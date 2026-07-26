Патрушев заявил о статусе России как великой морской державы

Патрушев назвал Россию великой морской державой и поздравил моряков с праздником

Tекст: Дмитрий Зубарев

Председатель Морской коллегии Николай Патрушев поздравил военных моряков с Днем Военно-морского флота, передает РИА «Новости». «За годы своего существования Военно-морской флот прошел через многие суровые испытания, доказав всему миру, что Россия является великой морской державой», – сказал Патрушев.

Помощник президента отметил, что современный флот продолжает традиции Петра I и выдающихся адмиралов. По его словам, ВМФ обеспечивает стратегическую стабильность, международный правопорядок и защищает хозяйственную деятельность страны в Мировом океане.

Поддержание боевых возможностей флота остается приоритетом государственной политики. Патрушев добавил, что особое внимание уделяется разработке новейшего вооружения и совершенствованию боевой подготовки подразделений.

Президент Владимир Путин поставил масштабные задачи по дальнейшему развитию ВМФ, включая укрепление технологического и кадрового потенциала. Важнейшей целью названо сохранение и модернизация атомного подводного флота как основы морских стратегических сил, что закреплено в утвержденной главой государства стратегии развития.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Николай Патрушев назвал модернизацию атомного подводного флота важнейшей задачей для развития ВМФ России. Ранее председатель Морской коллегии заявил о полной боеготовности отечественных морских стратегических ядерных сил.