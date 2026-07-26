Патрульный катер Балтфлота получил имя погибшего героя спецоперации

Tекст: Дмитрий Зубарев

Церемония прошла в Балтийске во время празднования Дня ВМФ, передает ТАСС. Главнокомандующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин сообщил о переименовании противодиверсионного катера П-389.

«Сегодня особый и радостный день, День Военно-морского флота, в который мы проводим ритуал переименования противодиверсионного катера ПФ-389. В соответствии с приказом главнокомандующего Военно-морским флотом катеру присвоено новое, гордое имя «Владислав Бочаров»», – заявил Липилин.

Командир разведывательной роты морской пехоты Владислав Бочаров участвовал в спецоперации с первых дней. Офицер координировал штурмовые группы и руководил воздушной разведкой в составе войск группы «Восток». За проявленное мужество капитан был посмертно удостоен звания Героя России.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных отметил, что подвиг командира служит примером любви к Родине. Патрульные катера проекта 12150 «Мангуст» серийно производятся с 2000 года и используются спецслужбами в прибрежной зоне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в «Единой России» предложили называть новые корабли ВМФ именами героев спецоперации. Президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем Военно-морского флота отметил высокую значимость навыков морских пехотинцев для хода боевых действий. Вице-адмирал Сергей Липилин возглавил Балтийский флот летом 2024 года.