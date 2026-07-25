Токаев предложил запустить цифровой транспортный коридор Казахстан – Россия

Tекст: Вера Басилая

Лидеры России и Казахстана обсудили создание единой цифровой логистической платформы для оптимизации грузоперевозок на наиболее загруженных направлениях, передает ТАСС.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой создания цифрового транспортного коридора между двумя странами.

«На базе действующих цифровых платформ предлагается в пилотном формате запустить на одном из наиболее загруженных направлений цифровой транспортный коридор Казахстан – Россия», – отметил казахстанский лидер.

Он выразил уверенность, что применение новых технологий поможет нарастить объемы взаимной торговли и увеличить транзитные потоки.

Токаев также напомнил об успешном запуске беспилотных грузовиков между странами, который состоялся в мае.

В свою очередь, президент России Владимир Путин сообщил о возможной интеграции искусственного интеллекта для выстраивания оптимальных транспортных цепочек и безбумажного мониторинга грузов в рамках ЕАЭС, передает РИА «Новости».

«В стадии проработки находится перспективная инициатива по формированию евразийского цифрового транспортного коридора. Речь идет о задействовании технологий искусственного интеллекта для выстраивания оптимальных транспортных цепочек и безбумажного мониторинга движения грузов», – сказал Путин, выступая на форуме.

Ранее президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели отдельные переговоры на полях форума в Омске.

Российский лидер высоко оценил взаимодействие Москвы и Астаны в реализации проекта транспортного коридора «Север-Юг».

В мае Путин и Токаев подвели итоги совместных переговоров по теме трансграничных беспилотных грузоперевозок.