Путин поздравил моряков с Днем ВМФ

«Товарищи матросы, старшины, мичманы и офицеры! Уважаемые граждане России! Сегодня наша страна чествует свой доблестный Военно-Морской Флот и всех, кто в разные годы, эпохи создавал его славу, в ратных триумфах и каждодневным упорным трудом, блестящими научными достижениями обеспечил России статус великой морской державы», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Как говорится в обращении главы государства, к военным морякам в России относятся с особым уважением, их служба связана не только с боевыми задачами, но и с преодолением стихийных сил природы. Путин отметил, что характер моряков сформировался на исторических победах флота, примере великих флотоводцев и беззаветной преданности стране.
«Как писал адмирал Ушаков, «душою и всем своим состоянием предан службе и ни о чем более не думаю, как об одной пользе государственной», – напомнил Путин.
Президент подчеркнул, что в стране, омываемой водами 13 морей, флот играет ключевую роль в обеспечении обороны, безопасности и защите законных интересов России в Мировом океане.
Он заявил, что военно-морские силы развиваются: набирает мощь морская составляющая ядерной триады, продолжается серийное строительство боевых кораблей и специальных судов, совершенствуется оснащение подводных, надводных, береговых и летных частей.
В завершение Путин поблагодарил моряков за службу и поздравил их и их близких с праздником.
Как писала газета ВЗГЛЯД, член генерального совета «Единой России» Герой России Евгений Поддубный предложил называть новые корабли ВМФ именами героев СВО.
Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев во время рабочей поездки на Камчатку заявил о ключевой роли модернизации атомного подводного флота для укрепления ВМФ и стратегической безопасности страны.