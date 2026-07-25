Хоценко попросил Путина поддержать проект метротрамвая в Омске

В ходе встречи губернатор Виталий Хоценко обратился к Путину с инициативой по развитию городского транспорта, сообщается на сайте Кремля. Он поднял вопрос о судьбе объекта, строительство которого велось с 2001 по 2015 годы.
«Это очень болезненный вопрос – я 3,5 лет работаю губернатором, специально его не задавал, готовился все это время – это наш недостроенный метрополитен. На сегодняшний день проект готов на 35%», – сказал Хоценко. Ранее в создание путей вложили 12,3 млрд рублей, а сегодня стоимость превышает 43 млрд рублей.
Губернатор попросил поддержать включение инфраструктуры в федеральный реестр недостроев для создания метротрамвая. Он добавил, что власти намерены приступить к этапу проектирования в ближайшее время.
Ранее местные власти взяли под охрану затопленные станции недостроенного омского метрополитена.
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Омской области Виталием Хоценко.
В прошлом году Хоценко попросил Путина о поддержке строительства аэропорта Омск-Федоровка.