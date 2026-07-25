Путин заявил о масштабных перспективах сотрудничества с Казахстаном

Tекст: Валерия Городецкая

Российский лидер высоко оценил возможности партнерства во всех сферах, передает РИА «Новости».

«У России и Казахстана имеются поистине обширные перспективы для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества как в области транспорта и логистики, что как раз и обсуждается на нашем форуме, так и во всех других сферах экономики и социальной жизни», – сказал Путин.

Президент также отметил важность гуманитарных контактов, поставив на первое место сферу образования. Сейчас в российских вузах проходят обучение тысячи казахстанцев.

Глава государства напомнил об открытии в Омске филиала Государственного университета Казахстана. Он выразил признательность за предоставление российским студентам 100 государственных стипендий для бесплатного обучения.

В субботу Путин прилетел в Омск для участия в форуме межрегионального сотрудничества.

На полях этого мероприятия российский и казахстанский лидеры провели отдельные двусторонние переговоры.

Весной стороны подписали соглашение о финансировании обучения россиян в омском филиале казахского вуза.