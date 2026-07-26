  • Новость часаКорабль «Союз МС-28» с российскими космонавтами успешно вернулся на Землю
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    Как шли на смертельный риск летчики ВМФ
    ВС России нанесли массированный удар по военно-логистической сети ВСУ
    Разъяренная толпа прогнала львовских военкомов камнями и асфальтом
    Пранкеры Вован и Лексус раскрыли причину награждения Орденом Дружбы
    Поддубный сообщил о ж/д изоляции Запорожья
    Главком ВМФ сообщил о развитии безэкипажных систем в интересах флота
    Уничтожен американо-украинский центр производства дронов в Киеве
    Путин ответил Токаеву на идею заморозки конфликта на Украине
    На полигоне ВСУ умерли более 30 предпенсионеров
    26 июля 2026, 12:12 • Новости дня

    В Петербурге торжественно открыли бюст легендарного адмирала Павла Нахимова

    В сквере петербургского Адмиралтейства в День ВМФ открыли памятник Нахимову

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бюст адмирала Павла Нахимова открыли в сквере Адмиралтейства в Санкт-Петербурге, также там заложили капсулу с посланием ветеранов для потомков, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

    Памятные мероприятия прошли при участии губернатора Александра Беглова и главнокомандующего ВМФ Александра Моисеева, передает РИА «Новости». Почетное право снять покрывало с монумента доверили военнослужащим роты Почетного караула. «Его истинный талант флотоводца раскрылся в Синопском сражении и при обороне Севастополя в годы Крымской войны. Своим ратным трудом он приумножил славу России как Великой морской державы. Мы гордимся именами выдающихся флотоводцев, восхищаемся их силой духа, готовностью служить Родине», – отметил Александр Моисеев. Александр Беглов поздравил горожан с праздником и подчеркнул важность сохранения связи поколений. Затем контр-адмирал Кирилл Тулин заложил капсулу с посланием потомкам под названием «Связь поколений 1945–2045». Послание планируют вскрыть в 2045 году, когда будет отмечаться столетие Победы. Внутрь поместили обращения 99-летних ветеранов войны Рэма Балакирева и Михаила Мороза, а также письма юнармейцев. В завершение у стен Адмиралтейства вручили государственные награды отличившимся военнослужащим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, празднование Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге началось с церемонии возложения цветов к памятнику Петру I. Президент России Владимир Путин обратился к морякам с торжественным поздравлением. В прошлом году министр обороны Андрей Белоусов открыл в сквере Главного Адмиралтейства бюст адмирала Федора Ушакова.

    24 июля 2026, 07:50 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о разгроме у Ивашкино бригады ВСУ из экс-заключенных

    ВС России разбили у Ивашкино бригаду ВСУ из экс-заключенных

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки «Север» за прошедшие сутки продвинулись на ключевых направлениях фронта, разгромив на Харьковском направлении бригады ВСУ из бывших заключенных.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы «Севера» продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в районе сёл Ивашкино и Устиновка.

    «В районе Ивашкино противник предпринял контратаку силами бывших заключенных из состава 129 отмбр ВСУ. В результате огневого воздействия больше половины украинских националистов уничтожено, остальные сбежали на исходные позиции», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Штурм-подразделения «Севера» на Волчанском направлении продвинулись на 12 участках до 800 метров. Бои идут в сёлах Захаровка, Ивановка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь, севернее Бакшеевки, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района.

    В Черниговской области стало известно о вспышке неизвестной инфекции в 36-й путевосстановительной бригаде ВСУ. Только 18 июля в полевом госпитале бригады скончались 26 солдат, число небоевых потерь растет.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои идут в Уланово и Малой Слободке. В районе села Тополя 20 июля была уничтожена боевая группа ГУР, а в Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 900 метров.

    «Враг дважды пытался контратаковать наши подразделения: силами штурмовой группы 5 отмбр около Кондратовки и подразделением 225 ошп в районе Писаревки. В результате комплексного огневого воздействия все украинские националисты уничтожены», – поделились бойцы.

    За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 290 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 140 в Харьковской областях), отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный украинский пограничник рассказал об обстреле со стороны сослуживцев. ВС России взяли под контроль часть границы ДНР с Днепропетровской областью. Харьковское направление СВО приходит в движение.

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    24 июля 2026, 15:20 • Новости дня
    Украинский совет оружейников признал удар по выставке в Киеве

    Tекст: Денис Тельманов

    В окрестностях украинской столицы под удар попало мероприятие ассоциации производителей беспилотных систем «Армада», где планировалось продемонстрировать новые разработки.

    Украинский совет оружейников подтвердил информацию о поражении места проведения мероприятия с участием представителей оборонной промышленности, передает РИА «Новости».

    Ранее местные СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве во время воздушной тревоги и поражении выставки беспилотников.

    На своей странице в Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) совет заявил о поражении в Киевской области «локации, где находились представители украинской оборонной индустрии». В публикации отмечается, что время и место проведения публично не освещались.

    Согласно афишам, на выставке планировалось представить БПЛА, устройства обнаружения, радиолокации и радиоэлектронной борьбы.

    Мероприятие предполагало общение производителей и заключение контрактов. Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов сообщил в Telegram-канале, что находился там, но выжил вместе с командой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля российские военные поразили пять ключевых заводов по производству беспилотников в Киеве.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли мощный комбинированный удар по предприятиям военной промышленности украинской столицы.

    В июне Министерство обороны отчиталось об уничтожении десяти выпускающих военную продукцию в Киеве объектов.

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    25 июля 2026, 14:17 • Видео
    На санкции ЕС против России ответил Китай

    Евросоюз утвердил очередной пакет антироссийских санкций. Самое интересное в том, что первым на это ответил Китай, объявив о болезненных контрмерах.

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    26 июля 2026, 09:10 • Новости дня
    ВС России уничтожили американо-украинский центр производства дронов в Киеве

    Российские войска поразили заводы по производству беспилотников в Киеве

    ВС России уничтожили американо-украинский центр производства дронов в Киеве
    @ Михаил Мокрушин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности на Украине и портовой инфраструктуре в Одесской области, сообщает Минобороны России.

    Вооруженные силы России атаковали объекты в Киеве и порту Черноморск, передает Минобороны. Целями стали предприятия, производящие беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним, а также места хранения военных грузов.

    В Киеве было поражено промышленное предприятие «Смарт интеллиджент систем». Завод занимался выпуском дронов различных модификаций, включая корпуса, навигационные приборы, оптику и аккумуляторы для аппаратов средней и большой дальности.

    Также удару подверглось место сборки и хранения беспилотников в юго-западной части украинской столицы. На этом объекте при участии специалистов американо-украинской компании ежемесячно производилось до одной тыс. дронов, в том числе ударные AQ-400 Scythe, AQ-100 Bayonet и разведывательные RQ-100 Scout. В порту Черноморск уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами для обеспечения ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удары по местам сборки дальних беспилотников ВСУ.

    Днем ранее армия России уничтожила суда с военными грузами в портах Одессы и Черноморска.

    До этого Вооруженные силы поразили оборонные заводы в Киеве.

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    24 июля 2026, 14:51 • Новости дня
    Путин заявил о новых боевых задачах самолета Як-130М

    Путин заявил о способности Як-130М уничтожать крупные коптеры и БЭК

    Путин заявил о новых боевых задачах самолета Як-130М
    @ Евгений Мессман/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Новые отечественные самолеты Як-130М должны взять на себя задачи уничтожения крупных коптеров и безэкипажных катеров в зоне боевых действий, отметил президент Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин, который в пятницу посетил Иркутский авиационный завод, осмотрел производственные площадки предприятия, где сейчас запускают в серийное производство новые отечественные среднемагистральные пассажирские лайнеры МС-21, передает РИА «Новости».

    В ходе визита летчик-испытатель Александр Гуськов также доложил российскому лидеру об оснащении модернизированного Як-130М передовыми бортовыми системами и современной радиолокационной станцией.

    Кроме того прорабатывается вопрос оснащения машины новыми поражающими боеприпасами.

    «И нужно решать еще задачи, которые появляются в ходе ведения боевых действий. Это уничтожение крупных коптеров и БЭКов», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М впервые поднялся в воздух.

    Глава ОАК Вадим Бадеха отметил способность новой машины уничтожать беспилотные летательные аппараты.

    Военные эксперты назвали эту модель эффективным средством для борьбы с вражеской «москитной авиацией».

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    26 июля 2026, 10:46 • Новости дня
    Эксперты спрогнозировали создание гибридного флота из кораблей и БПЛА

    Эксперты ЦБСТ спрогнозировали радикальную трансформацию ВМФ

    Эксперты спрогнозировали создание гибридного флота из кораблей и БПЛА
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гибридизация станет доминирующим трендом в развитии военно-морских сил на ближайшие десятилетия и приведет к созданию сети, объединяющей классические корабли и беспилотные платформы, заявили в Центре беспилотных систем и технологий (ЦБСТ)..

    Доминирующим трендом в развитии военно-морских сил на ближайшие десятилетия станет гибридизация, передает ТАСС. Такое мнение высказали специалисты Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).

    «Беспилотные технологии стремительно меняют как средства боевых действий, так и тактику вооруженной борьбы на море. Авианосцы, эсминцы, фрегаты и корветы – по-прежнему главные боевые единицы на море. Однако едва ли не ключевым показателем боевой эффективности флота становится беспилотный компонент и степень «человеко-машинной» интеграции. Доминирующий тренд развития военно-морских сил на ближайшие десятилетия – это так называемая «гибридизация»», – заявили в ЦБСТ.

    По словам экспертов, этот процесс предполагает радикальное изменение принципов организации флота. Речь идет о масштабной интеграции надводных и подводных автономных комплексов в единый информационный контур вместе с экипажными судами. Автономные морские беспилотники представляют собой модульные платформы различного размера, которые легко адаптируются для разведки, патрулирования, логистики и боевого применения.

    Специалисты подчеркнули, что для защиты такого технологичного флота от атак беспилотных аппаратов потребуется надежная эшелонированная оборона. Это подразумевает создание сети модульных радиолокационных станций, различных датчиков, а также новых средств перехвата и радиоэлектронной борьбы. В России многие решения для создания флота нового поколения можно реализовать на базе доступных компонентов, задействовав существующие производственные мощности.

    В ЦБСТ резюмировали, что гибридизация радикально изменит облик ВМФ, обеспечив новые возможности и снизив риски для экипажей. Однако для такой трансформации необходимо активное участие частных инженерных команд, обладающих опытом разработки безэкипажных средств, систем навигации и связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия запланировала постройку шести гибридных кораблей для управления беспилотниками.

    Месяцем ранее компания «Рособоронэкспорт» представила на военно-морском салоне в Кронштадте новейшие безэкипажные катера.

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    23 июля 2026, 14:58 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом обеспечение армии материалами и комплектующими

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

    Главной темой встречи стало обсуждение материалов, комплектующих и сырья, необходимых для производства вооружений, передает РИА «Новости».

    На предыдущем заседании, которое состоялось 17 июля, участники рассматривали приоритеты российской внешней политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Тогда с основным докладом перед собравшимися выступал министр иностранных дел Сергей Лавров.

    В начале июля президент посвятил встречу с Совбезом угрозам информационной безопасности страны.

    Месяцем ранее глава государства провел оперативное совещание по вопросам внешней политики.

    В прошлом году российский лидер поручил министру промышленности и торговли подготовить доклад о модернизации оборонно-промышленного комплекса.

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    26 июля 2026, 12:42 • Новости дня
    Поддубный сообщил о железнодорожной изоляции Запорожья

    Удары армии России парализовали железнодорожное сообщение в Запорожье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Город Запорожье на протяжении трех суток остается без пассажирских поездов из-за масштабного повреждения логистической инфраструктуры, что серьезно осложняет маневры украинских сил, заявил военкор, Герой России Евгений Поддубный.

    Третьи сутки пассажирские поезда не могут добраться до Запорожья, информирует Поддубный в Mах. «Город фактически оказался отрезан от железнодорожного сообщения с другими регионами», – цитирует он слова министра инфраструктуры киевского режима Николай Калашник.

    Подобное ограничение логистических возможностей противника стало прямым результатом системных ударов Вооруженных сил России по объектам украинской железнодорожной инфраструктуры. Изоляция города значительно осложняет снабжение подразделений ВСУ.

    Отсутствие транспортного сообщения сильно сказывается на маневрах украинских сил. Это имеет особое значение на фоне активного наступления российских войск и выполнения задачи по окружению укрепрайона противника в Орехове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе российские войска уничтожили локомотивы и вагоны логистического узла ВСУ в Запорожской области. Несколько дней назад беспилотники «Герань» поразили военные эшелоны противника с грузами в этом регионе. Зимой украинская компания «Укржелдорога» уже останавливала движение поездов между Днепропетровском и Запорожьем из-за повреждения инфраструктуры.

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    25 июля 2026, 21:45 • Новости дня
    Bloomberg: Сделка с США лишит оборонные предприятия Германии магнитов

    Bloomberg: Сделка с США лишит оборонные предприятия ФРГ поставщика магнитов

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкие производители вооружений рискуют остаться без важнейших компонентов из-за приобретения корпорацией Energy Fuels единственного крупного западного изготовителя магнитов за 1,9 млрд долларов.

    Сделка по продаже завода Vacuumschmelze американской компании Energy Fuels вызвала серьезную тревогу в Берлине, передает РИА «Новости».

    Стоимость контракта оценивается в 1,9 млрд долларов. Предприятие выступает единственным в западных странах производителем постоянных магнитов в промышленных масштабах.

    Оборудование критически важно для военной и автомобильной промышленности. «Некоторые немецкие оборонные компании обеспокоены тем, что останутся без магнитов, если американцы начнут в первую очередь снабжать ими собственные производства», – отмечает Bloomberg.

    Ситуация осложняется невозможностью закупки аналогичной продукции из редкоземельных металлов в Китае. Пекин ввел жесткие экспортные ограничения на поставки компонентов военного назначения.

    Правительство Германии рассматривает возможность выдвижения встречных условий по текущей сделке. Подобный шаг способен спровоцировать заметное охлаждение отношений между Берлином и Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские компании активно скупают необходимые европейскому ВПК редкоземельные металлы.

    Западные производители оружия выразили опасения из-за новых экспортных ограничений Китая.

    Правительство Германии обеспокоилось задержками поставок китайского сырья для оборонной промышленности.

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    23 июля 2026, 15:25 • Новости дня
    Путин заявил о лидерстве России в производстве оружейных материалов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия остается одной из немногих стран, способных производить необходимые компоненты для выпуска новых и обновления существующих образцов вооружений, отметил президент Владимир Путин.

    Об этом глава государства заявил на совещании с Советом безопасности в четверг, передает ТАСС.

    «Как всегда бывает в такой большой работе, когда много вопросов, которые касаются практически каждого ведомства, которые представлены здесь. Об этом сегодня и поговорим», – добавил президент.

    Напомним, в четверг президент России обсудил с постоянными членами Совета безопасности обеспечение армии необходимым сырьем.

    В мае глава государства отметил важность боевого опыта для создания передовых образцов военной техники.

    В конце прошлого года российский лидер заявил о кратном увеличении выпуска востребованной в зоне спецоперации продукции.

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    24 июля 2026, 04:11 • Новости дня
    Экс-посол Британии Мюррей заявил о прокси-войне Запада на Украине

    Экс-посол Мюррей назвал конфликт на Украине прокси-войной Запада

    Tекст: Катерина Туманова

    Западные страны ведут прямую прокси-войну против России, поставляя Киеву произведенные и профинансированные за рубежом вооружения, заявил шотландский политический активист и бывший посол Британии в Узбекистане (2002–2004) Крейг Мюррей.

    «Это прокси-война. Эти ракеты производятся на Западе, оплачиваются Западом, создаются на Западе и передаются Украине для ударов по России. По сути, это означает, что Запад атакует Россию. Наличие посредника не меняет общей картины», – сказал он РИА «Новости».

    Мюррей отметил, что большинство ракет, применяемых против России, производится в США, а в будущем их выпуск планируется в Британии и Германии. А это чревато перерастанием конфликта в общеевропейскую войну.

    Экс-посол высказался по поводу людей с военным складом ума, принимающих сегодня глобальные решения, и назвал главной причиной эскалации финансовые интересы.

    «Как и прежде, все упирается в деньги. Некоторые зарабатывают миллиарды фунтов на разработке нового поколения ракет. В этом можно не сомневаться. В конечном счете именно это, на мой взгляд, и является главной причиной происходящего» сказал – он.

    Нынешнее наращивание вооружений и эскалация выводят мир на новый этап – к масштабной гонке вооружений. Особенно после того, что все увидели на Ближнем Востоке в связи с Ираном и Израилем.

    “Возникло представление, что ракеты, беспилотники и подобные виды вооружений определят будущее войны. Это открывает совершенно новый этап развития вооружений», – с ужасом отметил он.

    По его словам, проблема заключается еще и в том, что ситуация становится опаснее, поскольку гонка вооружений сегодня в основном сосредоточена на разработке новых неядерных систем. А вероятность их применения выше.

    Мюррей считает, что поставки Западом вооружений для Украины – «крайне опасная ситуация».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев обвинил западные страны в ведении полноценной прокси-войны против России. Карлсон заявил о попытках втянуть США в войну с Россией. Исследователи назвали действия Британии историческим антироссизмом.


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    24 июля 2026, 17:25 • Новости дня
    Песков заявил о блокировке Киевом мирного трека

    Песков заявил о нежелании нового главкома ВСУ Драпатого идти на мирное урегулирование

    Tекст: Денис Тельманов

    Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины и его единомышленники будут препятствовать выходу на мирное урегулирование конфликта.

    Новый главком ВСУ Михаил Драпатый и подобные ему люди будут до конца не давать киевскому режиму выйти на мирное урегулирование, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

    «Он и такие, как он, люди, они будут до конца не давать никому из представителей киевского режима выходить на мирные решения», – сказал представитель Кремля. Песков добавил, что Драпатый ответит за свои слова.

    Ранее в Сети распространилось видеоинтервью с Драпатым, где он назвал жителей России нацией, не имеющей права на существование. Население Донбасса он охарактеризовал как контингент, не желающий работать, которому безразлично, в какой стране жить.

    Главком ВСУ также заявил о необходимости перевоспитания жителей ДНР и ЛНР в духе украинского национализма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные кураторы заставили Владимира Зеленского назначить Михаила Драпатого главнокомандующим украинской армией. Новый главком ВСУ публично оскорбил жителей Донбасса.

    В связи с отсутствием перспектив мирного урегулирования Россия продолжит специальную военную операцию до полной победы.

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    24 июля 2026, 05:19 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль часть границы ДНР с Днепропетровской областью

    ВС России взяли под контроль часть границы Днепропетровской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы России заняли семь километров границы Донецкой Народной Республики (ДНР) и Днепропетровской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «За истекшие сутки у наших военнослужащих есть определенные успехи по освобождению Донецкой Народной Республики: под контроль российской армии перешел участок границы порядка семи километров в районе населенного пункта Новоподгорное», – рассказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что сейчас российские бойцы наступают со стороны Молодецкого в направлении Сергеевки. По его словам, на этом участке фронта идет успешное выдавливание украинских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бастрыкин рассказал о страхе и стыде наемников ВСУ в плену. Бойцы «БАРС-Сармат» стали сбивать дроны ВСУ на подлете к городам ДНР.


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    25 июля 2026, 08:54 • Новости дня
    В зону СВО поступил перехватывающий видеосигнал детектор дронов «Набат-3»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Модернизированный детектор дронов «Набат-3» с расширенным частотным диапазоном и функцией видеоперехвата начал применяться в зоне СВО и на приграничных территориях, сообщил официальный представитель компании-производителя GoDrone.

    Обновленное устройство способно обнаруживать беспилотники противника в радиусе до двух километров, передает ТАСС. В компании-производителе GoDrone сообщили, что модернизация была вызвана возросшей угрозой использования высоких частот украинскими военными.

    «Детектор дронов «Набат-3» был модернизирован, в ходе чего расширен рабочий частотный диапазон, увеличена дальность – цель обнаруживается в радиусе до 2 км – и точность обнаружения дронов противника. Обновленное изделие уже направлено на апробацию в действующие подразделения в зону СВО», – рассказал официальный представитель организации.

    Новая версия аппарата работает в диапазоне от 200 до 8800 МГц, что позволяет фиксировать практически все модели вражеских беспилотников. Улучшенная система фильтрации шумов эффективно отсекает ложные сигналы от Wi-Fi, сотовой связи и бытовых приборов, анализируя характер радиоэфира.

    Кроме того, прибор оснащен функцией видеоперехвата. Она позволяет оператору в реальном времени видеть изображение с камеры дрона или безэкипажного катера, что помогает определить направление угрозы и принять необходимые меры противодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле на выставке в Казани разработчики представили новую радиоэлектронную станцию обнаружения беспилотников «Гадалка».

    Месяцем ранее создатели отечественного детектора «Булат» анонсировали выпуск шестой модификации аппарата с функцией перехвата изображения.

    В это же время бойцы морской пехоты задействовали на фронте компактные приборы для просмотра видеосигнала с украинских дронов.

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    24 июля 2026, 05:12 • Новости дня
    TWZ узнал о закупках США устаревших ракет для комплексов Patriot

    США собираются закупить устаревшие ракеты для комплексов Patriot

    Tекст: Катерина Туманова

    Компания Raytheon объявила о новом заказе на перехватчики серии PAC-2 для зенитно-ракетного комплекса Patriot, который станет первой закупкой американских военных за более чем 30 лет ракет предыдущего поколения, пишет портал The War Zone (TWZ).

    Это происходит на фоне опасений по поводу возможного дефицита американских запасов высокоэффективных зенитных перехватчиков и других критически важных боеприпасов. Причем тревожные сигналы звучат особенно громко из-за конфликта с Ираном. Глобальный спрос на системы Patriot и перехватчики для них в целом находится на высоком уровне и в значительной степени обусловлены боевыми действиями на Ближнем Востоке и конфликтом на Украине, пишет The War Zone (TWZ).

    В последние годы Patriot переживает ренессанс на фоне меняющейся системы угроз.

    В компании Raytheon, которая является основным подрядчиком по системе Patriot и перехватчику PAC-2, посвятили системе Patriot блок онлайн-совещания, на котором объявили о новом заказе.

    «Компания Raytheon получила заказы на сумму почти 20 млрд долларов, в результате чего соотношение заказов к отгрузкам во втором квартале 2026 финансового года составило 2,4%», – заявил Кристофер Калио, президент и генеральный директор Raytheon.

    Он добавил, что заказы включали более 5 млрд долларов на исполнительные механизмы GEM-T Patriot, в основном от международных клиентов, а также первый за более чем 30 лет заказ компании на производство GEM-T внутри страны.

    По данным TWZ, стоимость сделки составила 441,6 млн долларов, и, как сообщается, она была заключена в поддержку операции «Эпическая ярость» против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Lockheed Martin решила разработать дешевые ракеты для Patriot. США разработали недорогую ракету-перехватчик PAC-3 ACE для борьбы с беспилотниками. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил о финансовой нецелесообразности применения существующих перехватчиков против недорогих беспилотников.

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    24 июля 2026, 06:24 • Новости дня
    Пленный украинский пограничник рассказал об обстреле со стороны сослуживцев

    Пленный пограничник ВСУ рассказал об обстреле со стороны своих

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военные на Харьковском направлении подверглись атаке собственных беспилотников и минометов во время попытки покинуть боевые позици, рассказал замначальника 3-й заставы 4-го отряда Государственной пограничной службы Украины Владислав Богатырев.

    «За нами приехала машина эвакуации, только мы отъехали метров 500, автомобиль был атакован и обстрелян. В итоге машина заглохла, в это время по нам работали FPV-дрон и миномет. Были тяжело ранены два человека, в том числе и я», – рассказал он ТАСС.

    После ранений группа попыталась связаться с командованием, которое заявило, что эвакуации не будет.

    «Сначала думали выходить пешком в тыл утром, но на рассвете группы не было, меня и еще одного тяжелораненого бросили», – добавил Богатырев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Беженка рассказала, как жители Константиновки прятали детей от принудительной эвакуации. ВС России взяли под контроль часть границы ДНР с Днепропетровской областью. Пленный рассказал, как в ВСУ отмывают деньги виртуальными позициями войск.


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