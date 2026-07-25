Россия призвала международные структуры не замалчивать теракты ВСУ

МИД призвал мировое сообщество не замалчивать теракты ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова призвала ответственные правительства и независимые СМИ не игнорировать атаки украинских войск по гражданскому населению, следует из сообщения МИД.

«Киевский режим продолжает хладнокровно прицельно бить по российскому гражданскому населению, демонстрируя всему миру свой звериный нацистский оскал», – заявила она.

По предварительным данным, 24 июля в результате ракетного удара по предприятию в Кирове погибли шесть человек, еще 26 получили ранения. В ночь на 25 июля украинские беспилотники атаковали турбазу в поселке Кирилловка Запорожской области, где отдыхали люди.

Согласно информации местных властей, жертвами атаки на турбазу стали 12 человек, среди которых четверо детей. Ранения получили 19 отдыхающих. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте, поисково-спасательные работы на месте продолжаются.

В ведомстве выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим. Захарова подчеркнула, что игнорирование таких действий означает молчаливое одобрение преступлений, которые приведут к новым жертвам среди гражданского населения как в России, так и на Украине.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удары по турбазам в Запорожской области методом террористов.

Следственный комитет завел уголовное дело о теракте после налета украинских беспилотников на поселок Кирилловка.

Захарова сообщила о гибели 38 мирных жителей за одну неделю от рук боевиков ВСУ.