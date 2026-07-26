Экс-депутат Финляндии Туртиайнен назвал закрытие границы с Россией катастрофой

Tекст: Дарья Григоренко

Туртиайнен, переехавший в конце 2025 года в Россию, раскритиковал действия финского руководства. Он уверен, что любой россиянин сейчас сильно разочаруется положением дел при посещении соседнего государства, передает РИА «Новости».

«Закрытие границы стало катастрофой для граждан Финляндии и ее экономики. Все причины, по которым это сделано, – лишь отговорки и провокация, ведь приказ на подобные вещи идет с Запада. Финляндия – марионеточное государство Запада», – заявил политик.

Туртиайнен заседал в парламенте с 2019 по 2023 год. В 2021 году его исключили из партии «Истинные финны», после чего политик создал движение за сохранение связей с Москвой и против вступления в НАТО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года Ано Туртиайнен с супругой получили статус беженцев в России.

Из-за закрытия границы восточные регионы Финляндии столкнулись с серьезным экономическим потрясением.

Бывший глава финского МИДа Пааво Вяюрюнен призвал открыть границу с Российской Федерацией.