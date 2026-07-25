Путин напомнил об особом значении Омска для семьи Токаева

Tекст: Валерия Городецкая

«Для вас тоже Омск – это не рядовое место в России... Здесь после тяжелого ранения зимой 1945 года проходил лечение отец действующего президента Касым-Жомарта Кемелевича», – сказал Путин на встрече с казахстанским коллегой, передает РИА «Новости».

Зимой 1945 года фронтовика Кемеля Токаева эвакуировали в Омск с ранением. Там молодой хирург Гавриил Илизаров сделал ему операцию и сохранил ногу.

Напомним, президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели отдельные переговоры на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества в Омске.

Российский лидер отметил стратегический характер и успешное развитие отношений между двумя странами.

Казахстанский президент подтвердил неизменность курса Астаны на укрепление союзнических связей с Москвой.