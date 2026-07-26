В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС из-за непогоды

ВС России нанесли массированный удар по военно-логистической сети ВСУ

Tекст: Дарья Григоренко

Ночью Вооруженные силы РФ осуществили групповой удар высокоточным оружием по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. Эти объекты занимались сборкой и хранением беспилотников, уточнили в Минобороны в Max.

Также военные поразили промышленное предприятие «Смарт интеллиджент систем», осуществлявшее производство беспилотных летательных аппаратов различных модификаций и комплектующих к ним, включая корпуса, электронные компоненты для БПЛА большой и средней дальности, навигационные приборы, оптику и аккумуляторы;

Кроме того, были поражены места сборки и хранения БПЛА в юго-западной части Киева, где с привлечением специалистов украинско-американской компании осуществлялось ежемесячное производство до 1 тыс. БПЛА различного типа, в том числе ударных AQ-400 «Scethe» («Коса»), AQ-100 «Bayonet» («Штык») и разведывательных RQ-100 «Scout» («Скаут»).

Кроме того, были ликвидированы объекты в порту в порту «Черноморск» Одесской области, которые использовались для хранения военных грузов и топлива.

Удары беспилотниками «Герань» пришлись по промышленному комплексу в Конотопе Сумской области, где расположены завод ООО «Мотордеталь-Конотоп» и Конотопский литейно-механический завод – они производили детали для двигателей, передает телеканал «Звезда».

В Кривом Роге уничтожен гипермаркет сети «Эпицентр», применявшийся как военный склад. Беспилотники также разрушили АЗС «Marshal» в населенном пункте Валки Харьковской области и подстанцию в Бурыни Сумской области, подчеркнул военно-аналитический портал Lostarmour в Max.

Накануне российские силы подорвали логистические центры «Новой почты» в Запорожье и Сумах, уничтожив стоянки грузовой техники.

На границе Харьковской и Полтавской областей сгорели все автозаправочные станции.

Также в порту «Николаев» были поражены десантный катер, три сухогруза и балкер (специальное грузовое судно) в порту «Николаев» и в Чёрном море, заявили в Минобороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные атаковали предприятия по производству беспилотников в Киеве и порту Черноморск.

Днем ранее армия России нанесла поражение логистическим центрам и местам хранения дронов большой дальности.