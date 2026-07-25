Путин проводил Токаева до машины после встречи в Омске

Tекст: Вера Басилая

Путин проводил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева до автомобиля после завершения совместной программы в Омске, передает РИА «Новости».

Российский лидер тепло попрощался с президентом Казахстана после совместного участия в Форуме межрегионального сотрудничества и двусторонних переговоров.

Российский лидер прибыл в Омск в субботу. В рамках визита главы государств приняли участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, а также провели отдельную двустороннюю встречу.

На пленарном заседании российский лидер выступил с речью о формировании глобальной логистической экосистемы.

Во время двусторонней встречи Путин напомнил об особом значении этого города для семьи казахстанского коллеги.