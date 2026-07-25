Хоценко доложил Путину о росте валового регионального продукта в Омской области

Хоценко сообщил Путину о росте ВРП Омской области

Tекст: Вера Басилая

Хоценко на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил об удвоении темпов роста валового регионального продукта по сравнению с весенними прогнозами, следует из сообщения на сайте Кремля.

«За прошедшее время (с весны) оценка увеличена, она уточнилась, по темпам – практически в два раза. Те цифры, которые я называл тогда – 0,7%, сейчас где-то 1,3% к 2024 году за 2025-й. В этом году мы фиксируем увеличение объема сельского хозяйства порядка 4%», – сказал Хоценко. Он также отметил рост оборота розничной торговли на 10% и увеличение объема платных услуг.

Глава региона рассказал о реализации крупных инвестиционных проектов, включая строительство завода графитированных электродов за 100 млрд рублей и завода сверхкрупногабаритных шин за 60 млрд рублей. Кроме того, Хоценко попросил включить недостроенный омский метрополитен, готовый на 35%, в федеральный реестр недостроенных объектов.

Отдельно губернатор затронул проблему дефицита газа в шести регионах Сибири, попросив президента поручить правительству и «Газпрому» проработать вопрос расширения газотранспортной системы. Также Хоценко обратился за федеральной поддержкой для строительства нового комплекса по обращению с отходами стоимостью 13 млрд рублей.

В завершение встречи Хоценко доложил о мерах поддержки участников специальной военной операции, отметив отправку более четырех тыс. тонн гуманитарных грузов. Путин, в свою очередь, подчеркнул важность трудоустройства, дополнительного образования и развития адаптивного спорта для ветеранов СВО.

Ранее президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Омской области Виталием Хоценко.

В прошлом году Хоценко попросил главу государства о поддержке строительства аэропорта Омск-Федоровка.

Тогда же Путин отметил стабильный рост валового регионального продукта и промышленного производства в субъекте.