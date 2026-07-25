Армия Йемена нанесла авиаудары по позициям хуситов

Военнослужащие ударили по расположениям противника, передает РИА «Новости».
«Авиаудары были нанесены по военным позициям и подкреплениям группировки «Ансар Алла» в районах Аль-Джуба, Ас-Сафра и Маджзар в провинциях Саада и Мариб на севере Йемена», – сообщил источник в йеменских военных кругах.
Государственный проправительственный телеканал также подтвердил информацию об атаках на базы хуситов в провинциях Мариб и Эль-Джауф. Обострение конфликта произошло на фоне недавних заявлений повстанцев об ударах по нефтеперерабатывающим заводам в Саудовской Аравии. Эти действия стали ответом на атаки саудовской авиации на провинцию Ходейда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля мятежники-хуситы атаковали позиции правительственных войск Йемена в провинции Ходейда.
Позже представители шиитского движения нанесли ракетный удар по международному аэропорту Абха в Саудовской Аравии.
Лидер повстанцев Абдель Малек аль-Хуси пригрозил соседнему королевству масштабными атаками на жизненно важные нефтяные объекты.