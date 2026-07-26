Совершеннолетних детей мигрантов обязали оформлять патент или покидать Россию

Tекст: Ольга Иванова

Глава государства Владимир Путин подписал закон, ужесточающий правила нахождения в России детей трудовых мигрантов. После достижения 18-летнего возраста они будут обязаны покинуть страну или оформить собственный патент в течение 30 дней, передает РИА «Новости». Документ уже опубликован на портале правовых актов.

Согласно новым нормам, срок временного пребывания несовершеннолетних детей, включая усыновленных и находящихся под опекой, продлевается на время действия патента их родителя. Однако это правило действует только до достижения ребенком совершеннолетия. Для продления срока нахождения детей в стране родитель должен уплачивать фиксированный авансовый платеж по НДФЛ за каждого ребенка.

В случае аннулирования или непродления патента иностранец и его дети обязаны выехать из России в течение 15 дней, если нет других законных оснований для пребывания. По достижении 18 лет молодой человек должен покинуть страну за 30 дней, если не подаст заявление на собственный патент. При этом предоставлять документ об образовании для оформления патента в таком случае не потребуется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале правительство России предложило обязать совершеннолетних детей иностранных работников покидать страну.

В марте Государственная дума одобрила этот законопроект в первом чтении.

В начале июля парламентарии приняли закон об ужесточении требований к доходам трудовых мигрантов.