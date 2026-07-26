Путин ужесточил требования к доходам трудовых мигрантов

Tекст: Ольга Иванова

Президент Владимир Путин утвердил новые требования к финансовому обеспечению иностранных граждан, работающих в России, передает РИА «Новости». Соответствующий документ уже опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новому закону, мигранты должны содержать себя и своих иждивенцев на сумму, которая не может быть меньше прожиточного минимума на душу населения в регионе трудоустройства, умноженного на местный коэффициент. Если иностранец работает в нескольких субъектах, для расчета берется наибольший показатель.

Установленная величина не должна превышать среднюю зарплату в конкретном регионе. Документ также вводит строгий контроль за доходами мигрантов: налоговые органы будут регулярно передавать данные в МВД. При недостаточном заработке трудовой договор расторгнут, а срок пребывания сократят.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале правительство России внесло в Госдуму законопроект о новых требованиях к заработку иностранцев.

В марте профильный комитет нижней палаты парламента одобрил данную инициативу к первому чтению.

В начале июля депутаты приняли этот документ в окончательном чтении.