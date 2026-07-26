  • Новость часаИранские военные остановили шесть судов в Ормузском проливе
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Жестокость Драпатого подорвет Украину изнутри
    Военный эксперт рассказал об ответе России на трагедию в Кирилловке
    Разъяренная толпа прогнала львовских военкомов камнями и асфальтом
    Пранкеры Вован и Лексус раскрыли причину награждения Орденом Дружбы
    Уничтожен американо-украинский центр производства дронов в Киеве
    Эксперты спрогнозировали радикальную трансформацию ВМФ
    Путин ответил Токаеву на идею заморозки конфликта на Украине
    Названы основные причины прекращения атак США на Иран
    На полигоне ВСУ умерли более 30 предпенсионеров
    26 июля 2026, 06:56 • Новости дня

    Пьяный подросток без прав насмерть сбил двух пешеходов в Красноярском крае

    Tекст: Антон Антонов

    В селе Нарва Манско-Уярского округа Красноярского края пьяный 17-летний водитель без прав насмерть сбил двух пешеходов, сообщил главк МВД по региону.

    «В Манско-Уярском округе сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с 17-летним пьяным водителем», – сообщило ведомство в «Максе».

    Подросток за рулем ВАЗ-2109 ехал по улице Заводская и наехал на двух человек, шедших по правой обочине.

    Жители Красноярского края в возрасте 46 и 35 лет скончались на месте до приезда скорой помощи. В аварии также пострадал 20-летний пассажир машины, его доставили в медицинское учреждение.

    Инспекторы установили, что несовершеннолетний не имел права управления автомобилем и находился в состоянии алкогольного опьянения, результат освидетельствования показал 0,63 мг/л.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Махачкале 16-летний водитель без прав на Hyundai Solaris совершил наезд на 53-летнюю женщину на тротуаре, от полученных травм она скончалась.

    В Башкирии 16-летний юноша без водительских прав на местной трассе допустил аварию, в результате аварии погибли четыре пассажира.

    25 июля 2026, 12:40 • Новости дня
    Военный эксперт назвал последствия удара России по выставке БПЛА под Киевом

    Военный эксперт Перенджиев: Удар России приведет к задержке поставок дронов ВСУ

    Военный эксперт назвал последствия удара России по выставке БПЛА под Киевом
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Российский удар по выставке дронов под Киевом приведет к серьезной задержке поставок и модернизации украинских беспилотников, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. О поражении выставки дронов, где присутствовали ведущие украинские разработчики и производители дронов, накануне сообщило Минобороны.

    «Ситуация вокруг удара по выставке дронов в Киеве гораздо глубже, чем просто военный успех. Здесь вскрылся целый клубок внутренних противоречий, который заставляет взглянуть на этот инцидент не как на разовый тактический успех, а как на симптом системного кризиса в управлении оборонным комплексом Украины», – считает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России.

    По его словам, точность и оперативность работы российских военных, безусловно, впечатляют, но полного срыва производства дронов типа «Лютый» или «Бобер», которые используются для нанесения ударов вглубь территории России, все-таки не произойдет.

    «Какая-то часть конструкторов и заместителей руководителей всегда остается в живых. Кадровая восполняемость там есть. Однако задержка поставок и модернизации дронов будет серьезной, и связана она не только с гибелью людей. Уничтожена сама презентационная площадка. Теперь для продажи и обмена опытом придется заново искать образцы, восстанавливать выставочные экземпляры, переоформлять бюрократические права подписей на новых лиц. И самое главное – выставку точно придется переносить за границу, потому что внутри Украины после такого удара устраивать сходки никто не рискнет. Это время, это логистика, неизбежное отставание от графика», – рассуждает Перенджиев.

    Страх повторных ударов со стороны России среди украинского руководства и военных парализует централизованный обмен опытом.

    «Но перед организаторами теперь стоит дилемма, которую не решить простым переносом выставки в Европу. Им жизненно необходимо вычислить «засланного казачка» в своих рядах. Потому что даже в Чехии или где-то еще могут повториться взрывы, которые потом удобно списать на «русских диверсантов», а на деле это будет продолжением теневого передела рынка», – предположил спикер.

    По мнению Перенджиева, украинский кризис, помимо геополитики, имеет мощнейшую криминально-теневую экономическую основу. «Это не только незаконный оборот оружия, о котором молчит созданный в Молдавии якобы «центр контроля», но и наркотрафик, и торговля органами. Пока идет война – «куется железо» и делаются состояния. Именно поэтому ни о какой сдержанности с нашей стороны речи идти не может. Удары по нашей гражданской инфраструктуре не ослабнут, а скорее, усилятся в качестве «акций возмездия». Киеву выгодно продолжение боевых действий любой ценой, и этот удар по выставке они попытаются использовать для эскалации, а не для прекращения террора», – полагает собеседник.

    В самом проведении выставки также просматривается классическая схема «криминальный ход на крови».

    «Судя по всему, внутри самой системы – назовем это «пауками в банке» – созрел заговор. Информацию о времени и месте проведения выставки слили целенаправленно, причем, вероятно, «конкуренты» Зеленского в среде теневого оборонного бизнеса. Зачем? Чтобы подвести объект под российский удар и списать на него то, чего на площадке никогда не было. В документах могли числиться сотни дорогостоящих дронов и образцов техники, а по факту выставлялась лишь малая часть. Разница осела в карманах… То, что Зеленский заговорил об уголовных делах, лишь подтверждает: в его команде понимают, что их банально «обули» свои же», – предположил эксперт.

    Накануне Минобороны сообщило о групповом ударе высокоточным оружием большой дальности по объекту в пригороде Киева. В этот момент на площадке проходила демонстрация беспилотных летательных аппаратов украинского и иностранного производства.

    В ведомстве уточнили, что на месте находились ведущие украинские разработчики и производители дронов, а также представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб, которые занимаются планированием и осуществлением ударов по российским регионам.

    На данный момент прокуратура Украины заявила о десяти погибших и сотне раненых. Среди погибших оказалась Валентина Савицкая, занимавшая руководящую должность в Управлении госохраны Украины. Также известно о гибели сотрудника польской оборонной компании. Украинские СМИ также сообщали о смерти полковника Эдуарда Сиренко – сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного разведывательного управления (ГУР) МО Украины. В 2018 году его задерживали по делу о создании ОПГ, при этом на тот момент времени украинские журналисты называли его бывшим работником СБУ.

    Результативность удара признали и в самом Киеве. Украинский совет оружейников подтвердил поражение локации, где собрались представители оборонной индустрии, причем время и место мероприятия публично не анонсировались.

    Владимир Зеленский в видеообращении рассказал, что выставка проводилась на полигоне в Бучанском районе Киевской области. Он отметил, что общался с генеральным прокурором Русланом Кравченко и по факту произошедшего уже зарегистрированы уголовные производства.

    Комментарии (16)
    25 июля 2026, 20:37 • Новости дня
    Путин ответил Токаеву на идею заморозки конфликта на Украине

    Песков: Путин отреагировал на предложение Токаева заморозить конфликт на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подробно проинформировал казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева о ходе специальной военной операции в ответ на инициативу заморозить боевые действия, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Путин отреагировал на предложение Касым-Жомарта Токаева заморозить конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

    «Конечно. Он подробно ему все рассказал про специальную военную операцию», – отметил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

    Ранее во время встречи в Омске президент Казахстана выступил с инициативой остановить боевые действия и вернуться к стамбульской формуле урегулирования.

    Однако, по словам Пескова, с учетом нынешней позиции Киева подобная заморозка конфликта сейчас невозможна.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вернуться к формуле Стамбульских соглашений.

    Казахстанский лидер отметил выгоду продолжения боевых действий исключительно для противников обоих государств.

    При этом Токаев категорически отказался выступать посредником в переговорном процессе.

    Комментарии (27)
    25 июля 2026, 14:17 • Видео
    На санкции ЕС против России ответил Китай

    Евросоюз утвердил очередной пакет антироссийских санкций. Самое интересное в том, что первым на это ответил Китай, объявив о болезненных контрмерах.

    Комментарии (0)
    25 июля 2026, 16:35 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал об ответе России на трагедию в Кирилловке

    Эксперт Дандыкин: С приходом Драпатого людоедская тактика ВСУ будет нарастать

    Военный эксперт рассказал об ответе России на трагедию в Кирилловке
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Терактом в Кирилловке Украина сознательно провоцирует Россию на удары по местам массового скопления людей и гражданской инфраструктуре, но опускаться до уровня ВСУ нельзя, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Удар беспилотниками по базе отдыха в Кирилловке на территории Запорожской области произошел в ночь на субботу, в результате погибли 11 человек, в том числе четверо детей.

    «Трагедия в Кирилловке – это не спонтанный теракт, а звено в единой продуманной концепции срыва курортного сезона, которая реализуется врагом синхронно по всем южным направлениям. Мы видим атаки на Севастополь, на Крым, Сочи и вот теперь на Запорожскую область. Цель очевидна: создать у людей состояние постоянной тревоги, заставить их нервничать, отказываться от поездок к морю. Люди сейчас натянуты как струна, и враг сознательно бьет именно в этот нерв», – считает военный эксперт Василий Дандыкин.

    С приходом на должность главкома ВСУ Михаила Драпатого «эта людоедская тактика будет только нарастать». «Никаких моральных границ для него не существует, и удары по мирным курортам станут еще более частыми. Август для наших граждан традиционно является временем отдыха, и враг попытается максимально омрачить его терактами», – добавил спикер.

    Что касается международной реакции, то собеседник предположил, что Запад традиционно «не заметит» гибель российских детей. «Они замечают только то, что укладывается в их информационную войну и ложится в антироссийскую канву. Все остальное для них – песок. Сбор доказательной базы, безусловно, вести необходимо, но реальные инструменты для привлечения к ответственности появятся только после нашей победы, когда мы получим возможность провести собственный трибунал над военными преступниками», – полагает Дандыкин.

    По мнению собеседника, враг сознательно провоцирует Россию на удары по местам массового скопления людей и гражданской инфраструктуре. «Именно этого ждут украинские ЦИПСО, чтобы немедленно использовать фейки против нас в информационной войне. Опускаться до их уровня ни в коем случае нельзя. Наш принцип остается неизменным: мы не бьем по гражданским объектам и не уподобляемся террористам», – подчеркнул эксперт.

    По его словам, вразумлять киевское руководство нужно совершенно иначе – бить конкретно и беспощадно по военным целям, без поражения которых противник лишится самой возможности воевать. «Удары должны наноситься по железнодорожным составам, на которых возят иностранных наемников и военных специалистов, по выставкам военной техники, по заводам и мастерским, где собирают дроны. Это отложенный эффект: сегодня мы разрушаем их производственную базу, а завтра им просто нечем будет запускать ракеты и беспилотники по нашим городам», – пояснил Дандыкин.

    Кроме того, у России есть «полное право на точечную ликвидацию тех, кто лично планирует и осуществляет теракты против мирного населения». «Такие, как Мадьяр (главком сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, внесен в список террористов и экстремистов) или тот же Драпатый, должны понимать, что возмездие неизбежно. Страх должен поселиться в стане врага. Мы к этому обязательно придем, и это будет абсолютно законно и справедливо», – считает эксперт.

    В ночь на субботу базы отдыха в поселке Кирилловке на территории Запорожской области подверглись атаке украинских беспилотников. Губернатор области Евгений Балицкий сообщил о гибели 11 человек, среди которых четверо детей. Еще 16 человек, включая пятерых детей, получили ранения.

    Кирилловка – известный курортный поселок в Мелитопольском районе, расположенный на полуострове, который с двух сторон зажат крупными лиманами – Утлюкским и Молочным, а центральная часть и две протяженные песчаные косы выходят прямо к Азовскому морю.

    Основная масса баз отдыха, гостевых домов, пансионатов и отелей, которые подверглись атаке, сосредоточены на двух длинных косах: косе Федотова (уходит на юго-запад в сторону заповедника Бирючий Остров) и косе Пересыпь (уходит на восток). В мирное время поселок являлся одним из самых популярных и доступных морских курортов региона, ежегодно принимая сотни тысяч отдыхающих благодаря протяженным песчаным пляжам и мелкому теплому морю.

    Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, продолжаются аварийно-спасательные работы. Балицкий назвал произошедшее вопиющим преступлением, отметив, что украинские военные целенаправленно наносили удары по мирным жителям.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала этот удар ВСУ методом террористов. А посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что ответственность за атаку несет «русофоб Драпатый». Дипломат считает, что противник тщательно спланировал удар. По его словам, для совершения теракта украинские военные специально выбрали наиболее подходящий период – летние выходные дни.

    Следственный комитет завел уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Следователи зафиксировали, что украинские формирования массово применили ударные беспилотные летательные аппараты. На опубликованных Следственным комитетом видеокадрах зафиксированы сильные разрушения жилых деревянных и кирпичных построек турбаз, а также полностью уничтоженные и обгоревшие автомобили отдыхающих.

    Комментарии (26)
    25 июля 2026, 13:02 • Новости дня
    Орбан по-русски процитировал Чернышевского при оценке ситуации в Венгрии
    Орбан по-русски процитировал Чернышевского при оценке ситуации в Венгрии
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший глава венгерского правительства Виктор Орбан во время ежегодного выступления обратился к роману Николая Чернышевского «Что делать?», рассуждая о политическом климате в своей стране.

    Выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад, Орбан процитировал название известного русского романа, передает РИА «Новости». «И вопрос в том, что же нам делать, чтобы вернуть Венгрии ее форму жизни, чтобы мы, венгры, могли чувствовать себя дома», – заявил он, добавив затем по-русски: «Или: что делать?».

    Политик подчеркнул, что после смены власти жизнь в стране стала определяться из-за рубежа, в частности из Брюсселя, Калифорнии и Польши. Он раскритиковал партию «Тиса» и нового премьер-министра Петера Мадьяра, обвинив их в построении автократического режима. По мнению бывшего главы правительства, избиратели новой власти находятся в состоянии экономической эйфории, не осознавая реального положения дел.

    Орбан также выразил опасение, что действия нынешнего руководства направлены на политическое и физическое уничтожение оппозиционной партии «Фидес». Он предупредил граждан, что подобный произвол властей, не видящих ограничений, может привести к превращению Венгрии в «Венесуэлу без нефтяных запасов», оставив население беззащитным перед государством.

    Ранее Мадьяр предложил Орбану провести очную дискуссию на политическом фестивале в румынском городе Бэиле-Тушнад.

    Бывший глава правительства назвал отстранение президента Тамаша Шуйока началом произвола в стране.

    В июне венгерский парламент принял закон об ограничении сроков пребывания на посту премьера для недопущения возвращения Орбана.

    Комментарии (19)
    25 июля 2026, 14:10 • Новости дня
    WP: Зеленского разозлил удар России по военной выставке под Киевом
    WP: Зеленского разозлил удар России по военной выставке под Киевом
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Точный удар российских войск по оружейной выставке под Киевом сильно задел Владимира Зеленского, пишет Washington Post (WP).

    По данным западных журналистов, инцидент вызвал бурную реакцию украинских властей, передает РИА «Новости».

    «В вечернем обращении после российского удара по военной выставке Зеленский назвал это мероприятие дорогостоящей ошибкой», – говорится в публикации WP.

    В материале подчеркивается, что Вооруженные силы России существенно нарастили интенсивность ударов по объектам на Украине, включая столичный регион. Украинская система противовоздушной обороны не может эффективно перехватывать баллистические ракеты из-за истощения запасов боеприпасов для американских комплексов Patriot.

    Ранее Зеленский подтвердил факт удара по полигону с выставкой беспилотников под Киевом.

    Военный эксперт Александр Перенджиев спрогнозировал серьезную задержку поставок дронов для ВСУ из-за уничтожения презентационной площадки.

    Зеленский признал неспособность систем противовоздушной обороны страны перехватывать российские баллистические ракеты.

    Комментарии (13)
    25 июля 2026, 15:54 • Новости дня
    Захарова: Лавров поприветствовал главу МИД Японии в Маниле вполоборота
    Захарова: Лавров поприветствовал главу МИД Японии в Маниле вполоборота
    @ BRENDAN SMIALOWSKI/Pool/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров не проводил содержательной беседы с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги в Маниле, на приветствие японского министра он «не вставая, вполоборота, ответил протокольной фразой», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале категорически отвергла информацию о содержательной беседе Лаврова с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги в Маниле.

    «Никакого обсуждения международных дел, региональной повестки или двусторонних отношений не было», – подчеркнула она.

    По словам дипломата, во время мероприятия глава японского МИД Тосимицу Мотэги подошел к Сергею Лаврову со словами приветствия. Российский министр ответил короткой протокольной фразой вполоборота, даже не вставая со своего места. Захарова назвала странной попытку Токио выдать ответный кивок за полноценную встречу.

    Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги сообщил об обсуждении двусторонних отношений с Сергеем Лавровым на полях встреч АСЕАН в Маниле.

    Весной японский министр назвал свои отношения с российским коллегой доверительными.

    В прошлом году руководитель российского внешнеполитического ведомства подверг критике неформальные сигналы Токио по мирному договору.

    Комментарии (12)
    25 июля 2026, 18:27 • Новости дня
    Киевская журналистка усомнилась в официальных цифрах погибших на выставке

    Украинская журналистка Кириенко заявила о сотнях жертв удара по выставке

    Киевская журналистка усомнилась в официальных цифрах погибших на выставке
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская пропагандистка Юлия Кириенко усомнилась в достоверности официальных данных о количестве жертв после удара Вооруженных сил России по выставке дронов в Киевской области.

    Киевская журналистка заявила, что реальное число погибших и раненых при атаке на выставку вооружений под Киевом значительно превышает цифры, озвученные властями, передает «Царьград». По ее словам, на мероприятии присутствовало более 300 человек.

    «Если на мероприятии было более 300 человек, то «двухсотых» и «трёхсотых» сотни. Сейчас на месте трагедии работают собаки, ищут останки», – написала Кириенко в социальных сетях. Она отметила, что при попадании нескольких ракет на открытую местность «кого-то просто разрывает на молекулы», поэтому для поиска останков привлекли кинологов.

    Ранее Министерство обороны России подтвердило нанесение группового удара по полигону в Киевской области. Там проходила демонстрация новейших беспилотных систем, включая технику западного производства. Среди погибших оказались сотрудник польской оборонной компании и полковник СБУ Эдуард Сиренко, имевший опыт боевых действий в Ираке.

    Российские военные нанесли ракетный удар по выставке беспилотников в Киевской области.

    Украинская прокуратура заявила о десяти погибших и сотне раненых.

    Местная полиция задержала главного организатора этого мероприятия.

    Комментарии (4)
    25 июля 2026, 20:25 • Новости дня
    Российский турист стал героем соцсетей Турции после спасения тонущей девочки

    Турист из Череповца спас унесенную течением реки девочку в турецком Кемере

    Tекст: Мария Иванова

    Отдыхавший на курорте россиянин выхватил из бурного потока горной реки ребенка, вызвав решительным поступком искреннее восхищение пользователей турецких соцсетей.

    Данил Левенко отдыхал у горной реки на турецком курорте, передает РИА «Новости».

    Выходя на берег, турист увидел уносимую сильным потоком девочку. Он мгновенно среагировал, схватил ребенка и благополучно передал родителям.

    Видео спасения стремительно распространилось в социальных сетях, а пользователи турецкого сегмента интернета начали активно восхищаться поступком россиянина.

    По данным местных изданий Beyaz Gazete и Trend Haber, спасенная не пострадала.

    «Российский турист молниеносно сориентировался, поймал ребенка и передал его родителям. Он спас жизнь!» – написал один из комментаторов в соцсети.

    Другие пользователи также отметили смелость молодого человека, назвав его настоящим героем.

    Спасатели напоминают, что горные водоемы Кемера отличаются опасным течением, поэтому туристам следует проявлять максимальную осторожность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года спасатели вытащили российских туристов из затопленных автофургонов в Кемере.

    Весной житель Махачкалы спас маленькую девочку из сильного потока воды.

    Комментарии (0)
    25 июля 2026, 17:07 • Новости дня
    Токаев описал сотрудничество с Россией казахской пословицей

    Токаев описал сотрудничество с Россией казахской пословицей про клад

    Токаев описал сотрудничество с Россией казахской пословицей
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал главе российского государства Владимиру Путину казахскую поговорку про клад, описывающую сотрудничество двух стран.

    Токаев рассказал Путину казахскую поговорку о взаимодействии стран, передает РИА «Новости».

    «Известная казахская пословица гласит: «Бирлик бар жерде тирлик бар». Эту поговорку можно перевести с помощью русской пословицы: «Где лад, там и клад»», – заявил Токаев.

    Казахстанский лидер выразил уверенность в достижении новых успехов. По его словам, прогресс и повышение благосостояния народов возможны благодаря незыблемым узам дружбы, добрососедству, взаимному доверию и поддержке.

    Президент России Владимир Путин прилетел в Омск для участия в форуме межрегионального сотрудничества.

    Путин и Касым-Жомарт Токаев провели отдельные двусторонние переговоры.

    Касым-Жомарт Токаев подтвердил неизменность курса Астаны на стратегическое партнерство с Москвой.

    Комментарии (3)
    25 июля 2026, 20:02 • Новости дня
    В «Единой России» предложили называть новые корабли ВМФ именами героев СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Новые корабли, вводимые в состав Военно-морского флота России, следует называть именами героев специальной военной операции, заявил член генерального совета «Единой России» Герой России Евгений Поддубный.

    Евгений Поддубный во время посещения Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» в Калининградской области предложили называть новые корабли ВМФ именами героев СВО, передает ТАСС.

    «Суть идеи – ввести традицию давать новым кораблям ВМФ России имена героев СВО», – отметил он.

    «Герои специальной военной операции обладают тем особым опытом, который могут передать последующим поколениям и имеют на это право. Поэтому есть инициатива – называть корабли, которые вводятся в состав ВМФ, именами героев СВО», – сказал военкор.

    В качестве первого варианта он предложил назвать судно в честь дважды Героя России Михаила Гудкова.

    Поддубный подчеркнул, что история знает множество примеров присвоения кораблям имен выдающихся людей даже при их жизни.

    Во время посещения завода «Янтарь» Поддубному показали производственную территорию, стапели и верфи. Кроме того, военкор пообщался с работниками предприятия и волонтерами, осмотрел заводской музей и расположенный на территории предприятия храм.

    Напомним, заместитель главнокомандующего ВМФ России генерал-майор Михаил Гудков погиб в Курской области. Президент Владимир Путин посмертно наградил офицера второй медалью «Золотая Звезда».

    Путин официально присвоил имя дважды Героя России 155-й гвардейской бригаде морской пехоты.

    Комментарии (4)
    25 июля 2026, 13:40 • Новости дня
    Реактивный беспилотник поразил доставлявший груз для ВСУ балкер в Черном море
    Реактивный беспилотник поразил доставлявший груз для ВСУ балкер в Черном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские расчеты беспилотных летательных аппаратов нанесли удар по транспортному судну в Черном море, сообщило Минобороны.

    Для поражения этой цели военные задействовали реактивный БПЛА «Герань-4 Сикер», сообщается в канале Минобороны в Max.

    Под удар попал балкер, осуществлявший перевозку материалов военного назначения. Находящийся на борту сухогруза груз предназначался для дальнейшего снабжения подразделений Вооруженных сил Украины.

    Ранее российские беспилотники «Герань-4 сикер» поразили пять украинских судов в акватории Черного моря.

    До этого армия России атаковала два судна у побережья Одессы и один сухогруз в порту Николаева.

    В тот же день Вооруженные силы нанесли массированные удары по портовой инфраструктуре Украины.

    Комментарии (8)
    25 июля 2026, 18:36 • Новости дня
    ВС России поразили военные грузы в портах и десантный катер CV-90 ВМС Украины
    ВС России поразили военные грузы в портах и десантный катер CV-90 ВМС Украины
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России в течение дня нанесли удары по объектам портов Черноморск и Николаев, поражены сухогруз и быстроходный десантный катер CV-90 ВМС Украины, сообщили в Министерстве обороны.

    Вооруженные Силы продолжили наносить удары по инфраструктуре и морским судам, работающим в интересах украинской армии, сообщает в Max Минобороны.

    Атаки производились с использованием высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников.

    В порту Черноморск Одесской области были поражены объекты, предназначенные для хранения военных грузов. В Николаевском морском торговом порту уничтожены сухогруз с военным снаряжением и быстроходный десантный катер CV-90 ВМС Украины.

    Кроме того, на переходе морем российские военные поразили балкер и три сухогруза, доставлявшие военные грузы в порты Черноморск и Одесса. Также под удар попал еще один быстроходный десантный катер CV-90 украинских военно-морских сил.

    В ночь на субботу российские войска нанесли групповые удары по украинским портам.

    Несколькими днями ранее беспилотники «Герань-4 сикер» атаковали пять перевозивших военные грузы судов.

    До этого армия России уничтожила два сухогруза в Одесском морском торговом порту.

    Комментарии (0)
    25 июля 2026, 21:41 • Новости дня
    Песков: Боевые действия могут завершиться до конца суток, решение за Киевом

    Tекст: Вера Басилая

    Киевский решим, приняв соответствующие решения, может завершить конфликт «до конца суток», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что остановка боевых действий возможна уже сегодня, если руководство Украины пойдет на определенные шаги, передает ТАСС.

    Он напомнил об условиях урегулирования, выдвинутых российским внешнеполитическим ведомством два года назад.

    «Они понятные, последовательные. Поэтому это все может остановиться сегодня до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения», – подчеркнул представитель Кремля.

    Ранее на встрече в Омске президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Владимиру Путину заморозить конфликт. Казахстанский лидер выступил за возвращение к стамбульской формуле для дальнейшего продвижения к миру.

    В начале июля представитель Кремля напомнил о возможности Владимира Зеленского прекратить боевые действия.

    Месяцем ранее Дмитрий Песков назвал условием завершения конфликта вывод украинских подразделений с территории российских регионов.

    В прошлом году президент России Владимир Путин озвучил аналогичное требование для прекращения огня.

    Комментарии (11)
    26 июля 2026, 09:10 • Новости дня
    ВС России уничтожили американо-украинский центр производства дронов в Киеве

    Российские войска поразили заводы по производству беспилотников в Киеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности на Украине и портовой инфраструктуре в Одесской области, сообщает Минобороны России.

    Вооруженные силы России атаковали объекты в Киеве и порту Черноморск, передает Минобороны. Целями стали предприятия, производящие беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним, а также места хранения военных грузов.

    В Киеве было поражено промышленное предприятие «Смарт интеллиджент систем». Завод занимался выпуском дронов различных модификаций, включая корпуса, навигационные приборы, оптику и аккумуляторы для аппаратов средней и большой дальности.

    Также удару подверглось место сборки и хранения беспилотников в юго-западной части украинской столицы. На этом объекте при участии специалистов американо-украинской компании ежемесячно производилось до одной тыс. дронов, в том числе ударные AQ-400 Scythe, AQ-100 Bayonet и разведывательные RQ-100 Scout. В порту Черноморск уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами для обеспечения ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удары по местам сборки дальних беспилотников ВСУ.

    Днем ранее армия России уничтожила суда с военными грузами в портах Одессы и Черноморска.

    До этого Вооруженные силы поразили оборонные заводы в Киеве.

    Комментарии (4)
    25 июля 2026, 18:07 • Новости дня
    Число погибших после удара ВСУ в Кирилловке выросло до 12 человек

    Балицкий сообщил о 12 погибших при ударе по Кирилловке

    Число погибших после удара ВСУ в Кирилловке выросло до 12 человек
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В Запорожской области завершились поисково-спасательные работы на месте атаки в Кирилловке, погибли 12 человек, еще 19 получили ранения, из-под завалов спасены два человека, в том числе ребенок, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

    Сотрудники МЧС России закончили разбор завалов после удара по Кирилловке, сообщил в Max губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Под обломками было найдено тело еще одного погибшего.

    «Киевский режим, не считаясь ни с какими нормами морали, целенаправленно уничтожает мирное население – взрослых и детей», – подчеркнул глава региона. По его словам, из-под завалов удалось спасти двоих человек, среди которых один ребенок.

    Губернатор отметил, что с семьями жертв работают психологи и оперативные службы, а врачи прилагают все усилия для помощи пострадавшим.

    В связи с трагедией 26 июля 2026 года объявлено на территории Запорожской области днем траура.

    Hанее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о гибели 11 человек при ударе по базе отдыха в Кирилловке.

    Во время разбора завалов российские военные сбили разведывательный украинский беспилотник.

    Военный эксперт Василий Дандыкин назвал эту трагедию частью продуманной концепции срыва курортного сезона.

    Комментарии (4)
    Главное
    Минобороны сообщило об ударах по украинским военным заводам
    МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране
    СМИ: Британия задумалась о присоединении к Банку обороны НАТО
    Военный эксперт назвал последствия удара России по выставке БПЛА под Киевом
    Киевская журналистка усомнилась в официальных цифрах погибших на выставке
    Россиянка украла у отца 1 млн рублей на услуги гадалки
    Российский турист стал героем соцсетей Турции после спасения тонущей девочки