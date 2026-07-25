Новак заявил о временном разрешении на выпуск бензина «Евро-3»

Tекст: Валерия Городецкая

«Конечно, это временное решение для того, чтобы обеспечить наполнение внутреннего рынка и покрытие дефицита. А в целом при нормальной ситуации мы должны будем производить только «Евро-5», – приводят «Вести» слова Новака.

Вице-премьер подчеркнул, что отечественные нефтеперерабатывающие предприятия располагают достаточными мощностями для производства бензина пятого экологического класса. При этом он не стал уточнять конкретные сроки, когда страна полностью вернется к выпуску исключительно топлива «Евро-5».

Напомним, правительство России рассматривало возможность возвращения на рынок бензина пониженных экологических классов.

Для стабилизации ситуации власти продлят запрет на экспорт топлива до конца года.

Новак отметил постепенное улучшение обеспечения горючим на отечественных автозаправочных станциях.