В Горловке в результате атаки дронов ВСУ погибли четыре человека

Tекст: Дарья Григоренко

«Вследствие атаки БПЛА украинских террористов в Никитовском районе Горловки погибли четыре мирных жителя. Вечная память невинно убиенным. Соболезнования родным и близким», – написал Приходько в Max.

Ранее сообщалось, что при ударе БПЛА по автобусной остановке в Горловке пострадали семь человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля один мирный житель погиб при ударе украинского беспилотника по гражданскому объекту в Горловке.

Несколькими днями ранее жертвами атак дронов в ДНР стали восемь человек.

В июне 12 пассажиров маршрутного автобуса в этом городе получили ранения из-за целенаправленного налета вражеского аппарата.