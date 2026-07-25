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    25 июля 2026, 17:40 • Новости дня

    Токаев отметил дипломатическую гибкость Путина в Анкоридже

    Токаев: Путин проявил максимум дипломатической гибкости в Анкоридже

    Токаев отметил дипломатическую гибкость Путина в Анкоридже
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил переговорные навыки президента России Владимира Путина во время прошлогоднего диалога с главой американской администрации Дональдом Трампом на Аляске.

    «Я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске», – заявил Токаев российскому коллеге в ходе встречи в Омске, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске изменила ситуацию вокруг украинского конфликта.

    Президент России обсудил с американским коллегой варианты завершения боевых действий без оформления формальных документов.

    В августе прошлого года Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил российского лидера с результатами этих переговоров.

    25 июля 2026, 11:18 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ назвал главное отличие россиян от американцев

    Ветеран ЦРУ Джонсон назвал историческую память главным отличием граждан России

    Экс-аналитик ЦРУ назвал главное отличие россиян от американцев
    @ Георгий Чернышов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Историческая память и опора на традиции – главное, что отличает россиян от американцев, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Бывший сотрудник американской разведки Ларри Джонсон выделил ключевые особенности характера граждан России, передает РИА «Новости». По мнению эксперта, американцам стоит многому поучиться у русского народа.

    «Мне посчастливилось самому убедиться, что российский менталитет весьма отличается от американского. Опора на традиции, историю, религию – это очень мощные силы, а русские ничего не забывают», – заявил спикер.

    Аналитик также обратил внимание на развитое чувство коллективизма. Он подчеркнул, что россияне всегда ищут возможности для совместной созидательной работы, избегая попыток заработать на обмане окружающих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон поддержал поздравление россиян с национальным праздником от госсекретаря США.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил наличие доверия в генетическом коде граждан нашей страны.


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    25 июля 2026, 06:56 • Новости дня
    ГА ООН продлила мандат Тюрка вопреки возражениям России и США
    ГА ООН продлила мандат Тюрка вопреки возражениям России и США
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Полномочия Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка продлили еще на четыре года, несмотря на возражения России, США, Израиля и других стран, сообщают информационные агентства по итогам голосования Генассамблеи ООН.

    За продление полномочий Фолькера Тюрка на четыре года проголосовали 144 страны. Против высказались десять государств, среди них Россия, США, Израиль и КНДР, еще 13 стран воздержались, передает РИА «Новости».

    Россия предлагала ограничить мандат Тюрка сроком до 31 декабря 2026 года, синхронизировав его с полномочиями действующего генсека Антониу Гутерреша, а США настаивали на переносе голосования. Обе инициативы Генассамблея не поддержала. Против инициативы России проголосовало 71 государство; 19 стран, включая США, поддержали инициативу.

    Зампостпреда России при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что Москва сожалеет о продлении мандата Тюрка. «Я поздравляю офис верховного комиссара, 71 делегация – это и есть его мандат. В этой связи мы сожалеем, что такое событие произошло сегодня. Это не на пользу будущему ООН», – сказал Чумаков.

    По его словам, Тюрк легко выдвигает голословные обвинения в адрес России и не проявляет рвения в расследовании ударов по колледжу в Старобельске, трагедии в Буче, ограничений прав русскоязычного населения за рубежом и преследований Украинской православной церкви, а также давления на каноническое православие, журналистов и правозащитников.

    «Как сказал президент [России Владимир ] Путин, к таким нарушениям ооновские структуры ослепли и оглохли», – добавил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полномочия действующего генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша заканчиваются 31 декабря.

    За этот пост борются бывший президент Чили Мишель Бачелет, руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси, экс-лидер Сенегала Маки Салл, бывший министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса и глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан.

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    25 июля 2026, 14:17 • Видео
    На санкции ЕС против России ответил Китай

    Евросоюз утвердил очередной пакет антироссийских санкций. Самое интересное в том, что первым на это ответил Китай, объявив о болезненных контрмерах.

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    25 июля 2026, 20:37 • Новости дня
    Путин ответил Токаеву на идею заморозки конфликта на Украине

    Песков: Путин отреагировал на предложение Токаева заморозить конфликт на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подробно проинформировал казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева о ходе специальной военной операции в ответ на инициативу заморозить боевые действия, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Путин отреагировал на предложение Касым-Жомарта Токаева заморозить конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

    «Конечно. Он подробно ему все рассказал про специальную военную операцию», – отметил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

    Ранее во время встречи в Омске президент Казахстана выступил с инициативой остановить боевые действия и вернуться к стамбульской формуле урегулирования.

    Однако, по словам Пескова, с учетом нынешней позиции Киева подобная заморозка конфликта сейчас невозможна.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вернуться к формуле Стамбульских соглашений.

    Казахстанский лидер отметил выгоду продолжения боевых действий исключительно для противников обоих государств.

    При этом Токаев категорически отказался выступать посредником в переговорном процессе.

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    25 июля 2026, 17:07 • Новости дня
    Токаев описал сотрудничество с Россией казахской пословицей

    Токаев описал сотрудничество с Россией казахской пословицей про клад

    Токаев описал сотрудничество с Россией казахской пословицей
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал главе российского государства Владимиру Путину казахскую поговорку про клад, описывающую сотрудничество двух стран.

    Токаев рассказал Путину казахскую поговорку о взаимодействии стран, передает РИА «Новости».

    «Известная казахская пословица гласит: «Бирлик бар жерде тирлик бар». Эту поговорку можно перевести с помощью русской пословицы: «Где лад, там и клад»», – заявил Токаев.

    Казахстанский лидер выразил уверенность в достижении новых успехов. По его словам, прогресс и повышение благосостояния народов возможны благодаря незыблемым узам дружбы, добрососедству, взаимному доверию и поддержке.

    Президент России Владимир Путин прилетел в Омск для участия в форуме межрегионального сотрудничества.

    Путин и Касым-Жомарт Токаев провели отдельные двусторонние переговоры.

    Касым-Жомарт Токаев подтвердил неизменность курса Астаны на стратегическое партнерство с Москвой.

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    25 июля 2026, 07:37 • Новости дня
    Путин и Токаев в Омске собрались обсудить взаимодействие России и Казахстана
    Путин и Токаев в Омске собрались обсудить взаимодействие России и Казахстана
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведут в Омске отдельную встречу перед пленарным заседанием Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщает пресс-служба Кремля.

    XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет 25 июля в Омске, передает РИА «Новости».

    Путин и Токаев примут в нем участие. «Перед пленарным заседанием Форума Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе отдельной встречи обсудят актуальные темы взаимодействия России и Казахстана», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Путин посетил в Астану с государственным визитом. По итогам визита стороны оформили 15 документов о сотрудничестве.

    В своей статье российский лидер охарактеризовал отношения с Токаевым как искренние и дружеские.

    В 2025 году во время визита президента Казахстана в Россию лидеры двух стран по видеосвязи обратились к участникам XXI Форума межрегионального сотрудничества в Уральске.

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    24 июля 2026, 22:57 • Новости дня
    Трамп: Я доверяю словам Путина и Си Цзиньпина в вопросе поставок оружия Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию вокруг Ирана, подчеркнул, что доверяет словам президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина о том, что Москва и Пекин не поставляют вооружения Тегерану.

    «Скажу вам, что президент Си заявил: они не будут принимать участие. И президент Путин сказал то же самое. <...> Я им доверяю», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Американский лидер добавил, что Соединенные Штаты сейчас ведут переговоры с Ираном, отметив, что, по его мнению, Тегеран настроен на диалог с Вашингтоном серьезнее, чем когда-либо ранее, передает РИА «Новости».

    Трамп также сообщил, что пока не принял решения о нанесении масштабных ударов по Ирану. В ответ на вопрос о том, считает ли он удары по иранским электростанциям и мостам военным преступлением, президент США заявил: «Я не буду отвечать на этот вопрос».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Трамп выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за их нейтральную позицию по Ирану.

    Во время телефонного разговора 14 июня президенты России и США обсудили подготовку меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

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    25 июля 2026, 17:00 • Новости дня
    Путин заявил о росте поставок по коридору «Север-Юг»

    Путин: Объем поставок по коридору «Север-Юг» вырос на 10% с начала года

    Путин заявил о росте поставок по коридору «Север-Юг»
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин высоко оценил взаимодействие Москвы и Астаны в реализации проекта транспортного коридора «Север-Юг».

    Глава государства подчеркнул важность совместной работы на пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества, передает РИА «Новости».

    «Россия и Казахстан активно взаимодействуют в развитии международного транспортного маршрута «Север-Юг». Его восточная ветка связывает российские порты на Черном и Балтийском морях, в Арктике, регионы в центральной части страны, в Сибири через казахстанскую территорию с Туркменистаном и Ираном», – сказал Путин.

    По словам российского лидера, объемы поставок по данному маршруту стабильно увеличиваются. Только за первые пять месяцев текущего года этот показатель вырос на 10%. Кроме того, страны намерены расширять географию использования беспилотного транспорта.

    Глава государства напомнил, что в мае уже заработала первая линия автономного грузового сообщения между Москвой и Астаной. В дальнейшем подобную практику планируют распространить на другие международные направления. В целом потенциал двустороннего логистического партнерства оценивается как безграничный.

    Напомним, президенты России и Казахстана провели отдельные переговоры на полях форума в Омске.

    Весной пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о значительном прогрессе в развитии транспортного коридора «Север – Юг».

    Двумя годами ранее Путин пригласил все заинтересованные государства к участию в этом логистическом проекте.

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    25 июля 2026, 02:55 • Новости дня
    США в мае увеличили закупки российского мороженого более чем в 15 раз

    Tекст: Антон Антонов

    Закупки российского мороженого Соединенными Штатами в мае взлетели более чем в 15 раз, если сравнивать с данными за апрель, следует из данных американской таможни.

    За май объем закупок российского мороженого Соединенными Штатами превысил 62 тыс. долларов. В денежном выражении импорт составил 62,4 тыс. долларов против 4,1 тыс. долларов в апреле, передает РИА «Новости».

    В то же время основными поставщиками мороженого на американский рынок в мае остались другие страны. Больше всего продукции этого вида США приобрели у Китая (на 6,2 млн долларов), у Южной Кореи (на 5,6 млн долларов) и у Италии (на 5,2 млн долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре США увеличили импорт российского мороженого до максимума более чем за три года.

    В первом квартале 2026 года поставки российского мороженого в Китай упали в 27 раз до 48 тыс. долларов на фоне отсутствия закупок в течение двух месяцев.

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    25 июля 2026, 05:50 • Новости дня
    США заявили о замещении большей части газа из России в Западной Европе

    Бургум: США вытеснили две трети российского газа из Западной Европы

    Tекст: Антон Антонов

    Две трети российских объемов газа в Западной Европе замещены американским, заявил глава министерства внутренних дел Даг Бургум, курирующий природопользование в США.

    По словам Бургума, в Западную Европу шла большая часть поставок газа Россией, передает РИА «Новости».

    «Превращаем их в наших клиентов», – сказал Бургум.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты IEEFA спрогнозировали рекордный рост поставок американского СПГ в Европу до доли около двух третей в общем импорте.

    В феврале 2026 года американские компании заняли первое место на рынке СПГ ЕС с долей 54,5% при 14% у России.

    Бургум заявил, что Вашингтон не может допустить покупку союзниками российской нефти и газа.

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    25 июля 2026, 03:58 • Новости дня
    Newsmax сообщил о планах Трампа и Зеленского встретиться в Вашингтоне

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский планируют провести переговоры в Вашингтоне во вторник, сообщает телеканал Newsmax со ссылкой на представителя Белого дома.

    Украинская сторона подтвердила заинтересованность Зеленского в поездке, однако команда политика пока ожидает официального подтверждения графика от принимающей стороны, передает Newsmax.

    Американская журналистка Лора Лумер сообщала, что украинский лидер также намерен посетить похороны сенатора Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) скоропостижно скончался от остановки сердца после визита в Киев.

    Смерть этого политика оставила украинское руководство без важнейшего лоббиста в Вашингтоне.

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    25 июля 2026, 16:20 • Новости дня
    Токаев предложил вернуться к Стамбульским соглашениям по Украине
    Токаев предложил вернуться к Стамбульским соглашениям по Украине
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил вернуться к формуле Стамбульских соглашений для урегулирования ситуации на Украине.

    Переговоры глав государств прошли в субботу в Омске на полях Форума межрегионального сотрудничества двух стран, передает РИА «Новости».

    «Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Естественно, под гарантии великих держав, включая Россию. И дальше двигаться в сторону долгожданного мира», – заявил казахстанский лидер.

    В ответ президент России пообещал подробно проинформировать коллегу о текущем положении дел на украинском направлении. По словам Путина, он обязательно расскажет Токаеву все детали в ходе их сегодняшней беседы.

    Напомним, лидеры двух стран запланировали отдельную встречу перед пленарным заседанием форума в Омске.

    В мае текущего года политики обсудили тему украинского кризиса на переговорах в Астане.

    Ранее президент Казахстана напоминал об упущенном в Стамбуле шансе на перемирие.

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    25 июля 2026, 00:20 • Новости дня
    Путин отметил работу следователей в зоне СВО
    Путин отметил работу следователей в зоне СВО
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил российских следователей с Днем сотрудника органов следствия и отметил их работу по выявлению неонацистов и диверсантов в зоне специальной военной операции.

    «Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации», – говорится в тексте заявления Путина, опубликованном на сайте Кремля.

    Путин поблагодарил сотрудников следствия за высокий профессионализм и преданность стране, народу России и закону. Президент попросил передать теплые пожелания ветеранам следствия и напомнил, что традиции ведомства формировались более трех веков, с эпохи петровских реформ.

    Он отметил, что сегодня путь честного служения стране продолжают следователи МВД, ФСБ и Следственного комитета России. По словам Путина, от результатов их совместной напряженной работы зависят законность и правопорядок, эффективность борьбы с коррупцией, терроризмом, экстремизмом и другими криминальными угрозами.

    Он подчеркнул, что накопленный опыт и современные технологии позволяют оперативно расследовать сложные уголовные дела, обеспечивать неотвратимость наказания и добиваться возмещения причинённого преступниками вреда.

    «Особо отмечу весомый вклад следователей в решение задач специальной военной операции. В трудных условиях, часто с риском для жизни вы изобличаете неонацистов, диверсантов и их пособников», – заявил Путин.

    Путин призвал сотрудников органов следствия проявлять твердость и ответственность, решительно противостоять насилию, корысти и произволу, отстаивать идеалы правды и справедливости.

    Глава государства выразил уверенность, что верность долгу и принципы и дальше будут главным ориентиром в работе российских следователей, и пожелал им успехов в службе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Путин обратился к сотрудникам и ветеранам Следственного комитета по случаю 15-летия ведомства и особо поблагодарил следователей, работающих в зоне спецоперации.

    В 2025 году Путин также выразил благодарность сотрудникам СК, МВД и ФСБ за мужество и самоотдачу при выполнении задач по борьбе с преступностью и обеспечению безопасности в зоне специальной военной операции.

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    25 июля 2026, 19:21 • Новости дня
    Путин встретился с губернатором Омской области Хоценко

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Омск провел отдельную беседу с руководителем региона Виталием Хоценко.

    Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко в рамках своего визита в регион, передает РИА «Новости».

    Предыдущая встреча российского лидера с главой региона состоялась в мае в Кремле. Тогда стороны обсудили реализацию инвестиционных, логистических и культурных проектов в Омской области, а также меры поддержки участников специальной военной операции.

    Ранее Путин вместе с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым принял участие в пленарном заседании мероприятия. Перед этим главы государств провели отдельную беседу, обсудив актуальные вопросы двустороннего взаимодействия.

    Президент России Владимир Путин прилетел в Омск для участия в форуме межрегионального сотрудничества.

    На пленарном заседании глава государства выступил с речью о новых горизонтах российско-казахстанского партнерства.

    В прошлом году на встрече с Виталием Хоценко российский лидер отметил стабильный рост валового регионального продукта Омской области.

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    25 июля 2026, 18:45 • Новости дня
    Токаев отказался выступать посредником в урегулировании украинского кризиса

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия способна справиться с урегулированием ситуации на Украине без участия посредников.

    По словам казахстанского лидера, Россия – великая страна обладает всем необходимым для самостоятельного решения сложных вопросов, передает РИА «Новости».

    «Казахстан – не сторонняя страна, но в то же время, несмотря на все предложения и призывы, я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия это – великая страна, русский народ – это великий народ, и как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня», – подчеркнул Токаев.

    Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вернуться к формуле Стамбульских соглашений для урегулирования ситуации на Украине.

    Токаев призвал заморозить текущий конфликт.

    Казахстанский лидер также подтвердил неизменность курса Астаны на стратегическое партнерство с Москвой.

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    25 июля 2026, 14:50 • Новости дня
    Путин прибыл в Омск с рабочим визитом
    Путин прибыл в Омск с рабочим визитом
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прилетел в Омск для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана вместе с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым.

    Перед началом пленарного заседания лидеры двух стран проведут двусторонние переговоры, чтобы обсудить ключевые вопросы российско-казахстанского взаимодействия, передает ТАСС.

    В этом году главной темой масштабного события стала «Формирование глобальной логистической экосистемы: новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества». В работе форума примут участие 650 официальных лиц, включая 483 представителя от России и 167 от Казахстана. Среди них – руководители 19 российских регионов и семи административных единиц соседней республики, а также члены делового и научного сообществ.

    Форум межрегионального сотрудничества с участием глав государств проходит ежегодно с 2003 года, поочередно в России и Казахстане. Главная цель мероприятия – повышение уровня жизни в регионах обеих стран через развитие торговых, экономических, культурных и научных связей. Стало известно, что в 2027 году форум примет Актюбинская область Казахстана, а в 2028 году он пройдет в Пермском крае.

    Напомним, перед поездкой в Омск глава российского государства посетил Иркутск.

    Лидеры двух стран запланировали отдельную встречу перед началом пленарного заседания форума.

    В мае Москва и Астана оформили 15 документов о сотрудничестве по итогам государственного визита Владимира Путина в Казахстан.

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