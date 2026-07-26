На Эльбрусе погибли два альпиниста

Военный эксперт назвал последствия удара России по выставке БПЛА под Киевом

Военный эксперт Перенджиев: Удар России приведет к задержке поставок дронов ВСУ

Tекст: Андрей Резчиков

«Ситуация вокруг удара по выставке дронов в Киеве гораздо глубже, чем просто военный успех. Здесь вскрылся целый клубок внутренних противоречий, который заставляет взглянуть на этот инцидент не как на разовый тактический успех, а как на симптом системного кризиса в управлении оборонным комплексом Украины», – считает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России.

По его словам, точность и оперативность работы российских военных, безусловно, впечатляют, но полного срыва производства дронов типа «Лютый» или «Бобер», которые используются для нанесения ударов вглубь территории России, все-таки не произойдет.

«Какая-то часть конструкторов и заместителей руководителей всегда остается в живых. Кадровая восполняемость там есть. Однако задержка поставок и модернизации дронов будет серьезной, и связана она не только с гибелью людей. Уничтожена сама презентационная площадка. Теперь для продажи и обмена опытом придется заново искать образцы, восстанавливать выставочные экземпляры, переоформлять бюрократические права подписей на новых лиц. И самое главное – выставку точно придется переносить за границу, потому что внутри Украины после такого удара устраивать сходки никто не рискнет. Это время, это логистика, неизбежное отставание от графика», – рассуждает Перенджиев.

Страх повторных ударов со стороны России среди украинского руководства и военных парализует централизованный обмен опытом.

«Но перед организаторами теперь стоит дилемма, которую не решить простым переносом выставки в Европу. Им жизненно необходимо вычислить «засланного казачка» в своих рядах. Потому что даже в Чехии или где-то еще могут повториться взрывы, которые потом удобно списать на «русских диверсантов», а на деле это будет продолжением теневого передела рынка», – предположил спикер.

По мнению Перенджиева, украинский кризис, помимо геополитики, имеет мощнейшую криминально-теневую экономическую основу. «Это не только незаконный оборот оружия, о котором молчит созданный в Молдавии якобы «центр контроля», но и наркотрафик, и торговля органами. Пока идет война – «куется железо» и делаются состояния. Именно поэтому ни о какой сдержанности с нашей стороны речи идти не может. Удары по нашей гражданской инфраструктуре не ослабнут, а скорее, усилятся в качестве «акций возмездия». Киеву выгодно продолжение боевых действий любой ценой, и этот удар по выставке они попытаются использовать для эскалации, а не для прекращения террора», – полагает собеседник.

В самом проведении выставки также просматривается классическая схема «криминальный ход на крови».

«Судя по всему, внутри самой системы – назовем это «пауками в банке» – созрел заговор. Информацию о времени и месте проведения выставки слили целенаправленно, причем, вероятно, «конкуренты» Зеленского в среде теневого оборонного бизнеса. Зачем? Чтобы подвести объект под российский удар и списать на него то, чего на площадке никогда не было. В документах могли числиться сотни дорогостоящих дронов и образцов техники, а по факту выставлялась лишь малая часть. Разница осела в карманах… То, что Зеленский заговорил об уголовных делах, лишь подтверждает: в его команде понимают, что их банально «обули» свои же», – предположил эксперт.

Накануне Минобороны сообщило о групповом ударе высокоточным оружием большой дальности по объекту в пригороде Киева. В этот момент на площадке проходила демонстрация беспилотных летательных аппаратов украинского и иностранного производства.

В ведомстве уточнили, что на месте находились ведущие украинские разработчики и производители дронов, а также представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб, которые занимаются планированием и осуществлением ударов по российским регионам.

На данный момент прокуратура Украины заявила о десяти погибших и сотне раненых. Среди погибших оказалась Валентина Савицкая, занимавшая руководящую должность в Управлении госохраны Украины. Также известно о гибели сотрудника польской оборонной компании. Украинские СМИ также сообщали о смерти полковника Эдуарда Сиренко – сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного разведывательного управления (ГУР) МО Украины. В 2018 году его задерживали по делу о создании ОПГ, при этом на тот момент времени украинские журналисты называли его бывшим работником СБУ.

Результативность удара признали и в самом Киеве. Украинский совет оружейников подтвердил поражение локации, где собрались представители оборонной индустрии, причем время и место мероприятия публично не анонсировались.

Владимир Зеленский в видеообращении рассказал, что выставка проводилась на полигоне в Бучанском районе Киевской области. Он отметил, что общался с генеральным прокурором Русланом Кравченко и по факту произошедшего уже зарегистрированы уголовные производства.