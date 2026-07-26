Депутат Оглоблина: «Единая Россия» предлагает новые меры для роста доходов селян

Tекст: Алексей Нечаев

«Каждый владелец земли должен иметь возможность эффективно на ней зарабатывать. Поэтому необходимо создать условия, при которых владельцы личных подсобных хозяйств и садоводческих некоммерческих товариществ смогут легально продавать излишки продукции через специализированные агрегаторы», – сказала Юлия Оглоблина, депутат Госдумы, член Генсовета партии «Единая Россия».

Кроме того, села необходимо обеспечить притоком квалифицированных кадров, что можно сделать только через формирование качественного жилого фонда. «А для этого важно увеличить бюджетные ассигнования на программу «Комплексное развитие сельских территорий», – подчеркивает она.

Подобное решение позволит найти новые механизмы упрощения строительства и ремонта сельских дорог, а также внедрить современные методы домостроения. Но наиболее важно выработать принципиально новый подход к управлению сельскими территориями. «Сегодня сохраняется проблема: применяемые к ним нормы зачастую унифицированы для города и села, что не учитывает специфику последних», – добавляет депутат.

Эта проблема, например, имеется и в Стратегии пространственного развития Российской Федерации, где понятие «сельские территории» подменено категорией «опорные населенные пункты». Таковых сейчас – 2160. Около половины из них (1041) – города, еще 436 относятся к категории поселков городского типа или рабочих поселков, многие из которых также являются районными центрами.

Непосредственно сел в составе опорных населенных пунктов лишь 683, или 0,5% от 130 тыс. сел, поселков и деревень нашей страны. «А между тем там проживают около 36 млн человек – почти каждый четвертый россиянин. Расширение мер государственной поддержки необходимо: она должна охватывать не только опорные населенные пункты, но и сельские агломерации в радиусе 20 км от них», – акцентирует она.

Способствовать развитию села будет и расширение мер пополнения местных бюджетов. «Например, следует рассмотреть вопрос о зачислении части налоговых отчислений от заработной платы граждан, работающих вахтовым методом, по месту их постоянной регистрации, а не по месту фактического трудоустройства», – подчеркивает собеседница.

Не менее важно уточнить действующие критерии оценки деятельности губернаторов. «Сейчас в них отсутствует отдельный показатель по развитию сельских территорий. Фактически там фигурируют лишь опорные населенные пункты, где ситуация с инфраструктурой и инвестициями объективно лучше, чем в отдаленных селах и деревнях», – заключила Оглоблина.

Ранее депутаты «Единой России» направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести понятие «сельская агломерация» и выработать соответствующие критерии. Вопрос обсуждался в Госдуме. Правительство поручило Минэкономразвития проработать вопрос совместно с рабочей группой во главе с вице-спикером Алексеем Гордеевым.

По итогам к сельским агломерациям решено относить населенные пункты от полутора тысяч жителей; их точный перечень определят регионы по федеральным критериям. Всего в стране насчитывается более 1600 подобных пунктов, благодаря чему охват Стратегии пространственного развития вырастет вдвое – с 7 до 15 млн жителей.

Новые пункты получат поддержку сразу по двум линиям: через программу «Комплексное развитие сельских территорий», а также в приоритетном порядке при распределении субсидий по отраслевым программам.