Путин заявил о важнейшей роли ВМФ в спецоперации

Tекст: Ольга Иванова

Военно-морской флот остается ключевым элементом обеспечения безопасности России, заявил президент Владимир Путин, передает РИА «Новости». По словам главы государства, флот играет важнейшую роль в решении задач специальной военной операции.

«Сегодня мы не только вспоминаем выдающиеся географические открытия, ключевые сражения, победы наших прославленных флотоводов, но и собрались, чтобы прежде всего оценить текущее положение дел и перспективы развития флота как одного из ключевых элементов для обеспечения безопасности России, сохранения глобального паритета за счет развития морской составляющей нашей ядерной триады», – отметил российский лидер во время получения докладов от командующих флотами.

Корабельные комплексы поражают противника высокоточным оружием, а морские пехотинцы сражаются умело и бесстрашно, добавил президент. Он также передал поздравления с Днем ВМФ бойцам на боевых рубежах и поблагодарил их за службу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России отметил влияние навыков морских пехотинцев на ход спецоперации.

Глава государства провел встречу с высшим военным руководством в петербургском Главном Адмиралтействе.

Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-морского флота.