В Петербурге торжественно открыли бюст легендарного адмирала Павла Нахимова

Памятные мероприятия прошли при участии губернатора Александра Беглова и главнокомандующего ВМФ Александра Моисеева, передает РИА «Новости». Почетное право снять покрывало с монумента доверили военнослужащим роты Почетного караула. «Его истинный талант флотоводца раскрылся в Синопском сражении и при обороне Севастополя в годы Крымской войны. Своим ратным трудом он приумножил славу России как Великой морской державы. Мы гордимся именами выдающихся флотоводцев, восхищаемся их силой духа, готовностью служить Родине», – отметил Александр Моисеев. Александр Беглов поздравил горожан с праздником и подчеркнул важность сохранения связи поколений. Затем контр-адмирал Кирилл Тулин заложил капсулу с посланием потомкам под названием «Связь поколений 1945–2045». Послание планируют вскрыть в 2045 году, когда будет отмечаться столетие Победы. Внутрь поместили обращения 99-летних ветеранов войны Рэма Балакирева и Михаила Мороза, а также письма юнармейцев. В завершение у стен Адмиралтейства вручили государственные награды отличившимся военнослужащим.
Как писала газета ВЗГЛЯД, празднование Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге началось с церемонии возложения цветов к памятнику Петру I. Президент России Владимир Путин обратился к морякам с торжественным поздравлением. В прошлом году министр обороны Андрей Белоусов открыл в сквере Главного Адмиралтейства бюст адмирала Федора Ушакова.