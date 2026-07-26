В Запорожской области объявили траур после смертельного удара ВСУ по Кирилловке

Tекст: Ольга Иванова

Ночью 25 июля украинские беспилотники атаковали три базы отдыха в курортном поселке Кирилловка. На территории комплексов «Алеон», «Акула» и «Колибри» спали около 50 человек, в основном семьи с детьми. В результате серии взрывов вспыхнул сильный пожар.

Экстренные службы оперативно эвакуировали людей, несмотря на сохранявшуюся угрозу повторных ударов. Пострадали 19 человек, еще 12 мирных жителей, включая четверых детей, погибли. Врачи и психологи оказывают выжившим всю необходимую помощь, аварийно-спасательные работы завершены.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Губернатор региона Евгений Балицкий пообещал всестороннюю поддержку пострадавшим и семьям жертв. Областная прокуратура взяла соблюдение прав людей под строгий контроль.

Трагедия произошла в канун Дня памяти детей – жертв агрессии в Донбассе. Сегодня в Запорожской области официально объявлен траур, к месту удара приносят цветы и детские игрушки. Во всех православных храмах региона проходят особые богослужения о здравии раненых и упокоении погибших.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели завершили разбор завалов на месте гибели 12 человек.

Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.

Министерство иностранных дел РФ призвало мировое сообщество обратить внимание на преступления против мирного населения.