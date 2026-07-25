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    25 июля 2026, 20:56 • Новости дня

    Путин проводил Токаева до машины после встречи в Омске

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин проводил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева до автомобиля после завершения совместной программы в Омске.

    Путин проводил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева до автомобиля после завершения совместной программы в Омске, передает РИА «Новости».

    Российский лидер тепло попрощался с президентом Казахстана после совместного участия в Форуме межрегионального сотрудничества и двусторонних переговоров.

    Российский лидер прибыл в Омск в субботу. В рамках визита главы государств приняли участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, а также провели отдельную двустороннюю встречу.

    На пленарном заседании российский лидер выступил с речью о формировании глобальной логистической экосистемы.

    Во время двусторонней встречи Путин напомнил об особом значении этого города для семьи казахстанского коллеги.

    25 июля 2026, 20:37 • Новости дня
    Путин ответил Токаеву на идею заморозки конфликта на Украине

    Песков: Путин отреагировал на предложение Токаева заморозить конфликт на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подробно проинформировал казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева о ходе специальной военной операции в ответ на инициативу заморозить боевые действия, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Путин отреагировал на предложение Касым-Жомарта Токаева заморозить конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

    «Конечно. Он подробно ему все рассказал про специальную военную операцию», – отметил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

    Ранее во время встречи в Омске президент Казахстана выступил с инициативой остановить боевые действия и вернуться к стамбульской формуле урегулирования.

    Однако, по словам Пескова, с учетом нынешней позиции Киева подобная заморозка конфликта сейчас невозможна.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вернуться к формуле Стамбульских соглашений.

    Казахстанский лидер отметил выгоду продолжения боевых действий исключительно для противников обоих государств.

    При этом Токаев категорически отказался выступать посредником в переговорном процессе.

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    25 июля 2026, 17:07 • Новости дня
    Токаев описал сотрудничество с Россией казахской пословицей

    Токаев описал сотрудничество с Россией казахской пословицей про клад

    Токаев описал сотрудничество с Россией казахской пословицей
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал главе российского государства Владимиру Путину казахскую поговорку про клад, описывающую сотрудничество двух стран.

    Токаев рассказал Путину казахскую поговорку о взаимодействии стран, передает РИА «Новости».

    «Известная казахская пословица гласит: «Бирлик бар жерде тирлик бар». Эту поговорку можно перевести с помощью русской пословицы: «Где лад, там и клад»», – заявил Токаев.

    Казахстанский лидер выразил уверенность в достижении новых успехов. По его словам, прогресс и повышение благосостояния народов возможны благодаря незыблемым узам дружбы, добрососедству, взаимному доверию и поддержке.

    Президент России Владимир Путин прилетел в Омск для участия в форуме межрегионального сотрудничества.

    Путин и Касым-Жомарт Токаев провели отдельные двусторонние переговоры.

    Касым-Жомарт Токаев подтвердил неизменность курса Астаны на стратегическое партнерство с Москвой.

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    25 июля 2026, 14:17 • Видео
    На санкции ЕС против России ответил Китай

    Евросоюз утвердил очередной пакет антироссийских санкций. Самое интересное в том, что первым на это ответил Китай, объявив о болезненных контрмерах.

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    25 июля 2026, 07:37 • Новости дня
    Путин и Токаев в Омске собрались обсудить взаимодействие России и Казахстана
    Путин и Токаев в Омске собрались обсудить взаимодействие России и Казахстана
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведут в Омске отдельную встречу перед пленарным заседанием Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщает пресс-служба Кремля.

    XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет 25 июля в Омске, передает РИА «Новости».

    Путин и Токаев примут в нем участие. «Перед пленарным заседанием Форума Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе отдельной встречи обсудят актуальные темы взаимодействия России и Казахстана», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Путин посетил в Астану с государственным визитом. По итогам визита стороны оформили 15 документов о сотрудничестве.

    В своей статье российский лидер охарактеризовал отношения с Токаевым как искренние и дружеские.

    В 2025 году во время визита президента Казахстана в Россию лидеры двух стран по видеосвязи обратились к участникам XXI Форума межрегионального сотрудничества в Уральске.

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    24 июля 2026, 22:57 • Новости дня
    Трамп: Я доверяю словам Путина и Си Цзиньпина в вопросе поставок оружия Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию вокруг Ирана, подчеркнул, что доверяет словам президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина о том, что Москва и Пекин не поставляют вооружения Тегерану.

    «Скажу вам, что президент Си заявил: они не будут принимать участие. И президент Путин сказал то же самое. <...> Я им доверяю», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Американский лидер добавил, что Соединенные Штаты сейчас ведут переговоры с Ираном, отметив, что, по его мнению, Тегеран настроен на диалог с Вашингтоном серьезнее, чем когда-либо ранее, передает РИА «Новости».

    Трамп также сообщил, что пока не принял решения о нанесении масштабных ударов по Ирану. В ответ на вопрос о том, считает ли он удары по иранским электростанциям и мостам военным преступлением, президент США заявил: «Я не буду отвечать на этот вопрос».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Трамп выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за их нейтральную позицию по Ирану.

    Во время телефонного разговора 14 июня президенты России и США обсудили подготовку меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

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    25 июля 2026, 17:00 • Новости дня
    Путин заявил о росте поставок по коридору «Север-Юг»

    Путин: Объем поставок по коридору «Север-Юг» вырос на 10% с начала года

    Путин заявил о росте поставок по коридору «Север-Юг»
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин высоко оценил взаимодействие Москвы и Астаны в реализации проекта транспортного коридора «Север-Юг».

    Глава государства подчеркнул важность совместной работы на пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества, передает РИА «Новости».

    «Россия и Казахстан активно взаимодействуют в развитии международного транспортного маршрута «Север-Юг». Его восточная ветка связывает российские порты на Черном и Балтийском морях, в Арктике, регионы в центральной части страны, в Сибири через казахстанскую территорию с Туркменистаном и Ираном», – сказал Путин.

    По словам российского лидера, объемы поставок по данному маршруту стабильно увеличиваются. Только за первые пять месяцев текущего года этот показатель вырос на 10%. Кроме того, страны намерены расширять географию использования беспилотного транспорта.

    Глава государства напомнил, что в мае уже заработала первая линия автономного грузового сообщения между Москвой и Астаной. В дальнейшем подобную практику планируют распространить на другие международные направления. В целом потенциал двустороннего логистического партнерства оценивается как безграничный.

    Напомним, президенты России и Казахстана провели отдельные переговоры на полях форума в Омске.

    Весной пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о значительном прогрессе в развитии транспортного коридора «Север – Юг».

    Двумя годами ранее Путин пригласил все заинтересованные государства к участию в этом логистическом проекте.

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    25 июля 2026, 17:40 • Новости дня
    Токаев отметил дипломатическую гибкость Путина в Анкоридже

    Токаев: Путин проявил максимум дипломатической гибкости в Анкоридже

    Токаев отметил дипломатическую гибкость Путина в Анкоридже
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил переговорные навыки президента России Владимира Путина во время прошлогоднего диалога с главой американской администрации Дональдом Трампом на Аляске.

    «Я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске», – заявил Токаев российскому коллеге в ходе встречи в Омске, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске изменила ситуацию вокруг украинского конфликта.

    Президент России обсудил с американским коллегой варианты завершения боевых действий без оформления формальных документов.

    В августе прошлого года Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил российского лидера с результатами этих переговоров.

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    25 июля 2026, 16:20 • Новости дня
    Токаев предложил вернуться к Стамбульским соглашениям по Украине
    Токаев предложил вернуться к Стамбульским соглашениям по Украине
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил вернуться к формуле Стамбульских соглашений для урегулирования ситуации на Украине.

    Переговоры глав государств прошли в субботу в Омске на полях Форума межрегионального сотрудничества двух стран, передает РИА «Новости».

    «Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Естественно, под гарантии великих держав, включая Россию. И дальше двигаться в сторону долгожданного мира», – заявил казахстанский лидер.

    В ответ президент России пообещал подробно проинформировать коллегу о текущем положении дел на украинском направлении. По словам Путина, он обязательно расскажет Токаеву все детали в ходе их сегодняшней беседы.

    Напомним, лидеры двух стран запланировали отдельную встречу перед пленарным заседанием форума в Омске.

    В мае текущего года политики обсудили тему украинского кризиса на переговорах в Астане.

    Ранее президент Казахстана напоминал об упущенном в Стамбуле шансе на перемирие.

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    25 июля 2026, 00:20 • Новости дня
    Путин отметил работу следователей в зоне СВО
    Путин отметил работу следователей в зоне СВО
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил российских следователей с Днем сотрудника органов следствия и отметил их работу по выявлению неонацистов и диверсантов в зоне специальной военной операции.

    «Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации», – говорится в тексте заявления Путина, опубликованном на сайте Кремля.

    Путин поблагодарил сотрудников следствия за высокий профессионализм и преданность стране, народу России и закону. Президент попросил передать теплые пожелания ветеранам следствия и напомнил, что традиции ведомства формировались более трех веков, с эпохи петровских реформ.

    Он отметил, что сегодня путь честного служения стране продолжают следователи МВД, ФСБ и Следственного комитета России. По словам Путина, от результатов их совместной напряженной работы зависят законность и правопорядок, эффективность борьбы с коррупцией, терроризмом, экстремизмом и другими криминальными угрозами.

    Он подчеркнул, что накопленный опыт и современные технологии позволяют оперативно расследовать сложные уголовные дела, обеспечивать неотвратимость наказания и добиваться возмещения причинённого преступниками вреда.

    «Особо отмечу весомый вклад следователей в решение задач специальной военной операции. В трудных условиях, часто с риском для жизни вы изобличаете неонацистов, диверсантов и их пособников», – заявил Путин.

    Путин призвал сотрудников органов следствия проявлять твердость и ответственность, решительно противостоять насилию, корысти и произволу, отстаивать идеалы правды и справедливости.

    Глава государства выразил уверенность, что верность долгу и принципы и дальше будут главным ориентиром в работе российских следователей, и пожелал им успехов в службе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Путин обратился к сотрудникам и ветеранам Следственного комитета по случаю 15-летия ведомства и особо поблагодарил следователей, работающих в зоне спецоперации.

    В 2025 году Путин также выразил благодарность сотрудникам СК, МВД и ФСБ за мужество и самоотдачу при выполнении задач по борьбе с преступностью и обеспечению безопасности в зоне специальной военной операции.

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    25 июля 2026, 19:21 • Новости дня
    Путин встретился с губернатором Омской области Хоценко

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Омск провел отдельную беседу с руководителем региона Виталием Хоценко.

    Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко в рамках своего визита в регион, передает РИА «Новости».

    Предыдущая встреча российского лидера с главой региона состоялась в мае в Кремле. Тогда стороны обсудили реализацию инвестиционных, логистических и культурных проектов в Омской области, а также меры поддержки участников специальной военной операции.

    Ранее Путин вместе с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым принял участие в пленарном заседании мероприятия. Перед этим главы государств провели отдельную беседу, обсудив актуальные вопросы двустороннего взаимодействия.

    Президент России Владимир Путин прилетел в Омск для участия в форуме межрегионального сотрудничества.

    На пленарном заседании глава государства выступил с речью о новых горизонтах российско-казахстанского партнерства.

    В прошлом году на встрече с Виталием Хоценко российский лидер отметил стабильный рост валового регионального продукта Омской области.

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    25 июля 2026, 18:45 • Новости дня
    Токаев отказался выступать посредником в урегулировании украинского кризиса

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия способна справиться с урегулированием ситуации на Украине без участия посредников.

    По словам казахстанского лидера, Россия – великая страна обладает всем необходимым для самостоятельного решения сложных вопросов, передает РИА «Новости».

    «Казахстан – не сторонняя страна, но в то же время, несмотря на все предложения и призывы, я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия это – великая страна, русский народ – это великий народ, и как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня», – подчеркнул Токаев.

    Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вернуться к формуле Стамбульских соглашений для урегулирования ситуации на Украине.

    Токаев призвал заморозить текущий конфликт.

    Казахстанский лидер также подтвердил неизменность курса Астаны на стратегическое партнерство с Москвой.

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    25 июля 2026, 14:50 • Новости дня
    Путин прибыл в Омск с рабочим визитом
    Путин прибыл в Омск с рабочим визитом
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прилетел в Омск для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана вместе с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым.

    Перед началом пленарного заседания лидеры двух стран проведут двусторонние переговоры, чтобы обсудить ключевые вопросы российско-казахстанского взаимодействия, передает ТАСС.

    В этом году главной темой масштабного события стала «Формирование глобальной логистической экосистемы: новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества». В работе форума примут участие 650 официальных лиц, включая 483 представителя от России и 167 от Казахстана. Среди них – руководители 19 российских регионов и семи административных единиц соседней республики, а также члены делового и научного сообществ.

    Форум межрегионального сотрудничества с участием глав государств проходит ежегодно с 2003 года, поочередно в России и Казахстане. Главная цель мероприятия – повышение уровня жизни в регионах обеих стран через развитие торговых, экономических, культурных и научных связей. Стало известно, что в 2027 году форум примет Актюбинская область Казахстана, а в 2028 году он пройдет в Пермском крае.

    Напомним, перед поездкой в Омск глава российского государства посетил Иркутск.

    Лидеры двух стран запланировали отдельную встречу перед началом пленарного заседания форума.

    В мае Москва и Астана оформили 15 документов о сотрудничестве по итогам государственного визита Владимира Путина в Казахстан.

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    25 июля 2026, 08:39 • Новости дня
    Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил следователей с профессиональным праздником и высоко оценил их преданность закону, подчеркнув, что заложенные еще при Петре Первом традиции помогают сегодня эффективно бороться с терроризмом и коррупцией, говорится в поздравлении на сайте Кремля.

    Президент России поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником, передает официальный сайт Кремля.

    «Хочу выразить благодарность за ваш высокий профессионализм, за преданность Родине, народу России, Закону», – заявил Владимир Путин.

    Глава государства подчеркнул, что от работы следователей МВД, ФСБ и Следственного комитета зависят состояние правопорядка и эффективность борьбы с преступностью. Он особо выделил вклад сотрудников в решение задач специальной военной операции, отметив их работу по изобличению неонацистов и диверсантов в сложных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне председатель СК Александр Бастрыкин сообщил о расследовании масштабного уголовного дела против киевского режима. В январе глава государства поздравил Следственный комитет с пятнадцатилетием создания ведомства.

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    25 июля 2026, 16:03 • Новости дня
    Песков назвал удары ВСУ по КТК нападением на Казахстан, Россию и США

    Песков: Атаки на КТК стали нападением на Казахстан, Россию и США

    Песков назвал удары ВСУ по КТК нападением на Казахстан, Россию и США
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Удары украинских беспилотников по Каспийскому трубопроводному консорциуму можно расценивать как нападение Украины на Россию, Казахстан и США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудят ситуацию вокруг Каспийского трубопроводного консорциума на форуме в Омске, передают «Вести». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул значимость этого вопроса для двусторонней повестки.

    «Будет обмен мнениями по всем вопросам, в том числе эта очень важная тема. Ведь по сути, что такое удары по инфраструктуре КТК? Это нападение Украины и на Казахстан, и на Россию, и на Соединенные Штаты Америки, потому что американские компании тоже в числе акционеров КТК», – заявил представитель Кремля.

    Каспийский трубопроводный консорциум временно остановил прокачку нефти из-за террористических атак беспилотников.

    Министерство иностранных дел Казахстана решительно осудило удары по гражданским нефтеналивным судам в Черном море.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия киевского режима попыткой дестабилизации мировых энергетических рынков.

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    25 июля 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин и Токаев провели переговоры на форуме в Омске
    Путин и Токаев провели переговоры на форуме в Омске
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели отдельные переговоры на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

    Мероприятие проходит в Омске 24-25 июля, передает РИА «Новости».

    Российский и казахстанский лидеры прибыли на площадку областного Конгресс-холла. После приветствия и совместного фотографирования вице-премьер России Алексей Оверчук представил им стенды с видеопрезентацией, посвященные сотрудничеству двух стран. Основными темами стали транспортный каркас, развитие торговли и выход на новые рынки.

    Вторую часть презентации, которая касалась технологий искусственного интеллекта, президентам представил Жаслан Мадиев, заместитель премьер-министра и министр цифрового развития Казахстана. Беседа Путина и Токаева состоялась в преддверии пленарного заседания форума.

    Напомним, президент России Владимир Путин прилетел в Омск для участия в форуме межрегионального сотрудничества.

    Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев также прибыл в этот город с официальной делегацией.

    Главы государств запланировали отдельную встречу перед началом пленарного заседания.

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    25 июля 2026, 17:20 • Новости дня
    Путин напомнил об особом значении Омска для семьи Токаева
    Путин напомнил об особом значении Омска для семьи Токаева
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отец президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева зимой 1945 года после тяжелого ранения проходил лечение в Омске, поэтому для казахстанского лидера этот город не является рядовым местом в России, рассказал президент России Владимир Путин.

    «Для вас тоже Омск – это не рядовое место в России... Здесь после тяжелого ранения зимой 1945 года проходил лечение отец действующего президента Касым-Жомарта Кемелевича», – сказал Путин на встрече с казахстанским коллегой, передает РИА «Новости».

    Зимой 1945 года фронтовика Кемеля Токаева эвакуировали в Омск с ранением. Там молодой хирург Гавриил Илизаров сделал ему операцию и сохранил ногу.

    Напомним, президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели отдельные переговоры на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества в Омске.

    Российский лидер отметил стратегический характер и успешное развитие отношений между двумя странами.

    Казахстанский президент подтвердил неизменность курса Астаны на укрепление союзнических связей с Москвой.

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