  • Новость часаГлавком Моисеев заявил о пополнении ВМФ России десятками новых кораблей
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    Как шли на смертельный риск летчики ВМФ
    Путин призвал решительно пресекать захват российских танкеров
    Разъяренная толпа прогнала львовских военкомов камнями и асфальтом
    Пранкеры Вован и Лексус раскрыли причину награждения Орденом Дружбы
    Путин заявил о важнейшей роли ВМФ в спецоперации
    Песков рассказал о дуализме Трампа по украинскому конфликту
    Уничтожен американо-украинский центр производства дронов в Киеве
    В России ужесточили правила пребывания детей мигрантов
    Поддубный сообщил о ж/д изоляции Запорожья
    26 июля 2026, 14:15 • Новости дня

    Главком ВМФ сообщил о возвращении исторического названия училищу Фрунзе

    Главком Моисеев заявил о возвращении названия Высшему военно-морскому училищу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Высшее военно-морское училище имени Фрунзе в новом учебном году вернет себе свое историческое наименование, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал флота Александр Моисеев.

    Соответствующее правительственное постановление уже утверждено на всех уровнях, передает ТАСС. Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал флота Александр Моисеев подтвердил эту информацию.

    «Все решения приняты, утверждено на всех уровнях, вышло постановление правительства. Новый учебный год уже начнется для будущих офицеров именно в Высшем военно-морском училище имени Фрунзе. Мы к этому стремимся. Это поддерживает руководство Вооруженных сил, начальник Генерального штаба», – заявил главком ВМФ в эфире программы «Военная приемка».

    Напомним, с 2001 года учебное заведение было объединено с Высшим военно-морским училищем подводного плавания имени Ленинского Комсомола. Объединенное учреждение носило название Петербургский военно-морской институт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной 2024 года президент России подписал указ о назначении Александра Моисеева главнокомандующим ВМФ.

    В декабре 2025 года главком отметил передовые технологии новой дизель-электрической подлодки «Великие Луки».

    25 июля 2026, 20:37 • Новости дня
    Путин ответил Токаеву на идею заморозки конфликта на Украине

    Песков: Путин отреагировал на предложение Токаева заморозить конфликт на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подробно проинформировал казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева о ходе специальной военной операции в ответ на инициативу заморозить боевые действия, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Путин отреагировал на предложение Касым-Жомарта Токаева заморозить конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

    «Конечно. Он подробно ему все рассказал про специальную военную операцию», – отметил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

    Ранее во время встречи в Омске президент Казахстана выступил с инициативой остановить боевые действия и вернуться к стамбульской формуле урегулирования.

    Однако, по словам Пескова, с учетом нынешней позиции Киева подобная заморозка конфликта сейчас невозможна.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вернуться к формуле Стамбульских соглашений.

    Казахстанский лидер отметил выгоду продолжения боевых действий исключительно для противников обоих государств.

    При этом Токаев категорически отказался выступать посредником в переговорном процессе.

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    26 июля 2026, 09:10 • Новости дня
    ВС России уничтожили американо-украинский центр производства дронов в Киеве

    Российские войска поразили заводы по производству беспилотников в Киеве

    ВС России уничтожили американо-украинский центр производства дронов в Киеве
    @ Михаил Мокрушин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности на Украине и портовой инфраструктуре в Одесской области, сообщает Минобороны России.

    Вооруженные силы России атаковали объекты в Киеве и порту Черноморск, передает Минобороны. Целями стали предприятия, производящие беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним, а также места хранения военных грузов.

    В Киеве было поражено промышленное предприятие «Смарт интеллиджент систем». Завод занимался выпуском дронов различных модификаций, включая корпуса, навигационные приборы, оптику и аккумуляторы для аппаратов средней и большой дальности.

    Также удару подверглось место сборки и хранения беспилотников в юго-западной части украинской столицы. На этом объекте при участии специалистов американо-украинской компании ежемесячно производилось до одной тыс. дронов, в том числе ударные AQ-400 Scythe, AQ-100 Bayonet и разведывательные RQ-100 Scout. В порту Черноморск уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами для обеспечения ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удары по местам сборки дальних беспилотников ВСУ.

    Днем ранее армия России уничтожила суда с военными грузами в портах Одессы и Черноморска.

    До этого Вооруженные силы поразили оборонные заводы в Киеве.

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    26 июля 2026, 13:50 • Видео
    США наводнили агенты Кубы

    Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

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    26 июля 2026, 07:17 • Новости дня
    На полигоне ВСУ умерли более 30 мобилизованных предпенсионного возраста
    На полигоне ВСУ умерли более 30 мобилизованных предпенсионного возраста
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    На учебном полигоне ВСУ возле села Казацкое в Сумской области Украины в июле умерли более 30 мобилизованных украинцев предпенсионного возраста.

    «На полигоне ВСУ в лесном массиве около села Казацкое (Конотопский район) в июле скончалось свыше 30 насильно мобилизованных украинцев предпенсионного возраста», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    Неофициальной причиной их смерти называют издевательства со стороны инструкторов. Указывается, что инструкторы были из числа «мотивированных» националистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время боевого слаживания в Сумской области инструкторы ВСУ насмерть забили 45-летнего мобилизованного Павла Парамонова.

    В штурмовом полку ВСУ «Скала» украинские СМИ зафиксировали более 20 небоевых смертей новобранцев и многочисленные случаи жестокого обращения.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    25 июля 2026, 20:25 • Новости дня
    Российский турист стал героем соцсетей Турции после спасения тонущей девочки

    Турист из Череповца спас унесенную течением реки девочку в турецком Кемере

    Tекст: Мария Иванова

    Отдыхавший на курорте россиянин выхватил из бурного потока горной реки ребенка, вызвав решительным поступком искреннее восхищение пользователей турецких соцсетей.

    Данил Левенко отдыхал у горной реки на турецком курорте, передает РИА «Новости».

    Выходя на берег, турист увидел уносимую сильным потоком девочку. Он мгновенно среагировал, схватил ребенка и благополучно передал родителям.

    Видео спасения стремительно распространилось в социальных сетях, а пользователи турецкого сегмента интернета начали активно восхищаться поступком россиянина.

    По данным местных изданий Beyaz Gazete и Trend Haber, спасенная не пострадала.

    «Российский турист молниеносно сориентировался, поймал ребенка и передал его родителям. Он спас жизнь!» – написал один из комментаторов в соцсети.

    Другие пользователи также отметили смелость молодого человека, назвав его настоящим героем.

    Спасатели напоминают, что горные водоемы Кемера отличаются опасным течением, поэтому туристам следует проявлять максимальную осторожность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года спасатели вытащили российских туристов из затопленных автофургонов в Кемере.

    Весной житель Махачкалы спас маленькую девочку из сильного потока воды.

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    25 июля 2026, 18:27 • Новости дня
    Киевская журналистка усомнилась в официальных цифрах погибших на выставке

    Украинская журналистка Кириенко заявила о сотнях жертв удара по выставке

    Киевская журналистка усомнилась в официальных цифрах погибших на выставке
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская пропагандистка Юлия Кириенко усомнилась в достоверности официальных данных о количестве жертв после удара Вооруженных сил России по выставке дронов в Киевской области.

    Киевская журналистка заявила, что реальное число погибших и раненых при атаке на выставку вооружений под Киевом значительно превышает цифры, озвученные властями, передает «Царьград». По ее словам, на мероприятии присутствовало более 300 человек.

    «Если на мероприятии было более 300 человек, то «двухсотых» и «трёхсотых» сотни. Сейчас на месте трагедии работают собаки, ищут останки», – написала Кириенко в социальных сетях. Она отметила, что при попадании нескольких ракет на открытую местность «кого-то просто разрывает на молекулы», поэтому для поиска останков привлекли кинологов.

    Ранее Министерство обороны России подтвердило нанесение группового удара по полигону в Киевской области. Там проходила демонстрация новейших беспилотных систем, включая технику западного производства. Среди погибших оказались сотрудник польской оборонной компании и полковник СБУ Эдуард Сиренко, имевший опыт боевых действий в Ираке.

    Российские военные нанесли ракетный удар по выставке беспилотников в Киевской области.

    Украинская прокуратура заявила о десяти погибших и сотне раненых.

    Местная полиция задержала главного организатора этого мероприятия.

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    26 июля 2026, 12:42 • Новости дня
    Поддубный сообщил о железнодорожной изоляции Запорожья

    Удары армии России парализовали железнодорожное сообщение в Запорожье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Город Запорожье на протяжении трех суток остается без пассажирских поездов из-за масштабного повреждения логистической инфраструктуры, что серьезно осложняет маневры украинских сил, заявил военкор, Герой России Евгений Поддубный.

    Третьи сутки пассажирские поезда не могут добраться до Запорожья, информирует Поддубный в Mах. «Город фактически оказался отрезан от железнодорожного сообщения с другими регионами», – цитирует он слова министра инфраструктуры киевского режима Николай Калашник.

    Подобное ограничение логистических возможностей противника стало прямым результатом системных ударов Вооруженных сил России по объектам украинской железнодорожной инфраструктуры. Изоляция города значительно осложняет снабжение подразделений ВСУ.

    Отсутствие транспортного сообщения сильно сказывается на маневрах украинских сил. Это имеет особое значение на фоне активного наступления российских войск и выполнения задачи по окружению укрепрайона противника в Орехове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе российские войска уничтожили локомотивы и вагоны логистического узла ВСУ в Запорожской области. Несколько дней назад беспилотники «Герань» поразили военные эшелоны противника с грузами в этом регионе. Зимой украинская компания «Укржелдорога» уже останавливала движение поездов между Днепропетровском и Запорожьем из-за повреждения инфраструктуры.

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    26 июля 2026, 10:24 • Новости дня
    NYT: Дефицит ракет заставил США прекратить атаки на Иран
    NYT: Дефицит ракет заставил США прекратить атаки на Иран
    @ Mert Macit/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский лидер Дональд Трамп отменил масштабную операцию из-за опасений критического истощения запасов систем противовоздушной обороны на Ближнем Востоке и риска глобального конфликта, пишет NYT.

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп свернул планы эскалации конфликта после предупреждений советников, передает РБК. Главным фактором стала угроза нехватки ракет для комплексов Patriot, необходимых для защиты американских баз в регионе. Расширение боевых действий могло оставить войска без надежного прикрытия.

    Накануне отмены атаки глава государства обсуждал нехватку вооружений с военным командованием. «Я рассматриваю возможность массированного удара, более мощного, чем когда-либо прежде, и близок к принятию решения», – заявлял Трамп до изменения планов. Дополнительно на позицию Вашингтона повлияли риски ухудшения отношений с союзниками и возможный удар по мировой экономике.

    Ранее американские военные на протяжении 13 дней ежедневно атаковали иранские объекты. Остановка операции совпала с прибытием делегации Омана для переговоров о безопасном судоходстве в Ормузском проливе. Американская администрация сочла дипломатический путь более разумной стратегией урегулирования кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное командование продолжает подготовку планов расширения операции против Ирана. Ранее Дональд Трамп объявил об окончании режима прекращения огня. Авиация США нанесла удары по иранским хранилищам ракет.

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    25 июля 2026, 20:02 • Новости дня
    В «Единой России» предложили называть новые корабли ВМФ именами героев СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Новые корабли, вводимые в состав Военно-морского флота России, следует называть именами героев специальной военной операции, заявил член генерального совета «Единой России» Герой России Евгений Поддубный.

    Евгений Поддубный во время посещения Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» в Калининградской области предложили называть новые корабли ВМФ именами героев СВО, передает ТАСС.

    «Суть идеи – ввести традицию давать новым кораблям ВМФ России имена героев СВО», – отметил он.

    «Герои специальной военной операции обладают тем особым опытом, который могут передать последующим поколениям и имеют на это право. Поэтому есть инициатива – называть корабли, которые вводятся в состав ВМФ, именами героев СВО», – сказал военкор.

    В качестве первого варианта он предложил назвать судно в честь дважды Героя России Михаила Гудкова.

    Поддубный подчеркнул, что история знает множество примеров присвоения кораблям имен выдающихся людей даже при их жизни.

    Во время посещения завода «Янтарь» Поддубному показали производственную территорию, стапели и верфи. Кроме того, военкор пообщался с работниками предприятия и волонтерами, осмотрел заводской музей и расположенный на территории предприятия храм.

    Напомним, заместитель главнокомандующего ВМФ России генерал-майор Михаил Гудков погиб в Курской области. Президент Владимир Путин посмертно наградил офицера второй медалью «Золотая Звезда».

    Путин официально присвоил имя дважды Героя России 155-й гвардейской бригаде морской пехоты.

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    26 июля 2026, 11:17 • Новости дня
    Разъяренная толпа прогнала львовских военкомов камнями и асфальтом

    Жители Львова забросали камнями и кусками асфальта сотрудников местных ТЦК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Очередное видео конфликта людей с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК) появилось в украинских соцсетях. Видео инцидента опубликовало украинское издание «Страна».

    Очередной конфликт граждан с представителями военкоматов попал на видео, передает ТАСС. Инцидент произошел во Львове, где прохожие вступились за мужчин и прогнали сотрудников территориального центра комплектования, используя камни и куски асфальта (видео инцидента опубликовано в Мах-канале газеты ВЗГЛЯД).

    На опубликованных кадрах видно, как военкомы спешно отступают под градом летящих предметов. Пытаясь отбиваться, они не решаются вступать в открытое столкновение с возмущенной толпой. В соцсетях регулярно появляются подобные ролики из разных городов, демонстрирующие силовое противостояние граждан и мобилизационных патрулей, которых прозвали «людоловами».

    Украинские власти заявляют о необходимости проведения реформ, но подчеркивают невозможность отказа от мобилизационных мероприятий. Военкоматы подтверждают наличие обязательных планов по призыву. При этом, несмотря на уличные облавы, украинская армия продолжает испытывать острый дефицит личного состава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее толпа местных жителей перевернула служебный автомобиль военкомата во Львове. После этого инцидента украинская полиция провела масштабную облаву для поимки участников конфликта. На фоне подобных событий украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил об угрозе массового силового противостояния в стране.

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    26 июля 2026, 10:46 • Новости дня
    Эксперты спрогнозировали создание гибридного флота из кораблей и БПЛА

    Эксперты ЦБСТ спрогнозировали радикальную трансформацию ВМФ

    Эксперты спрогнозировали создание гибридного флота из кораблей и БПЛА
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гибридизация станет доминирующим трендом в развитии военно-морских сил на ближайшие десятилетия и приведет к созданию сети, объединяющей классические корабли и беспилотные платформы, заявили в Центре беспилотных систем и технологий (ЦБСТ)..

    Доминирующим трендом в развитии военно-морских сил на ближайшие десятилетия станет гибридизация, передает ТАСС. Такое мнение высказали специалисты Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).

    «Беспилотные технологии стремительно меняют как средства боевых действий, так и тактику вооруженной борьбы на море. Авианосцы, эсминцы, фрегаты и корветы – по-прежнему главные боевые единицы на море. Однако едва ли не ключевым показателем боевой эффективности флота становится беспилотный компонент и степень «человеко-машинной» интеграции. Доминирующий тренд развития военно-морских сил на ближайшие десятилетия – это так называемая «гибридизация»», – заявили в ЦБСТ.

    По словам экспертов, этот процесс предполагает радикальное изменение принципов организации флота. Речь идет о масштабной интеграции надводных и подводных автономных комплексов в единый информационный контур вместе с экипажными судами. Автономные морские беспилотники представляют собой модульные платформы различного размера, которые легко адаптируются для разведки, патрулирования, логистики и боевого применения.

    Специалисты подчеркнули, что для защиты такого технологичного флота от атак беспилотных аппаратов потребуется надежная эшелонированная оборона. Это подразумевает создание сети модульных радиолокационных станций, различных датчиков, а также новых средств перехвата и радиоэлектронной борьбы. В России многие решения для создания флота нового поколения можно реализовать на базе доступных компонентов, задействовав существующие производственные мощности.

    В ЦБСТ резюмировали, что гибридизация радикально изменит облик ВМФ, обеспечив новые возможности и снизив риски для экипажей. Однако для такой трансформации необходимо активное участие частных инженерных команд, обладающих опытом разработки безэкипажных средств, систем навигации и связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия запланировала постройку шести гибридных кораблей для управления беспилотниками.

    Месяцем ранее компания «Рособоронэкспорт» представила на военно-морском салоне в Кронштадте новейшие безэкипажные катера.

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    26 июля 2026, 11:37 • Новости дня
    Пранкеры Вован и Лексус раскрыли причину награждения орденами Дружбы

    Пранкеры объяснили получение орденов Дружбы развитием международных отношений

    Пранкеры Вован и Лексус раскрыли причину награждения орденами Дружбы
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, что получили ордена Дружбы за развитие братских отношений между народами.

    Владимир Кузнецов и Алексей Столяров подтвердили факт вручения им награды, передает РИА «Новости». «Мы развиваем братские отношения. Неудивительно, что нам нередко пишут из-за границы, причем не русскоязычная аудитория, и благодарят за то, что мы помогли людям разобраться в том, что происходит сейчас на международной арене, в их собственной стране, кто есть кто среди их политиков», – заявили они.

    Блогеры прославились благодаря резонансным розыгрышам политических деятелей мирового уровня. В числе их собеседников оказались президент Франции Эммануэль Макрон, экс-премьер Британии Борис Джонсон и бывший американский лидер Джордж Буш–младший.

    Долгое время авторы розыгрышей хранили молчание о получении государственных наград. Ситуация прояснилась летом 2024 года, когда писатель Захар Прилепин опубликовал фотографию молодых людей из Кремля с орденами на груди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом 2024 года пранкеры получили государственные награды в Кремле.

    Позже Владимир Кузнецов и Алексей Столяров допустили возможность розыгрыша президента Франции Эммануэля Макрона.

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    25 июля 2026, 18:36 • Новости дня
    ВС России поразили военные грузы в портах и десантный катер CV-90 ВМС Украины
    ВС России поразили военные грузы в портах и десантный катер CV-90 ВМС Украины
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России в течение дня нанесли удары по объектам портов Черноморск и Николаев, поражены сухогруз и быстроходный десантный катер CV-90 ВМС Украины, сообщили в Министерстве обороны.

    Вооруженные Силы продолжили наносить удары по инфраструктуре и морским судам, работающим в интересах украинской армии, сообщает в Max Минобороны.

    Атаки производились с использованием высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников.

    В порту Черноморск Одесской области были поражены объекты, предназначенные для хранения военных грузов. В Николаевском морском торговом порту уничтожены сухогруз с военным снаряжением и быстроходный десантный катер CV-90 ВМС Украины.

    Кроме того, на переходе морем российские военные поразили балкер и три сухогруза, доставлявшие военные грузы в порты Черноморск и Одесса. Также под удар попал еще один быстроходный десантный катер CV-90 украинских военно-морских сил.

    В ночь на субботу российские войска нанесли групповые удары по украинским портам.

    Несколькими днями ранее беспилотники «Герань-4 сикер» атаковали пять перевозивших военные грузы судов.

    До этого армия России уничтожила два сухогруза в Одесском морском торговом порту.

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    25 июля 2026, 21:41 • Новости дня
    Песков: Боевые действия могут завершиться до конца суток, решение за Киевом

    Tекст: Вера Басилая

    Киевский решим, приняв соответствующие решения, может завершить конфликт «до конца суток», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что остановка боевых действий возможна уже сегодня, если руководство Украины пойдет на определенные шаги, передает ТАСС.

    Он напомнил об условиях урегулирования, выдвинутых российским внешнеполитическим ведомством два года назад.

    «Они понятные, последовательные. Поэтому это все может остановиться сегодня до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения», – подчеркнул представитель Кремля.

    Ранее на встрече в Омске президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Владимиру Путину заморозить конфликт. Казахстанский лидер выступил за возвращение к стамбульской формуле для дальнейшего продвижения к миру.

    В начале июля представитель Кремля напомнил о возможности Владимира Зеленского прекратить боевые действия.

    Месяцем ранее Дмитрий Песков назвал условием завершения конфликта вывод украинских подразделений с территории российских регионов.

    В прошлом году президент России Владимир Путин озвучил аналогичное требование для прекращения огня.

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    25 июля 2026, 18:55 • Новости дня
    Власти Украины скрыли последствия взрыва склада в Днепропетровской области

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные пытаются замолчать масштабные разрушения после детонации арсенала, расположенного прямо в жилом секторе Куриловки Днепропетровской области.

    Власти Украины скрывают последствия мощного взрыва военного склада, который Вооруженные силы страны разместили среди жилых домов в Куриловке Днепропетровской области, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Детонация произошла 21 июля, в результате чего боеприпасы разлетелись по дворам местных жителей.

    По словам очевидцев, прибывшие на место военные заняты исключительно ликвидацией уцелевших снарядов и сокрытием улик, в то время как пострадавшему населению не оказывается никакой помощи. «Военные уже два дня вывозят боеприпасы и то, что от них осталось, заметают следы», – рассказала одна из жительниц Куриловки.

    Женщина подчеркнула, что речь идет не о паре гранат, а о сотнях реактивных снарядов для систем «Град».

    Местные жители сравнивают ситуацию со взрывами в Вишневом под Киевом, где были разрушены целые улицы. Однако, в отличие от инцидента в Вишневом, после которого власти задержали руководство предприятия, в Куриловке никто не привлечен к ответственности.

    В жилом секторе Куриловки Днепропетровской области произошел разрушительный взрыв на складе боеприпасов.

    Ранее Владимир Зеленский признал факт размещения военного арсенала среди жилых домов в городе Вишневое.

    После детонации этого склада правоохранительные органы задержали руководство украинского оборонного предприятия.

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    26 июля 2026, 12:13 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по военно-логистической сети ВСУ
    ВС России нанесли массированный удар по военно-логистической сети ВСУ
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская армия атаковала военно-промышленные комплексы и логистические узлы противника, уничтожив производственные мощности и места хранения техники, сообщили в Минобороны.

    Ночью Вооруженные силы РФ осуществили групповой удар высокоточным оружием по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. Эти объекты занимались сборкой и хранением беспилотников, уточнили в Минобороны в Max.

    Также военные поразили промышленное предприятие «Смарт интеллиджент систем», осуществлявшее производство беспилотных летательных аппаратов различных модификаций и комплектующих к ним, включая корпуса, электронные компоненты для БПЛА большой и средней дальности, навигационные приборы, оптику и аккумуляторы;

    Кроме того, были поражены места сборки и хранения БПЛА в юго-западной части Киева, где с привлечением специалистов украинско-американской компании осуществлялось ежемесячное производство до 1 тыс. БПЛА различного типа, в том числе ударных AQ-400 «Scethe» («Коса»), AQ-100 «Bayonet» («Штык») и разведывательных RQ-100 «Scout» («Скаут»).

    Кроме того, были ликвидированы объекты в порту в порту «Черноморск» Одесской области, которые использовались для хранения военных грузов и топлива.

    Удары беспилотниками «Герань» пришлись по промышленному комплексу в Конотопе Сумской области, где расположены завод ООО «Мотордеталь-Конотоп» и Конотопский литейно-механический завод – они производили детали для двигателей, передает телеканал «Звезда».

    В Кривом Роге уничтожен гипермаркет сети «Эпицентр», применявшийся как военный склад. Беспилотники также разрушили АЗС «Marshal» в населенном пункте Валки Харьковской области и подстанцию в Бурыни Сумской области, подчеркнул военно-аналитический портал Lostarmour в Max.

    Накануне российские силы подорвали логистические центры «Новой почты» в Запорожье и Сумах, уничтожив стоянки грузовой техники.

    На границе Харьковской и Полтавской областей сгорели все автозаправочные станции.

    Также в порту «Николаев» были поражены десантный катер, три сухогруза и балкер (специальное грузовое судно) в порту «Николаев» и в Чёрном море, заявили в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные атаковали предприятия по производству беспилотников в Киеве и порту Черноморск.

    Днем ранее армия России нанесла поражение логистическим центрам и местам хранения дронов большой дальности.

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