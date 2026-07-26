New York Post: США задумались об операции по захвату иранского урана

Для реализации этой цели Вашингтон может задействовать тысячи военнослужащих, пишет New York Post.
«Самая сложная операция в военной истории», – так охарактеризовал возможную миссию источник издания.
Издание пишет, что операция предполагает штурм иранских объектов, военным предстоит преодолевать минные ловушки и удерживать оборону.
Непосредственно изъятием урана займется небольшая группа спецназа, в которую могут войти бойцы элитных подразделений. Для успешного завершения миссии потребуется полный контроль над воздушным коридором для эвакуации американских военных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Вашингтон допустил возможность проведения военной операции по вывозу урана из Ирана.
Вашингтон и Тель-Авив обсуждали отправку спецназа для захвата ядерных материалов.