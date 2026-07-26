Главком ВМФ назвал атаки Украины на суда международным терроризмом

В России началось создание инновационного морского аппарата водоизмещением 500 тонн, передает РИА «Новости». Разработка ведется в интересах отечественного флота в рамках действующей государственной программы вооружений.
«Мы создаем корабль, который решает отдельные задачи: поиски подводных лодок и других подводных объектов. Безэкипажный корабль будет иметь водоизмещение 500 тонн», – рассказал главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал флота Александр Моисеев в эфире телеканала «Звезда».
Военачальник добавил, что перспективное судно будет функционировать полностью автономно без присутствия людей на борту. Это первый подобный проект, призванный стать надежным фундаментом для дальнейшего масштабного развития отечественных роботизированных морских систем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе совместных маневров в Желтом море экипажи российских и китайских кораблей отработают применение безэкипажных катеров. В июне компания «Рособоронэкспорт» представила новейшие морские беспилотники на Международном военно-морском салоне в Кронштадте. В прошлом году председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил о значительном увеличении производства таких аппаратов для ВМФ.