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    26 июля 2026, 00:17 • Новости дня

    Путин поздравил моряков с Днем ВМФ

    Путин поздравил моряков с Днем ВМФ
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин обратился к морякам и всем гражданам страны с поздравлением с Днем Военно-морского флота России.

    «Товарищи матросы, старшины, мичманы и офицеры! Уважаемые граждане России! Сегодня наша страна чествует свой доблестный Военно-Морской Флот и всех, кто в разные годы, эпохи создавал его славу, в ратных триумфах и каждодневным упорным трудом, блестящими научными достижениями обеспечил России статус великой морской державы», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Как говорится в обращении главы государства, к военным морякам в России относятся с особым уважением, их служба связана не только с боевыми задачами, но и с преодолением стихийных сил природы. Путин отметил, что характер моряков сформировался на исторических победах флота, примере великих флотоводцев и беззаветной преданности стране.

    «Как писал адмирал Ушаков, «душою и всем своим состоянием предан службе и ни о чем более не думаю, как об одной пользе государственной», – напомнил Путин.

    Президент подчеркнул, что в стране, омываемой водами 13 морей, флот играет ключевую роль в обеспечении обороны, безопасности и защите законных интересов России в Мировом океане.

    Он заявил, что военно-морские силы развиваются: набирает мощь морская составляющая ядерной триады, продолжается серийное строительство боевых кораблей и специальных судов, совершенствуется оснащение подводных, надводных, береговых и летных частей.

    В завершение Путин поблагодарил моряков за службу и поздравил их и их близких с праздником.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, член генерального совета «Единой России» Герой России Евгений Поддубный предложил называть новые корабли ВМФ именами героев СВО.

    Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев во время рабочей поездки на Камчатку заявил о ключевой роли модернизации атомного подводного флота для укрепления ВМФ и стратегической безопасности страны.

    25 июля 2026, 20:37 • Новости дня
    Путин ответил Токаеву на идею заморозки конфликта на Украине

    Песков: Путин отреагировал на предложение Токаева заморозить конфликт на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подробно проинформировал казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева о ходе специальной военной операции в ответ на инициативу заморозить боевые действия, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Путин отреагировал на предложение Касым-Жомарта Токаева заморозить конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

    «Конечно. Он подробно ему все рассказал про специальную военную операцию», – отметил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

    Ранее во время встречи в Омске президент Казахстана выступил с инициативой остановить боевые действия и вернуться к стамбульской формуле урегулирования.

    Однако, по словам Пескова, с учетом нынешней позиции Киева подобная заморозка конфликта сейчас невозможна.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вернуться к формуле Стамбульских соглашений.

    Казахстанский лидер отметил выгоду продолжения боевых действий исключительно для противников обоих государств.

    При этом Токаев категорически отказался выступать посредником в переговорном процессе.

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    25 июля 2026, 07:37 • Новости дня
    Путин и Токаев в Омске собрались обсудить взаимодействие России и Казахстана
    Путин и Токаев в Омске собрались обсудить взаимодействие России и Казахстана
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведут в Омске отдельную встречу перед пленарным заседанием Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщает пресс-служба Кремля.

    XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет 25 июля в Омске, передает РИА «Новости».

    Путин и Токаев примут в нем участие. «Перед пленарным заседанием Форума Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе отдельной встречи обсудят актуальные темы взаимодействия России и Казахстана», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Путин посетил в Астану с государственным визитом. По итогам визита стороны оформили 15 документов о сотрудничестве.

    В своей статье российский лидер охарактеризовал отношения с Токаевым как искренние и дружеские.

    В 2025 году во время визита президента Казахстана в Россию лидеры двух стран по видеосвязи обратились к участникам XXI Форума межрегионального сотрудничества в Уральске.

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    25 июля 2026, 14:17 • Видео
    На санкции ЕС против России ответил Китай

    Евросоюз утвердил очередной пакет антироссийских санкций. Самое интересное в том, что первым на это ответил Китай, объявив о болезненных контрмерах.

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    25 июля 2026, 17:00 • Новости дня
    Путин заявил о росте поставок по коридору «Север-Юг»

    Путин: Объем поставок по коридору «Север-Юг» вырос на 10% с начала года

    Путин заявил о росте поставок по коридору «Север-Юг»
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин высоко оценил взаимодействие Москвы и Астаны в реализации проекта транспортного коридора «Север-Юг».

    Глава государства подчеркнул важность совместной работы на пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества, передает РИА «Новости».

    «Россия и Казахстан активно взаимодействуют в развитии международного транспортного маршрута «Север-Юг». Его восточная ветка связывает российские порты на Черном и Балтийском морях, в Арктике, регионы в центральной части страны, в Сибири через казахстанскую территорию с Туркменистаном и Ираном», – сказал Путин.

    По словам российского лидера, объемы поставок по данному маршруту стабильно увеличиваются. Только за первые пять месяцев текущего года этот показатель вырос на 10%. Кроме того, страны намерены расширять географию использования беспилотного транспорта.

    Глава государства напомнил, что в мае уже заработала первая линия автономного грузового сообщения между Москвой и Астаной. В дальнейшем подобную практику планируют распространить на другие международные направления. В целом потенциал двустороннего логистического партнерства оценивается как безграничный.

    Напомним, президенты России и Казахстана провели отдельные переговоры на полях форума в Омске.

    Весной пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о значительном прогрессе в развитии транспортного коридора «Север – Юг».

    Двумя годами ранее Путин пригласил все заинтересованные государства к участию в этом логистическом проекте.

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    25 июля 2026, 17:40 • Новости дня
    Токаев отметил дипломатическую гибкость Путина в Анкоридже

    Токаев: Путин проявил максимум дипломатической гибкости в Анкоридже

    Токаев отметил дипломатическую гибкость Путина в Анкоридже
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил переговорные навыки президента России Владимира Путина во время прошлогоднего диалога с главой американской администрации Дональдом Трампом на Аляске.

    «Я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске», – заявил Токаев российскому коллеге в ходе встречи в Омске, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске изменила ситуацию вокруг украинского конфликта.

    Президент России обсудил с американским коллегой варианты завершения боевых действий без оформления формальных документов.

    В августе прошлого года Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил российского лидера с результатами этих переговоров.

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    25 июля 2026, 19:21 • Новости дня
    Путин встретился с губернатором Омской области Хоценко

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Омск провел отдельную беседу с руководителем региона Виталием Хоценко.

    Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко в рамках своего визита в регион, передает РИА «Новости».

    Предыдущая встреча российского лидера с главой региона состоялась в мае в Кремле. Тогда стороны обсудили реализацию инвестиционных, логистических и культурных проектов в Омской области, а также меры поддержки участников специальной военной операции.

    Ранее Путин вместе с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым принял участие в пленарном заседании мероприятия. Перед этим главы государств провели отдельную беседу, обсудив актуальные вопросы двустороннего взаимодействия.

    Президент России Владимир Путин прилетел в Омск для участия в форуме межрегионального сотрудничества.

    На пленарном заседании глава государства выступил с речью о новых горизонтах российско-казахстанского партнерства.

    В прошлом году на встрече с Виталием Хоценко российский лидер отметил стабильный рост валового регионального продукта Омской области.

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    25 июля 2026, 14:50 • Новости дня
    Путин прибыл в Омск с рабочим визитом
    Путин прибыл в Омск с рабочим визитом
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прилетел в Омск для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана вместе с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым.

    Перед началом пленарного заседания лидеры двух стран проведут двусторонние переговоры, чтобы обсудить ключевые вопросы российско-казахстанского взаимодействия, передает ТАСС.

    В этом году главной темой масштабного события стала «Формирование глобальной логистической экосистемы: новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества». В работе форума примут участие 650 официальных лиц, включая 483 представителя от России и 167 от Казахстана. Среди них – руководители 19 российских регионов и семи административных единиц соседней республики, а также члены делового и научного сообществ.

    Форум межрегионального сотрудничества с участием глав государств проходит ежегодно с 2003 года, поочередно в России и Казахстане. Главная цель мероприятия – повышение уровня жизни в регионах обеих стран через развитие торговых, экономических, культурных и научных связей. Стало известно, что в 2027 году форум примет Актюбинская область Казахстана, а в 2028 году он пройдет в Пермском крае.

    Напомним, перед поездкой в Омск глава российского государства посетил Иркутск.

    Лидеры двух стран запланировали отдельную встречу перед началом пленарного заседания форума.

    В мае Москва и Астана оформили 15 документов о сотрудничестве по итогам государственного визита Владимира Путина в Казахстан.

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    25 июля 2026, 08:39 • Новости дня
    Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил следователей с профессиональным праздником и высоко оценил их преданность закону, подчеркнув, что заложенные еще при Петре Первом традиции помогают сегодня эффективно бороться с терроризмом и коррупцией, говорится в поздравлении на сайте Кремля.

    Президент России поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником, передает официальный сайт Кремля.

    «Хочу выразить благодарность за ваш высокий профессионализм, за преданность Родине, народу России, Закону», – заявил Владимир Путин.

    Глава государства подчеркнул, что от работы следователей МВД, ФСБ и Следственного комитета зависят состояние правопорядка и эффективность борьбы с преступностью. Он особо выделил вклад сотрудников в решение задач специальной военной операции, отметив их работу по изобличению неонацистов и диверсантов в сложных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне председатель СК Александр Бастрыкин сообщил о расследовании масштабного уголовного дела против киевского режима. В январе глава государства поздравил Следственный комитет с пятнадцатилетием создания ведомства.

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    25 июля 2026, 17:20 • Новости дня
    Путин напомнил об особом значении Омска для семьи Токаева
    Путин напомнил об особом значении Омска для семьи Токаева
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отец президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева зимой 1945 года после тяжелого ранения проходил лечение в Омске, поэтому для казахстанского лидера этот город не является рядовым местом в России, рассказал президент России Владимир Путин.

    «Для вас тоже Омск – это не рядовое место в России... Здесь после тяжелого ранения зимой 1945 года проходил лечение отец действующего президента Касым-Жомарта Кемелевича», – сказал Путин на встрече с казахстанским коллегой, передает РИА «Новости».

    Зимой 1945 года фронтовика Кемеля Токаева эвакуировали в Омск с ранением. Там молодой хирург Гавриил Илизаров сделал ему операцию и сохранил ногу.

    Напомним, президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели отдельные переговоры на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества в Омске.

    Российский лидер отметил стратегический характер и успешное развитие отношений между двумя странами.

    Казахстанский президент подтвердил неизменность курса Астаны на укрепление союзнических связей с Москвой.

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    25 июля 2026, 20:56 • Новости дня
    Путин проводил Токаева до машины после встречи в Омске

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин проводил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева до автомобиля после завершения совместной программы в Омске.

    Путин проводил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева до автомобиля после завершения совместной программы в Омске, передает РИА «Новости».

    Российский лидер тепло попрощался с президентом Казахстана после совместного участия в Форуме межрегионального сотрудничества и двусторонних переговоров.

    Российский лидер прибыл в Омск в субботу. В рамках визита главы государств приняли участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, а также провели отдельную двустороннюю встречу.

    На пленарном заседании российский лидер выступил с речью о формировании глобальной логистической экосистемы.

    Во время двусторонней встречи Путин напомнил об особом значении этого города для семьи казахстанского коллеги.

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    25 июля 2026, 21:31 • Новости дня
    Хоценко попросил Путина поддержать проект метротрамвая в Омске

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Омской области Виталий Хоценко на встрече с президентом Владимиром Путиным попросил одобрить проект метротрамвая в Омске.

    В ходе встречи губернатор Виталий Хоценко обратился к Путину с инициативой по развитию городского транспорта, сообщается на сайте Кремля. Он поднял вопрос о судьбе объекта, строительство которого велось с 2001 по 2015 годы.

    «Это очень болезненный вопрос – я 3,5 лет работаю губернатором, специально его не задавал, готовился все это время – это наш недостроенный метрополитен. На сегодняшний день проект готов на 35%», – сказал Хоценко. Ранее в создание путей вложили 12,3 млрд рублей, а сегодня стоимость превышает 43 млрд рублей.

    Губернатор попросил поддержать включение инфраструктуры в федеральный реестр недостроев для создания метротрамвая. Он добавил, что власти намерены приступить к этапу проектирования в ближайшее время.

    Ранее местные власти взяли под охрану затопленные станции недостроенного омского метрополитена.

    Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Омской области Виталием Хоценко.

    В прошлом году Хоценко попросил Путина о поддержке строительства аэропорта Омск-Федоровка.

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    25 июля 2026, 21:17 • Новости дня
    Токаев подарил Путину картину с Достоевским и Валихановым

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил Владимиру Путину картину с изображением писателя Федора Достоевского и ученого Чокана Валиханова.

    Касым-Жомарт Токаев преподнес Владимиру Путину картину, на которой изображены Чокан Валиханов и Федор Достоевский, передает ТАСС.

    Встреча глав государств состоялась в Омске в рамках форума межрегионального сотрудничества двух стран.

    Пресс-служба главы Казахстана сопроводило сообщение фотографией, запечатлевшей момент, когда казахстанский и российский лидеры рассматривают подаренное произведение искусства.

    Президенты России и Казахстана провели отдельные переговоры на полях форума в Омске.

    Путин напомнил об особом значении Омска для семьи Токаева.

    Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к мемориальной доске отцу-фронтовику на фасаде омского госпиталя.

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    25 июля 2026, 21:26 • Новости дня
    Хоценко доложил Путину о росте валового регионального продукта в Омской области

    Хоценко сообщил Путину о росте ВРП Омской области

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Омской области Виталий Хоценко на встрече с президентом Владимиром Путиным отчитался о росте валового регионального продукта и попросил поддержки инфраструктурных проектов.

    Хоценко на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил об удвоении темпов роста валового регионального продукта по сравнению с весенними прогнозами, следует из сообщения на сайте Кремля.

    «За прошедшее время (с весны) оценка увеличена, она уточнилась, по темпам – практически в два раза. Те цифры, которые я называл тогда – 0,7%, сейчас где-то 1,3% к 2024 году за 2025-й. В этом году мы фиксируем увеличение объема сельского хозяйства порядка 4%», – сказал Хоценко. Он также отметил рост оборота розничной торговли на 10% и увеличение объема платных услуг.

    Глава региона рассказал о реализации крупных инвестиционных проектов, включая строительство завода графитированных электродов за 100 млрд рублей и завода сверхкрупногабаритных шин за 60 млрд рублей. Кроме того, Хоценко попросил включить недостроенный омский метрополитен, готовый на 35%, в федеральный реестр недостроенных объектов.

    Отдельно губернатор затронул проблему дефицита газа в шести регионах Сибири, попросив президента поручить правительству и «Газпрому» проработать вопрос расширения газотранспортной системы. Также Хоценко обратился за федеральной поддержкой для строительства нового комплекса по обращению с отходами стоимостью 13 млрд рублей.

    В завершение встречи Хоценко доложил о мерах поддержки участников специальной военной операции, отметив отправку более четырех тыс. тонн гуманитарных грузов. Путин, в свою очередь, подчеркнул важность трудоустройства, дополнительного образования и развития адаптивного спорта для ветеранов СВО.

    Ранее президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Омской области Виталием Хоценко.

    В прошлом году Хоценко попросил главу государства о поддержке строительства аэропорта Омск-Федоровка.

    Тогда же Путин отметил стабильный рост валового регионального продукта и промышленного производства в субъекте.

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    25 июля 2026, 17:31 • Новости дня
    Токаев предложил запустить цифровой транспортный коридор Казахстан – Россия

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой создания цифрового транспортного коридора Казахстан – Россия.

    Лидеры России и Казахстана обсудили создание единой цифровой логистической платформы для оптимизации грузоперевозок на наиболее загруженных направлениях, передает ТАСС.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой создания цифрового транспортного коридора между двумя странами.

    «На базе действующих цифровых платформ предлагается в пилотном формате запустить на одном из наиболее загруженных направлений цифровой транспортный коридор Казахстан – Россия», – отметил казахстанский лидер.

    Он выразил уверенность, что применение новых технологий поможет нарастить объемы взаимной торговли и увеличить транзитные потоки.

    Токаев также напомнил об успешном запуске беспилотных грузовиков между странами, который состоялся в мае.

    В свою очередь, президент России Владимир Путин сообщил о возможной интеграции искусственного интеллекта для выстраивания оптимальных транспортных цепочек и безбумажного мониторинга грузов в рамках ЕАЭС, передает РИА «Новости».

    «В стадии проработки находится перспективная инициатива по формированию евразийского цифрового транспортного коридора. Речь идет о задействовании технологий искусственного интеллекта для выстраивания оптимальных транспортных цепочек и безбумажного мониторинга движения грузов», – сказал Путин, выступая на форуме.

    Ранее президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели отдельные переговоры на полях форума в Омске.

    Российский лидер высоко оценил взаимодействие Москвы и Астаны в реализации проекта транспортного коридора «Север-Юг».

    В мае Путин и Токаев подвели итоги совместных переговоров по теме трансграничных беспилотных грузоперевозок.

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    25 июля 2026, 17:56 • Новости дня
    Путин высоко оценил итоги российско-казахстанского форума в Омске

    Путин: Обмен мнениями на форуме России и Казахстана получился содержательным

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин назвал состоявшиеся обсуждения на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске насыщенными и содержательными

    Президенты России и Казахстана, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев, приняли в субботу участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, передает РИА «Новости». Стороны обсудили наиболее актуальные вопросы взаимодействия двух стран.

    «Полагаю, что состоявшийся у нас обмен мнениями получился весьма насыщенным, содержательным. В ходе заседания затрагивались наиболее актуальные вопросы взаимодействия субъектов Российской Федерации и областей Республики Казахстан», – сказал Путин на пленарном заседании.

    Путин добавил, что участники затронули множество новых идей по укреплению связей между регионами. Особое внимание уделили партнерству в формировании глобальных логистических коридоров и раскрытию транзитного потенциала.

    «В первую очередь, это касается центральной темы нынешнего форума – партнерства в формировании глобальных логистических коридоров, совместного развития транспортной инфраструктуры, раскрытия транзитного потенциала России и Казахстана», – отметил глава государства.

    Также президент поблагодарил руководство Омской области за гостеприимство и организацию мероприятия.

    Ранее Путин и Токаев провели отдельные переговоры на полях форума в Омске.

    Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой создания цифрового транспортного коридора.

    Путин указал на значительный потенциал совместной работы двух стран.

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    25 июля 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин заявил о масштабных перспективах сотрудничества с Казахстаном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске указал на значительный потенциал совместной работы двух стран.

    Российский лидер высоко оценил возможности партнерства во всех сферах, передает РИА «Новости».

    «У России и Казахстана имеются поистине обширные перспективы для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества как в области транспорта и логистики, что как раз и обсуждается на нашем форуме, так и во всех других сферах экономики и социальной жизни», – сказал Путин.

    Президент также отметил важность гуманитарных контактов, поставив на первое место сферу образования. Сейчас в российских вузах проходят обучение тысячи казахстанцев.

    Глава государства напомнил об открытии в Омске филиала Государственного университета Казахстана. Он выразил признательность за предоставление российским студентам 100 государственных стипендий для бесплатного обучения.

    В субботу Путин прилетел в Омск для участия в форуме межрегионального сотрудничества.

    На полях этого мероприятия российский и казахстанский лидеры провели отдельные двусторонние переговоры.

    Весной стороны подписали соглашение о финансировании обучения россиян в омском филиале казахского вуза.

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