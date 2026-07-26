В Тбилиси говорят о необходимости прекращения провокаций против российских туристов

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Комментируя факты появления в местах скопления туристов в Тбилиси нескольких десятков человек с антироссийскими оскорблениями, эксперт заявил, что «процессы не следует упускать, так как они могут вылиться в проблему национальной безопасности».

По его словам, если выяснится, что эти процессы скоординированы, «это дает властям законное право реагировать».

Давид Картвелишвили отмечает, что «МВД Грузии может усилить присутствие полиции в туристических зонах, аэропортах и местах массовых собраний иностранных туристов, чтобы документировать любые возможные инциденты и, в случае необходимости, начинать реагирование на них по уголовному или административному кодексам».

Он сказал также, что необходимо выяснить, не финансируются ли извне такие кампании радикальных групп.

Пользователи социальных сетей называют такие шествия «опасными» и призывают власти «не допускать провокаций».

При этом отмечается, что процессы уже привели к «грузинофобии» среди пользователей соцсетей в России и других странах, которые призывают не ездить в Грузию.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «грубой агрессией» нападение на российскую туристку в Телави во время свадьбы в местном отеле. Ираклий Кобахидзе упомянул этот факт в контексте заявления о том, что для Грузии является «задачей национальной важности противостоять агрессивной обстановке, раздуванию извне искусственной ненависти». Именно после инцидента в Телави участились случаи оскорблений туристов из России со стороны радикалов.

Между тем, граждане России лидируют в списке посетивших Грузию в первом полугодии иностранных туристов с показателем 610 825, что на 5,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На втором месте – граждане Турции (525 380), на третьем – Армении (360 050).

В пятерку вошли также израильтяне (146 628) и азербайджанцы (133 345).