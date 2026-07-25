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    Жестокость Драпатого подорвет Украину изнутри
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    Путин ответил Токаеву на идею заморозки конфликта на Украине
    Военный эксперт назвал последствия удара России по выставке БПЛА под Киевом
    WP: Зеленского разозлил удар России по военной выставке под Киевом
    Захарова: Лавров поприветствовал главу МИД Японии в Маниле вполоборота
    25 июля 2026, 17:30 • Новости дня

    Путин заявил о масштабных перспективах сотрудничества с Казахстаном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске указал на значительный потенциал совместной работы двух стран.

    Российский лидер высоко оценил возможности партнерства во всех сферах, передает РИА «Новости».

    «У России и Казахстана имеются поистине обширные перспективы для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества как в области транспорта и логистики, что как раз и обсуждается на нашем форуме, так и во всех других сферах экономики и социальной жизни», – сказал Путин.

    Президент также отметил важность гуманитарных контактов, поставив на первое место сферу образования. Сейчас в российских вузах проходят обучение тысячи казахстанцев.

    Глава государства напомнил об открытии в Омске филиала Государственного университета Казахстана. Он выразил признательность за предоставление российским студентам 100 государственных стипендий для бесплатного обучения.

    В субботу Путин прилетел в Омск для участия в форуме межрегионального сотрудничества.

    На полях этого мероприятия российский и казахстанский лидеры провели отдельные двусторонние переговоры.

    Весной стороны подписали соглашение о финансировании обучения россиян в омском филиале казахского вуза.

    25 июля 2026, 14:10 • Новости дня
    WP: Зеленского разозлил удар России по военной выставке под Киевом
    WP: Зеленского разозлил удар России по военной выставке под Киевом
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Точный удар российских войск по оружейной выставке под Киевом сильно задел Владимира Зеленского, пишет Washington Post (WP).

    По данным западных журналистов, инцидент вызвал бурную реакцию украинских властей, передает РИА «Новости».

    «В вечернем обращении после российского удара по военной выставке Зеленский назвал это мероприятие дорогостоящей ошибкой», – говорится в публикации WP.

    В материале подчеркивается, что Вооруженные силы России существенно нарастили интенсивность ударов по объектам на Украине, включая столичный регион. Украинская система противовоздушной обороны не может эффективно перехватывать баллистические ракеты из-за истощения запасов боеприпасов для американских комплексов Patriot.

    Ранее Зеленский подтвердил факт удара по полигону с выставкой беспилотников под Киевом.

    Военный эксперт Александр Перенджиев спрогнозировал серьезную задержку поставок дронов для ВСУ из-за уничтожения презентационной площадки.

    Зеленский признал неспособность систем противовоздушной обороны страны перехватывать российские баллистические ракеты.

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    25 июля 2026, 15:54 • Новости дня
    Захарова: Лавров поприветствовал главу МИД Японии в Маниле вполоборота
    Захарова: Лавров поприветствовал главу МИД Японии в Маниле вполоборота
    @ BRENDAN SMIALOWSKI/Pool/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров не проводил содержательной беседы с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги в Маниле, на приветствие японского министра он «не вставая, вполоборота, ответил протокольной фразой», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале категорически отвергла информацию о содержательной беседе Лаврова с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги в Маниле.

    «Никакого обсуждения международных дел, региональной повестки или двусторонних отношений не было», – подчеркнула она.

    По словам дипломата, во время мероприятия глава японского МИД Тосимицу Мотэги подошел к Сергею Лаврову со словами приветствия. Российский министр ответил короткой протокольной фразой вполоборота, даже не вставая со своего места. Захарова назвала странной попытку Токио выдать ответный кивок за полноценную встречу.

    Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги сообщил об обсуждении двусторонних отношений с Сергеем Лавровым на полях встреч АСЕАН в Маниле.

    Весной японский министр назвал свои отношения с российским коллегой доверительными.

    В прошлом году руководитель российского внешнеполитического ведомства подверг критике неформальные сигналы Токио по мирному договору.

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    25 июля 2026, 14:17 • Видео
    На санкции ЕС против России ответил Китай

    Евросоюз утвердил очередной пакет антироссийских санкций. Самое интересное в том, что первым на это ответил Китай, объявив о болезненных контрмерах.

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    25 июля 2026, 13:40 • Новости дня
    Реактивный беспилотник поразил доставлявший груз для ВСУ балкер в Черном море
    Реактивный беспилотник поразил доставлявший груз для ВСУ балкер в Черном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские расчеты беспилотных летательных аппаратов нанесли удар по транспортному судну в Черном море, сообщило Минобороны.

    Для поражения этой цели военные задействовали реактивный БПЛА «Герань-4 Сикер», сообщается в канале Минобороны в Max.

    Под удар попал балкер, осуществлявший перевозку материалов военного назначения. Находящийся на борту сухогруза груз предназначался для дальнейшего снабжения подразделений Вооруженных сил Украины.

    Ранее российские беспилотники «Герань-4 сикер» поразили пять украинских судов в акватории Черного моря.

    До этого армия России атаковала два судна у побережья Одессы и один сухогруз в порту Николаева.

    В тот же день Вооруженные силы нанесли массированные удары по портовой инфраструктуре Украины.

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    25 июля 2026, 20:37 • Новости дня
    Путин ответил Токаеву на идею заморозки конфликта на Украине

    Песков: Путин отреагировал на предложение Токаева заморозить конфликт на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подробно проинформировал казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева о ходе специальной военной операции в ответ на инициативу заморозить боевые действия, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Путин отреагировал на предложение Касым-Жомарта Токаева заморозить конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

    «Конечно. Он подробно ему все рассказал про специальную военную операцию», – отметил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

    Ранее во время встречи в Омске президент Казахстана выступил с инициативой остановить боевые действия и вернуться к стамбульской формуле урегулирования.

    Однако, по словам Пескова, с учетом нынешней позиции Киева подобная заморозка конфликта сейчас невозможна.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вернуться к формуле Стамбульских соглашений.

    Казахстанский лидер отметил выгоду продолжения боевых действий исключительно для противников обоих государств.

    При этом Токаев категорически отказался выступать посредником в переговорном процессе.

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    25 июля 2026, 17:07 • Новости дня
    Токаев описал сотрудничество с Россией казахской пословицей

    Токаев описал сотрудничество с Россией казахской пословицей про клад

    Токаев описал сотрудничество с Россией казахской пословицей
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал главе российского государства Владимиру Путину казахскую поговорку про клад, описывающую сотрудничество двух стран.

    Токаев рассказал Путину казахскую поговорку о взаимодействии стран, передает РИА «Новости».

    «Известная казахская пословица гласит: «Бирлик бар жерде тирлик бар». Эту поговорку можно перевести с помощью русской пословицы: «Где лад, там и клад»», – заявил Токаев.

    Казахстанский лидер выразил уверенность в достижении новых успехов. По его словам, прогресс и повышение благосостояния народов возможны благодаря незыблемым узам дружбы, добрососедству, взаимному доверию и поддержке.

    Президент России Владимир Путин прилетел в Омск для участия в форуме межрегионального сотрудничества.

    Путин и Касым-Жомарт Токаев провели отдельные двусторонние переговоры.

    Касым-Жомарт Токаев подтвердил неизменность курса Астаны на стратегическое партнерство с Москвой.

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    25 июля 2026, 12:46 • Новости дня
    МИД обвинил нового главкома ВСУ в атаке на Кирилловку

    Мирошник: Теракт ВСУ в Кирилловке на счету нового главкома Драпатого

    МИД обвинил нового главкома ВСУ в атаке на Кирилловку
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ответственность за атаку Вооруженных сил Украины по Запорожской области несет недавно назначенный командующий Михаил Драпатый, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Этот теракт, это преступление уже на счету новоназначенного украинского главкома – русофоба Драпатого», – приводит ТАСС слова Мирошника.

    Дипломат уверен, что противник тщательно спланировал удар по туристическим базам в Кирилловке. По его словам, для совершения теракта украинские военные специально выбрали наиболее подходящий период – летние выходные дни.

    Преднамеренность этой циничной атаки совершенно очевидна, подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства. Сейчас российская сторона детально собирает доказательную базу по факту удара. Все материалы обязательно передадут на международные площадки, чтобы мировая общественность узнала о преступлении украинской армии.

    Напомним, Владимир Зеленский официально назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим армией.

    Мирошник сообщил о давлении западных кураторов при выборе этого военачальника.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о нежелании нового главкома идти на мирное урегулирование конфликта.

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    25 июля 2026, 11:50 • Новости дня
    В результате удара ВСУ по турбазе в Запорожской области погибли восемь человек

    Балицкий: Восемь человек погибли при ударе ВСУ по турбазе в Запорожской области

    В результате удара ВСУ по турбазе в Запорожской области погибли восемь человек
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о ночном ударе украинских войск по туристическим базам в поселке Кирилловка.

    В результате атаки погибли восемь человек, среди которых двое детей, сообщил Балицкий в своем канале в Max. Еще 14 человек, включая троих детей, получили ранения.

    «Прошедшей ночью в пгт Кирилловка Мелитопольского городского округа террористической атаке противника подверглись туристические базы. На данный момент известно о 14 пострадавших, из них трое детей. Есть погибшие – восемь человек, из них двое детей», – написал глава региона в социальной сети.

    В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, продолжаются аварийно-спасательные работы. Балицкий назвал произошедшее вопиющим преступлением, отметив, что украинские военные целенаправленно наносили удары по мирным жителям.

    В понедельник украинские войска целенаправленно ударили по школе в поселке Приазовское Запорожской области.

    Ранее в селе Зеленый Гай в результате обстрела со стороны ВСУ погиб один мирный житель.

    До этого жертвами атак украинских беспилотников по территории региона стали еще два человека.

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    25 июля 2026, 07:37 • Новости дня
    Путин и Токаев в Омске собрались обсудить взаимодействие России и Казахстана
    Путин и Токаев в Омске собрались обсудить взаимодействие России и Казахстана
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведут в Омске отдельную встречу перед пленарным заседанием Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщает пресс-служба Кремля.

    XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет 25 июля в Омске, передает РИА «Новости».

    Путин и Токаев примут в нем участие. «Перед пленарным заседанием Форума Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе отдельной встречи обсудят актуальные темы взаимодействия России и Казахстана», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Путин посетил в Астану с государственным визитом. По итогам визита стороны оформили 15 документов о сотрудничестве.

    В своей статье российский лидер охарактеризовал отношения с Токаевым как искренние и дружеские.

    В 2025 году во время визита президента Казахстана в Россию лидеры двух стран по видеосвязи обратились к участникам XXI Форума межрегионального сотрудничества в Уральске.

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    24 июля 2026, 22:57 • Новости дня
    Трамп: Я доверяю словам Путина и Си Цзиньпина в вопросе поставок оружия Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию вокруг Ирана, подчеркнул, что доверяет словам президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина о том, что Москва и Пекин не поставляют вооружения Тегерану.

    «Скажу вам, что президент Си заявил: они не будут принимать участие. И президент Путин сказал то же самое. <...> Я им доверяю», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Американский лидер добавил, что Соединенные Штаты сейчас ведут переговоры с Ираном, отметив, что, по его мнению, Тегеран настроен на диалог с Вашингтоном серьезнее, чем когда-либо ранее, передает РИА «Новости».

    Трамп также сообщил, что пока не принял решения о нанесении масштабных ударов по Ирану. В ответ на вопрос о том, считает ли он удары по иранским электростанциям и мостам военным преступлением, президент США заявил: «Я не буду отвечать на этот вопрос».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Трамп выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за их нейтральную позицию по Ирану.

    Во время телефонного разговора 14 июня президенты России и США обсудили подготовку меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

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    25 июля 2026, 10:40 • Новости дня
    Дроны «Герань» обесточили военную подстанцию в Черниговской области

    Минобороны: Дроны «Герань» обесточили военную подстанцию в Черниговской области

    Дроны «Герань» обесточили военную подстанцию в Черниговской области
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские беспилотники нанесли удар по энергетической инфраструктуре Черниговской области, лишив украинских военных электроснабжения на целом ряде объектов, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, целями трех беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 Сикер» стала электрическая подстанция напряжением 110 кВ в городе Сновск.

    В результате воздушной атаки было нарушено электроснабжение целого ряда инфраструктурных объектов. В оборонном ведомстве уточнили, что обесточенные мощности украинские военные использовали в своих целях.

    В середине июля российские войска уничтожили электроподстанцию украинской армии в Черниговской области.

    На следующий день ударные беспилотники «Герань» разгромили склад вооружения ВСУ в Сновском районе этого же региона.

    В Сумской области аппарат «Герань-4 сикер» поразил энергетическую инфраструктуру в населенном пункте Шостка.

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    25 июля 2026, 17:00 • Новости дня
    Путин заявил о росте поставок по коридору «Север-Юг»

    Путин: Объем поставок по коридору «Север-Юг» вырос на 10% с начала года

    Путин заявил о росте поставок по коридору «Север-Юг»
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин высоко оценил взаимодействие Москвы и Астаны в реализации проекта транспортного коридора «Север-Юг».

    Глава государства подчеркнул важность совместной работы на пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества, передает РИА «Новости».

    «Россия и Казахстан активно взаимодействуют в развитии международного транспортного маршрута «Север-Юг». Его восточная ветка связывает российские порты на Черном и Балтийском морях, в Арктике, регионы в центральной части страны, в Сибири через казахстанскую территорию с Туркменистаном и Ираном», – сказал Путин.

    По словам российского лидера, объемы поставок по данному маршруту стабильно увеличиваются. Только за первые пять месяцев текущего года этот показатель вырос на 10%. Кроме того, страны намерены расширять географию использования беспилотного транспорта.

    Глава государства напомнил, что в мае уже заработала первая линия автономного грузового сообщения между Москвой и Астаной. В дальнейшем подобную практику планируют распространить на другие международные направления. В целом потенциал двустороннего логистического партнерства оценивается как безграничный.

    Напомним, президенты России и Казахстана провели отдельные переговоры на полях форума в Омске.

    Весной пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о значительном прогрессе в развитии транспортного коридора «Север – Юг».

    Двумя годами ранее Путин пригласил все заинтересованные государства к участию в этом логистическом проекте.

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    25 июля 2026, 17:40 • Новости дня
    Токаев отметил дипломатическую гибкость Путина в Анкоридже

    Токаев: Путин проявил максимум дипломатической гибкости в Анкоридже

    Токаев отметил дипломатическую гибкость Путина в Анкоридже
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил переговорные навыки президента России Владимира Путина во время прошлогоднего диалога с главой американской администрации Дональдом Трампом на Аляске.

    «Я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске», – заявил Токаев российскому коллеге в ходе встречи в Омске, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске изменила ситуацию вокруг украинского конфликта.

    Президент России обсудил с американским коллегой варианты завершения боевых действий без оформления формальных документов.

    В августе прошлого года Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил российского лидера с результатами этих переговоров.

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    25 июля 2026, 10:30 • Новости дня
    Склад Wildberries приостановил работу после падения беспилотника в Екатеринбурге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Логистический центр объединенной компании Wildberries и Russ не получил повреждений в результате инцидента с беспилотником в Екатеринбурге.

    В пресс-службе организации уточнили, что работа объекта временно приостановлена, передает ТАСС.

    «Логистический комплекс не пострадал», – говорится в официальном сообщении компании. Представители маркетплейса подчеркнули, что на территории склада была проведена плановая эвакуация персонала, организованная заранее в строгом соответствии с действующими правилами техники безопасности.

    В настоящее время руководство компании готовится к возобновлению деятельности логистического хаба. Ожидается, что складской комплекс вернется к штатному режиму работы в самое ближайшее время.

    В середине июля украинские беспилотники атаковали логистические центры компании в Котовске и Электростали.

    Позже глава маркетплейса Татьяна Ким сообщила об ударах по складам в Краснодаре и Невинномысске.

    Пострадавшие из-за этих инцидентов продавцы получили отсрочку по кредитам.

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    25 июля 2026, 11:40 • Новости дня
    Украинский дрон рухнул на территории Тюменского нефтеперерабатывающего завода

    Губернатор Моор: На территории Тюменского НПЗ упал украинский дрон

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский дрон упал на территории Тюменского нефтеперерабатывающего завода, спровоцировав пожар, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

    В настоящее время на территории предприятия работают специалисты экстренных служб, которые занимаются ликвидацией последствий инцидента.

    «В результате атаки БПЛА вражеский беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ», – написал глава региона в своем канале в Max.

    В июне системы ПВО успешно перехватили дроны над территорией Тюменского НПЗ.

    В начале июля пожарные потушили крупное возгорание на Ильском НПЗ после падения обломков вражеских аппаратов.

    Месяцем ранее этот кубанский промышленный объект также подвергся ночной атаке украинских беспилотников.

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    25 июля 2026, 16:20 • Новости дня
    Токаев предложил вернуться к Стамбульским соглашениям по Украине
    Токаев предложил вернуться к Стамбульским соглашениям по Украине
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил вернуться к формуле Стамбульских соглашений для урегулирования ситуации на Украине.

    Переговоры глав государств прошли в субботу в Омске на полях Форума межрегионального сотрудничества двух стран, передает РИА «Новости».

    «Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Естественно, под гарантии великих держав, включая Россию. И дальше двигаться в сторону долгожданного мира», – заявил казахстанский лидер.

    В ответ президент России пообещал подробно проинформировать коллегу о текущем положении дел на украинском направлении. По словам Путина, он обязательно расскажет Токаеву все детали в ходе их сегодняшней беседы.

    Напомним, лидеры двух стран запланировали отдельную встречу перед пленарным заседанием форума в Омске.

    В мае текущего года политики обсудили тему украинского кризиса на переговорах в Астане.

    Ранее президент Казахстана напоминал об упущенном в Стамбуле шансе на перемирие.

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