  • Новость часаПесков: Россия продолжит разъяснять позицию по Украине с удвоенной энергией
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    Жестокость Драпатого подорвет Украину изнутри
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    Экс-аналитик ЦРУ назвал главное отличие россиян от американцев
    ВС России поразили военные грузы в портах и десантный катер CV-90 ВМС Украины
    Путин ответил Токаеву на идею заморозки конфликта на Украине
    Военный эксперт назвал последствия удара России по выставке БПЛА под Киевом
    WP: Зеленского разозлил удар России по военной выставке под Киевом
    Захарова: Лавров поприветствовал главу МИД Японии в Маниле вполоборота
    25 июля 2026, 18:53 • Новости дня

    Lockheed Martin привлекла румынские компании к созданию нового радара

    Lockheed Martin подписала соглашения с компаниями Румынии по радару AN/TPQ-53

    Tекст: Мария Иванова

    Американская корпорация договорилась о сотрудничестве с предприятиями Aerostar и MarcTel для совместного производства и технического обслуживания радиолокационных систем.

    Оборонный гигант из США расширяет стратегическое партнерство в Восточной Европе, передает РИА «Новости».

    «Компания Lockheed Martin расширяет свое стратегическое промышленное партнерство в Румынии, подписав соглашения с двумя румынскими компаниями: Aerostar и MarcTel. Эти соглашения расширяют участие румынской промышленности в программе создания радара AN/TPQ-53», – сообщает портал Defense Romania.

    Новые договоренности подразумевают прямое взаимодействие, техническое обслуживание и включение местных предприятий в цепочку поставок. Известно, что во время военных маневров Eastern Phoenix 2026 на румынской территории система AN/TPQ-53 успешно обнаруживала и отслеживала беспилотники.

    Корпорация уже имеет прочные связи с Бухарестом. Ранее в стране открылся первый в Европе центр обслуживания вертолетов Black Hawk и систем HIMARS. Кроме того, ведется совместная работа в сфере искусственного интеллекта и инновационных энергетических технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдепартамент США одобрил продажу Румынии радиолокационных систем Sentinel.

    Бухарест запланировал покупку 32 американских истребителей F-35 Lightning II за 6,5 млрд долларов.

    Американская компания Lockheed Martin ранее приступила к разработке недорогой модификации ракет для зенитных комплексов Patriot.

    24 июля 2026, 07:50 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о разгроме у Ивашкино бригады ВСУ из экс-заключенных

    ВС России разбили у Ивашкино бригаду ВСУ из экс-заключенных

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки «Север» за прошедшие сутки продвинулись на ключевых направлениях фронта, разгромив на Харьковском направлении бригады ВСУ из бывших заключенных.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы «Севера» продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в районе сёл Ивашкино и Устиновка.

    «В районе Ивашкино противник предпринял контратаку силами бывших заключенных из состава 129 отмбр ВСУ. В результате огневого воздействия больше половины украинских националистов уничтожено, остальные сбежали на исходные позиции», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Штурм-подразделения «Севера» на Волчанском направлении продвинулись на 12 участках до 800 метров. Бои идут в сёлах Захаровка, Ивановка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь, севернее Бакшеевки, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района.

    В Черниговской области стало известно о вспышке неизвестной инфекции в 36-й путевосстановительной бригаде ВСУ. Только 18 июля в полевом госпитале бригады скончались 26 солдат, число небоевых потерь растет.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои идут в Уланово и Малой Слободке. В районе села Тополя 20 июля была уничтожена боевая группа ГУР, а в Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 900 метров.

    «Враг дважды пытался контратаковать наши подразделения: силами штурмовой группы 5 отмбр около Кондратовки и подразделением 225 ошп в районе Писаревки. В результате комплексного огневого воздействия все украинские националисты уничтожены», – поделились бойцы.

    За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 290 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 140 в Харьковской областях), отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный украинский пограничник рассказал об обстреле со стороны сослуживцев. ВС России взяли под контроль часть границы ДНР с Днепропетровской областью. Харьковское направление СВО приходит в движение.

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    24 июля 2026, 15:20 • Новости дня
    Украинский совет оружейников признал удар по выставке в Киеве

    Tекст: Денис Тельманов

    В окрестностях украинской столицы под удар попало мероприятие ассоциации производителей беспилотных систем «Армада», где планировалось продемонстрировать новые разработки.

    Украинский совет оружейников подтвердил информацию о поражении места проведения мероприятия с участием представителей оборонной промышленности, передает РИА «Новости».

    Ранее местные СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве во время воздушной тревоги и поражении выставки беспилотников.

    На своей странице в Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) совет заявил о поражении в Киевской области «локации, где находились представители украинской оборонной индустрии». В публикации отмечается, что время и место проведения публично не освещались.

    Согласно афишам, на выставке планировалось представить БПЛА, устройства обнаружения, радиолокации и радиоэлектронной борьбы.

    Мероприятие предполагало общение производителей и заключение контрактов. Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов сообщил в Telegram-канале, что находился там, но выжил вместе с командой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля российские военные поразили пять ключевых заводов по производству беспилотников в Киеве.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли мощный комбинированный удар по предприятиям военной промышленности украинской столицы.

    В июне Министерство обороны отчиталось об уничтожении десяти выпускающих военную продукцию в Киеве объектов.

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    25 июля 2026, 14:17 • Видео
    На санкции ЕС против России ответил Китай

    Евросоюз утвердил очередной пакет антироссийских санкций. Самое интересное в том, что первым на это ответил Китай, объявив о болезненных контрмерах.

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    24 июля 2026, 14:51 • Новости дня
    Путин заявил о новых боевых задачах самолета Як-130М

    Путин заявил о способности Як-130М уничтожать крупные коптеры и БЭК

    Путин заявил о новых боевых задачах самолета Як-130М
    @ Евгений Мессман/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Новые отечественные самолеты Як-130М должны взять на себя задачи уничтожения крупных коптеров и безэкипажных катеров в зоне боевых действий, отметил президент Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин, который в пятницу посетил Иркутский авиационный завод, осмотрел производственные площадки предприятия, где сейчас запускают в серийное производство новые отечественные среднемагистральные пассажирские лайнеры МС-21, передает РИА «Новости».

    В ходе визита летчик-испытатель Александр Гуськов также доложил российскому лидеру об оснащении модернизированного Як-130М передовыми бортовыми системами и современной радиолокационной станцией.

    Кроме того прорабатывается вопрос оснащения машины новыми поражающими боеприпасами.

    «И нужно решать еще задачи, которые появляются в ходе ведения боевых действий. Это уничтожение крупных коптеров и БЭКов», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М впервые поднялся в воздух.

    Глава ОАК Вадим Бадеха отметил способность новой машины уничтожать беспилотные летательные аппараты.

    Военные эксперты назвали эту модель эффективным средством для борьбы с вражеской «москитной авиацией».

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    23 июля 2026, 10:33 • Новости дня
    Politico: Германия отложила создание флота боевых дронов из-за разногласий

    Politico: Минобороны Германии отложит создание флота боевых дронов до 2029 года

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Германии столкнулись с внутренними противоречиями из-за планов создания флота боевых беспилотников, что ставит под угрозу амбициозные сроки реализации проекта.

    Министерство обороны ФРГ не может прийти к единому мнению относительно закупки беспилотных летательных аппаратов, пишет Politico.

    Разногласия возникли между сторонниками приобретения австралийских дронов и теми, кто предпочитает дождаться европейских аналогов. Это может сорвать планы Берлина по формированию начального флота к 2029 году.

    Изначально планировалось закупить 12 аппаратов MQ-28 Ghost Bat австралийского подразделения Boeing в качестве временного решения. Однако внутренняя оценка ведомства показала, что ни один из доступных дронов полностью не соответствует требованиям Германии. MQ-28 потребует серьезных модификаций для выполнения задач по нанесению ударов по наземным целям, а европейские проекты пока недостаточно развиты.

    Стоимость первоначального флота оценивается примерно в 820 млн евро. В связи с этим рассматривается вариант сначала провести конкурс среди производителей, а затем принимать решение о закупке. Такой подход сдвинет сроки выбора победителя до 2027 года, что сделает невозможным развертывание флота к 2029 году. Для частичного восполнения нехватки вооружений предлагается использовать крылатые ракеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компании Rheinmetall и Boeing договорились совместно предлагать Бундесверу боевой беспилотник MQ-28 Ghost Bat.

    Министерство обороны Германии запланировало закупку тысяч барражирующих боеприпасов у стартапов Helsing и Stark Industries.

    Военно-воздушные силы страны направили ведущим оборонным предприятиям запрос на создание дальнобойных аппаратов к 2029 году.

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    23 июля 2026, 14:58 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом обеспечение армии материалами и комплектующими

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

    Главной темой встречи стало обсуждение материалов, комплектующих и сырья, необходимых для производства вооружений, передает РИА «Новости».

    На предыдущем заседании, которое состоялось 17 июля, участники рассматривали приоритеты российской внешней политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Тогда с основным докладом перед собравшимися выступал министр иностранных дел Сергей Лавров.

    В начале июля президент посвятил встречу с Совбезом угрозам информационной безопасности страны.

    Месяцем ранее глава государства провел оперативное совещание по вопросам внешней политики.

    В прошлом году российский лидер поручил министру промышленности и торговли подготовить доклад о модернизации оборонно-промышленного комплекса.

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    23 июля 2026, 05:59 • Новости дня
    Эксперт Марочко заявил о кровавом прошлом нового главкома ВСУ

    Марочко: Драпатый продолжит попытки геноцида россиян

    Tекст: Катерина Туманова

    Недавно назначенный главнокомандующим украинской армией Михаил Драпатый (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) причастен к преступлениям против мирного населения Донбасса в 2014 году и нет гарантий, что на новой должности он не станет пытаться проводить геноцид жителей России, считает военный эксперт Андрей Марочко.

    «Драпатый может внедрять те практики, которые он наработал еще с 2014 года. То есть, если мы говорим о его боевом опыте, то это как раз тот генерал, который прошел определенные горячие точки в Донбассе и, естественно, замешан в кровавых преступлениях, что свидетельствует о том, что точно так же наши жители будут подвергаться геноциду со стороны Украины», – заявил Марочко ТАСС.

    Эксперт добавил, что назначение Драпатого не принесет кардинальных сдвигов для украинских войск на фронте, так как оперативно-тактическая обстановка остается сложной для противника.

    Напомним, 22 июля Владимир Зеленский официально снял с должности Александра Сырского и назначил на его место Драпатого. Также был уволен глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, его сменил Игорь Скибюк.

    При этом возникла правовая коллизия: по закону новый главком назначается по представлению министра обороны, должность которого сейчас вакантна после отставки Михаила Федорова 14 июля. Утвердить нового министра должна Верховная рада, находящаяся на каникулах до 18 августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Мирошник заявил, что кураторы заставили Зеленского назначить Драпатого главкомом ВСУ. Зеленский принес главкома ВСУ в жертву «картонному майдану». Драпатый отметил назначение нацистским лозунгом.

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    22 июля 2026, 23:44 • Новости дня
    Госдума расширила возможности службы по контракту для судимых граждан

    Госдума расширила возможности службы по контракту для судимых

    Tекст: Катерина Туманова

    Госдума одобрила правительственную инициативу, позволяющую людям с непогашенной судимостью отправляться на военную службу в период мобилизации.

    Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли в первом чтении и в целом законопроект, расширяющий возможности службы по контракту. Документ касается граждан с неснятой или непогашенной судимостью в период мобилизации, передает ТАСС.

    Изменения вносятся в статью 34 закона о воинской обязанности. Они исключают ряд препятствий для поступления на службу в период мобилизации, военного положения или военного времени.

    В частности, право заключить контракт получат осужденные за контрабанду наркотиков, стратегически важных товаров и культурных ценностей.

    Кроме того, инициатива позволяет отправляться на службу лицам, судимым за участие в бандах и преступных сообществах, за хищение ядерных материалов.

    Одновременно депутаты приняли корреспондирующие поправки в Уголовный кодекс РФ. Оба закона вступят в силу через десять дней после подписания президентом и официального опубликования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о возможности заключения военных контрактов подсудимыми. МО 22 июля объявило, что осужденные за тяжкие преступления контрактники будут служить отдельно.

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    23 июля 2026, 00:25 • Новости дня
    Уитакер обсудил с Зеленским поставки перехватчиков для Patriot

    Tекст: Катерина Туманова

    В Киеве прошли переговоры, посвященные реализации соглашения о поставках беспилотников и ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot Украине, о чем сообщил в соцсети Х постпред США при НАТО Мэттью Уитакер и глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер встретился в Киеве с Владимиром Зеленским и высшим руководством Украины, чтобы обсудить  реализацию сделки президента США Дональда Трампа по дронам и поставкам ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, передает РИА «Новости».

    Основной темой обсуждения стала реализация договоренностей американского президента.

    «Мы хорошо поговорили – в первую очередь о том, как защитить украинское небо с помощью дополнительных поставок перехватчиков Patriot через PURL. <...> Мы также обсудили двустороннее оборонное партнерство между США и Украиной, основанное на решении президента Трампа в Анкаре выдать Украине лицензию на производство Patriots, и сделку по беспилотникам, над которой сейчас работают наши команды», – написал Зеленский в соцсети Х.

    Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн отмечал, что Вашингтон еще решил, как ответить на запрос о передаче дополнительных систем ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Зеленский пожаловался президенту США в письме на критическую нехватку систем ПВО, но США проигнорировали просьбу Зеленского о ПВО. В среду Уиткофф и Кушнер провели телефонный разговор с Зеленским.

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    23 июля 2026, 01:15 • Новости дня
    Militarnyi: Варшава поставила Киеву условие для передачи истребителей МиГ-29

    Tекст: Катерина Туманова

    Варшава приостановила процесс передачи боевых самолетов МиГ-29 Киеву из-за нерешенного вопроса обмена авиационной техники на технологии украинских беспилотных систем, сообщил украинский журнал Militarnyi.

    «В конце 2025 года Министерство национальной обороны Польши и Генеральный штаб Вооруженных сил Польши объявили о планах передать Украине часть истребителей МиГ-29, все еще находящихся на вооружении ВВС Польши. Согласно первоначальным соглашениям, Польша должна была получить доступ к украинским технологиям беспилотных систем в обмен на летательные аппараты», сказано в материале украинского журнала Militarnyi.

    В июне польская сторона подтвердила, что передача боевых машин задерживается из-за неурегулированного вопроса обмена технологиями. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский отмечал важность этих поставок.

    «Проблема не в нехватке самолетов, а в нехватке пилотов», – подчеркивал он.

    Замминистра национальной обороны Польши Цезари Томчик пояснил, что техника будет отправлена Киеву сразу после достижения договоренностей. В июле стороны возобновили консультации о возможной отправке девяти самолетов.

    Украинская делегация, осмотрев польские МиГ-29, выразила недовольство их состоянием. Из-за недостаточного технического обслуживания самолеты были признаны нуждающимися в ремонте, особые опасения вызвало состояние шасси.

    Польша готова помочь в модернизации, но настаивает на оплате работ Украиной или странами-партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Польша решила утилизировать 14 предназначавшихся для украинской армии самолетов. Власти Украины  отказались принимать от Варшавы истребители МиГ-29 без предварительной модернизации. Страна НАТО заинтересовалась списанными польскими истребителями МиГ-29.

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    23 июля 2026, 15:25 • Новости дня
    Путин заявил о лидерстве России в производстве оружейных материалов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия остается одной из немногих стран, способных производить необходимые компоненты для выпуска новых и обновления существующих образцов вооружений, отметил президент Владимир Путин.

    Об этом глава государства заявил на совещании с Советом безопасности в четверг, передает ТАСС.

    «Как всегда бывает в такой большой работе, когда много вопросов, которые касаются практически каждого ведомства, которые представлены здесь. Об этом сегодня и поговорим», – добавил президент.

    Напомним, в четверг президент России обсудил с постоянными членами Совета безопасности обеспечение армии необходимым сырьем.

    В мае глава государства отметил важность боевого опыта для создания передовых образцов военной техники.

    В конце прошлого года российский лидер заявил о кратном увеличении выпуска востребованной в зоне спецоперации продукции.

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    24 июля 2026, 04:11 • Новости дня
    Экс-посол Британии Мюррей заявил о прокси-войне Запада на Украине

    Экс-посол Мюррей назвал конфликт на Украине прокси-войной Запада

    Tекст: Катерина Туманова

    Западные страны ведут прямую прокси-войну против России, поставляя Киеву произведенные и профинансированные за рубежом вооружения, заявил шотландский политический активист и бывший посол Британии в Узбекистане (2002–2004) Крейг Мюррей.

    «Это прокси-война. Эти ракеты производятся на Западе, оплачиваются Западом, создаются на Западе и передаются Украине для ударов по России. По сути, это означает, что Запад атакует Россию. Наличие посредника не меняет общей картины», – сказал он РИА «Новости».

    Мюррей отметил, что большинство ракет, применяемых против России, производится в США, а в будущем их выпуск планируется в Британии и Германии. А это чревато перерастанием конфликта в общеевропейскую войну.

    Экс-посол высказался по поводу людей с военным складом ума, принимающих сегодня глобальные решения, и назвал главной причиной эскалации финансовые интересы.

    «Как и прежде, все упирается в деньги. Некоторые зарабатывают миллиарды фунтов на разработке нового поколения ракет. В этом можно не сомневаться. В конечном счете именно это, на мой взгляд, и является главной причиной происходящего» сказал – он.

    Нынешнее наращивание вооружений и эскалация выводят мир на новый этап – к масштабной гонке вооружений. Особенно после того, что все увидели на Ближнем Востоке в связи с Ираном и Израилем.

    “Возникло представление, что ракеты, беспилотники и подобные виды вооружений определят будущее войны. Это открывает совершенно новый этап развития вооружений», – с ужасом отметил он.

    По его словам, проблема заключается еще и в том, что ситуация становится опаснее, поскольку гонка вооружений сегодня в основном сосредоточена на разработке новых неядерных систем. А вероятность их применения выше.

    Мюррей считает, что поставки Западом вооружений для Украины – «крайне опасная ситуация».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев обвинил западные страны в ведении полноценной прокси-войны против России. Карлсон заявил о попытках втянуть США в войну с Россией. Исследователи назвали действия Британии историческим антироссизмом.


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    24 июля 2026, 17:25 • Новости дня
    Песков заявил о блокировке Киевом мирного трека

    Песков заявил о нежелании нового главкома ВСУ Драпатого идти на мирное урегулирование

    Tекст: Денис Тельманов

    Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины и его единомышленники будут препятствовать выходу на мирное урегулирование конфликта.

    Новый главком ВСУ Михаил Драпатый и подобные ему люди будут до конца не давать киевскому режиму выйти на мирное урегулирование, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

    «Он и такие, как он, люди, они будут до конца не давать никому из представителей киевского режима выходить на мирные решения», – сказал представитель Кремля. Песков добавил, что Драпатый ответит за свои слова.

    Ранее в Сети распространилось видеоинтервью с Драпатым, где он назвал жителей России нацией, не имеющей права на существование. Население Донбасса он охарактеризовал как контингент, не желающий работать, которому безразлично, в какой стране жить.

    Главком ВСУ также заявил о необходимости перевоспитания жителей ДНР и ЛНР в духе украинского национализма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные кураторы заставили Владимира Зеленского назначить Михаила Драпатого главнокомандующим украинской армией. Новый главком ВСУ публично оскорбил жителей Донбасса.

    В связи с отсутствием перспектив мирного урегулирования Россия продолжит специальную военную операцию до полной победы.

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    22 июля 2026, 23:04 • Новости дня
    НАТО утвердило программу модернизации топливной инфраструктуры на 27 млрд евро

    Tекст: Денис Тельманов

    Североатлантический альянс запускает масштабный проект обновления системы хранения и транспортировки топлива, оцениваемый в 27 млрд евро.

    Послы стран НАТО одобрили крупнейший в истории организации план модернизации топливной инфраструктуры стоимостью 27 млрд евро, передает РИА «Новости». Существующая система была построена еще в годы холодной войны.

    «Инвестиции в размере 27 миллиардов евро позволят модернизировать существующую инфраструктуру хранения и распределения топлива НАТО», – говорится в заявлении организации. Проект предусматривает создание новых объектов, включая трубопроводы на востоке и юго-востоке альянса, для обеспечения боеготовности.

    Программа затронет сеть военных трубопроводов длиной около 10 тыс. километров, изначально созданную для снабжения топливом в Западной Европе. Планируется не только обновить устаревшие элементы, но и построить новые хранилища, расширив инфраструктуру на восточные фланги. Реализация инициативы может занять до 30 лет.

    Российская сторона неоднократно подчеркивала отсутствие угрозы для стран НАТО. В Москве отмечают, что альянс использует риторику о «российской угрозе» как повод для расширения военной инфраструктуры у границ РФ и увеличения оборонных бюджетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти Польши захотели стать ключевым узлом масштабного инфраструктурного проекта Североатлантического альянса.

    Весной генерал-лейтенант Кай Роршнайдер призвал расширить старую трубопроводную сеть дальше на восток.

    В прошлом году министры обороны стран военного блока одобрили планы по масштабному расширению военных мощностей.


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    23 июля 2026, 01:03 • Новости дня
    Бойцы «БАРС-Сармат» стали сбивать дроны ВСУ на подлете к городам ДНР

    Бойцы «БАРС-Сармат» сбивают дроны ВСУ на подлете к городам ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие ЦСН «БАРС-Сармат» в составе группировки войск «Южная» наладили эффективную систему патрулирования и оперативного оповещения для защиты населенных пунктов ДНР от ударов вражеских БПЛА.

    Военнослужащие центра специального назначения «БАРС-Сармат» успешно защищают гражданские объекты в ДНР от ударов с воздуха посредством сети мобильных огневых точек, которые оперативно получают координаты приближающихся аппаратов противника.

    Начальник автомобильной службы с позывным «Барс» рассказал ТАСС о принципах работы подразделений.

    «За каждым экипажем закреплен свой участок местности, в котором он находится, проводит постоянное патрулирование территории и постоянно находится на связи. В случае обнаружения БПЛА, если находится рядом, он выдвигается и принимает все меры к его поражению», – сказал военнослужащий.

    Командир пояснил, что данные о вражеском ударном дроне передаются расчетам незамедлительно. Огонь открывается на безопасном расстоянии от жилой застройки, чтобы падающие обломки не нанесли ущерба мирным жителям и зданиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские детекторы «Тень» научились перехватывать американские дроны Hornet. Боец ВС России раскрыл тактику новых украинских дронов Hornet и «Марсианин». Бойцы «БАРС-Сармат» создали многоэшелонную защиту от дронов.

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    23 июля 2026, 04:35 • Новости дня
    Пленный рассказал, как в ВСУ отмывают деньги виртуальными позициями войск

    Пленный: В ВСУ виртуальными позициями войск отмывают деньги

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование пограничной службы Украины отправляло солдат в пустые ямы вместо окопов, заставляя имитировать присутствие на полноценных рубежах обороны ради финансовой выгоды, заявил замначальника 3-й заставы 4-го отряда ГПСУ Владислав Богатырев, сдавшийся в плен ВС России на Харьковском направлении.

    «У нас были виртуальные позиции. Скорее всего, они создавались изначально по задумке, что будут полностью функционировать, но что-то пошло не так, и потом они использовались для отмывки денег», – заявил пленный ТАСС.

    По словам Богатырева, руководство отмечало рубежи на компьютерах и принимало доклады, однако в реальности укреплений не существовало.

    Военнослужащим обещали надежные укрытия, но отправляли в обычные ямы, заставляя снимать постановочные кадры для создания видимости успешной работы.

    «Мы лично фотографировались и снимали видео, как будто бы мы там находимся, на этих позиция. Но это была ложь», – заявил пленный.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный боец ВСУ рассказал о голодных обмороках на передовой. Боевик ВСУ застрелил сослуживцев за обман российских военных. Пленный украинский десантник выдал российским военным маршруты движения ВСУ.


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