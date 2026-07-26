СК завел дело после ДТП с экскурсионным автобусом в Ярославской области

Tекст: Дарья Григоренко

«Следственными органами СК России по Ярославской области по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», – говорится в заявлении ведомства в Max.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

ДТП произошло в четыре часа утра на трассе Тутаев – Шопша около Курбского поселения, ранее рассказал губернатор Михаил Евраев. В автобусе находились 19 жителей Москвы и Подмосковья, которые направлялись в Тутаев. После медицинского осмотра пятерых взрослых и детей отпустили на амбулаторное лечение. Одну женщину госпитализировали, ее состояние оценивается как стабильное.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня в Ярославской области перевернулся другой экскурсионный автобус с туристами.

В середине июля следователи в Татарстане возбудили уголовное дело после съезда пассажирского транспорта в кювет.

В начале месяца правоохранители завели аналогичное дело из-за аварии с десятками детей под Красноярском.