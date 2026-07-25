  • Новость часаПесков: Россия продолжит разъяснять позицию по Украине с удвоенной энергией
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    Жестокость Драпатого подорвет Украину изнутри
    Военный эксперт рассказал об ответе России на трагедию в Кирилловке
    Орбан по-русски процитировал Чернышевского при оценке ситуации в Венгрии
    Экс-аналитик ЦРУ назвал главное отличие россиян от американцев
    ВС России поразили военные грузы в портах и десантный катер CV-90 ВМС Украины
    Путин ответил Токаеву на идею заморозки конфликта на Украине
    Военный эксперт назвал последствия удара России по выставке БПЛА под Киевом
    WP: Зеленского разозлил удар России по военной выставке под Киевом
    Захарова: Лавров поприветствовал главу МИД Японии в Маниле вполоборота
    25 июля 2026, 16:43 • Новости дня

    Новак: Запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца года

    Tекст: Вера Басилая

    Запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца года, при этом экспорт дизеля планируется разрешить по мере стабилизации ситуации, заявил вице-премьер Александр Новак.

    Новак заявил, что ограничения коснутся как производителей, так и непроизводителей топлива. передает РИА «Новости».

    «По запрету экспорта бензина также мы приняли решение на штабе продлить его и для производителей, и непроизводителей. То есть он будет продлен до конца года», – заявил вице-премьер.

    При этом ограничения на вывоз дизеля планируется отменить по мере восстановления рынка, чтобы избежать переизбытка на нефтеперерабатывающих заводах и снижения объемов переработки.

    Кроме того, правительство рассматривает возможность снижения норматива продаж топлива на бирже до 2%. Это временная мера, призванная перенаправить объемы по прямым договорам сельхозпроизводителям, на Северный завоз и в регионы, испытывающие трудности. Соответствующие нормативные акты планируется подготовить на следующей неделе.

    Отдельно Александр Новак отметил ситуацию с обеспечением топливом Крыма, Севастополя, Запорожской и Херсонской областей. По его словам, сложности связаны не с дефицитом, а с логистикой, и сейчас министерство транспорта совместно с компаниями и регионами делает все необходимое для максимального обеспечения поставок.

    Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о частичной стабилизации российского топливного рынка.

    Внутренний рынок успешно наполняется дизельным топливом благодаря недавнему запрету на экспорт.

    Президент России Владимир Путин поручил оперативно докладывать о мерах по урегулированию сложностей в отрасли.

    25 июля 2026, 12:40 • Новости дня
    Военный эксперт назвал последствия удара России по выставке БПЛА под Киевом

    Военный эксперт Перенджиев: Удар России приведет к задержке поставок дронов ВСУ

    Военный эксперт назвал последствия удара России по выставке БПЛА под Киевом
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Российский удар по выставке дронов под Киевом приведет к серьезной задержке поставок и модернизации украинских беспилотников, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. О поражении выставки дронов, где присутствовали ведущие украинские разработчики и производители дронов, накануне сообщило Минобороны.

    «Ситуация вокруг удара по выставке дронов в Киеве гораздо глубже, чем просто военный успех. Здесь вскрылся целый клубок внутренних противоречий, который заставляет взглянуть на этот инцидент не как на разовый тактический успех, а как на симптом системного кризиса в управлении оборонным комплексом Украины», – считает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России.

    По его словам, точность и оперативность работы российских военных, безусловно, впечатляют, но полного срыва производства дронов типа «Лютый» или «Бобер», которые используются для нанесения ударов вглубь территории России, все-таки не произойдет.

    «Какая-то часть конструкторов и заместителей руководителей всегда остается в живых. Кадровая восполняемость там есть. Однако задержка поставок и модернизации дронов будет серьезной, и связана она не только с гибелью людей. Уничтожена сама презентационная площадка. Теперь для продажи и обмена опытом придется заново искать образцы, восстанавливать выставочные экземпляры, переоформлять бюрократические права подписей на новых лиц. И самое главное – выставку точно придется переносить за границу, потому что внутри Украины после такого удара устраивать сходки никто не рискнет. Это время, это логистика, неизбежное отставание от графика», – рассуждает Перенджиев.

    Страх повторных ударов со стороны России среди украинского руководства и военных парализует централизованный обмен опытом.

    «Но перед организаторами теперь стоит дилемма, которую не решить простым переносом выставки в Европу. Им жизненно необходимо вычислить «засланного казачка» в своих рядах. Потому что даже в Чехии или где-то еще могут повториться взрывы, которые потом удобно списать на «русских диверсантов», а на деле это будет продолжением теневого передела рынка», – предположил спикер.

    По мнению Перенджиева, украинский кризис, помимо геополитики, имеет мощнейшую криминально-теневую экономическую основу. «Это не только незаконный оборот оружия, о котором молчит созданный в Молдавии якобы «центр контроля», но и наркотрафик, и торговля органами. Пока идет война – «куется железо» и делаются состояния. Именно поэтому ни о какой сдержанности с нашей стороны речи идти не может. Удары по нашей гражданской инфраструктуре не ослабнут, а скорее, усилятся в качестве «акций возмездия». Киеву выгодно продолжение боевых действий любой ценой, и этот удар по выставке они попытаются использовать для эскалации, а не для прекращения террора», – полагает собеседник.

    В самом проведении выставки также просматривается классическая схема «криминальный ход на крови».

    «Судя по всему, внутри самой системы – назовем это «пауками в банке» – созрел заговор. Информацию о времени и месте проведения выставки слили целенаправленно, причем, вероятно, «конкуренты» Зеленского в среде теневого оборонного бизнеса. Зачем? Чтобы подвести объект под российский удар и списать на него то, чего на площадке никогда не было. В документах могли числиться сотни дорогостоящих дронов и образцов техники, а по факту выставлялась лишь малая часть. Разница осела в карманах… То, что Зеленский заговорил об уголовных делах, лишь подтверждает: в его команде понимают, что их банально «обули» свои же», – предположил эксперт.

    Накануне Минобороны сообщило о групповом ударе высокоточным оружием большой дальности по объекту в пригороде Киева. В этот момент на площадке проходила демонстрация беспилотных летательных аппаратов украинского и иностранного производства.

    В ведомстве уточнили, что на месте находились ведущие украинские разработчики и производители дронов, а также представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб, которые занимаются планированием и осуществлением ударов по российским регионам.

    На данный момент прокуратура Украины заявила о десяти погибших и сотне раненых. Среди погибших оказалась Валентина Савицкая, занимавшая руководящую должность в Управлении госохраны Украины. Также известно о гибели сотрудника польской оборонной компании. Украинские СМИ также сообщали о смерти полковника Эдуарда Сиренко – сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного разведывательного управления (ГУР) МО Украины. В 2018 году его задерживали по делу о создании ОПГ, при этом на тот момент времени украинские журналисты называли его бывшим работником СБУ.

    Результативность удара признали и в самом Киеве. Украинский совет оружейников подтвердил поражение локации, где собрались представители оборонной индустрии, причем время и место мероприятия публично не анонсировались.

    Владимир Зеленский в видеообращении рассказал, что выставка проводилась на полигоне в Бучанском районе Киевской области. Он отметил, что общался с генеральным прокурором Русланом Кравченко и по факту произошедшего уже зарегистрированы уголовные производства.

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    25 июля 2026, 11:18 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ назвал главное отличие россиян от американцев

    Ветеран ЦРУ Джонсон назвал историческую память главным отличием граждан России

    Экс-аналитик ЦРУ назвал главное отличие россиян от американцев
    @ Георгий Чернышов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Историческая память и опора на традиции – главное, что отличает россиян от американцев, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Бывший сотрудник американской разведки Ларри Джонсон выделил ключевые особенности характера граждан России, передает РИА «Новости». По мнению эксперта, американцам стоит многому поучиться у русского народа.

    «Мне посчастливилось самому убедиться, что российский менталитет весьма отличается от американского. Опора на традиции, историю, религию – это очень мощные силы, а русские ничего не забывают», – заявил спикер.

    Аналитик также обратил внимание на развитое чувство коллективизма. Он подчеркнул, что россияне всегда ищут возможности для совместной созидательной работы, избегая попыток заработать на обмане окружающих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон поддержал поздравление россиян с национальным праздником от госсекретаря США.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил наличие доверия в генетическом коде граждан нашей страны.


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    25 июля 2026, 14:17 • Видео
    На санкции ЕС против России ответил Китай

    Евросоюз утвердил очередной пакет антироссийских санкций. Самое интересное в том, что первым на это ответил Китай, объявив о болезненных контрмерах.

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    25 июля 2026, 13:02 • Новости дня
    Орбан по-русски процитировал Чернышевского при оценке ситуации в Венгрии
    Орбан по-русски процитировал Чернышевского при оценке ситуации в Венгрии
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший глава венгерского правительства Виктор Орбан во время ежегодного выступления обратился к роману Николая Чернышевского «Что делать?», рассуждая о политическом климате в своей стране.

    Выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад, Орбан процитировал название известного русского романа, передает РИА «Новости». «И вопрос в том, что же нам делать, чтобы вернуть Венгрии ее форму жизни, чтобы мы, венгры, могли чувствовать себя дома», – заявил он, добавив затем по-русски: «Или: что делать?».

    Политик подчеркнул, что после смены власти жизнь в стране стала определяться из-за рубежа, в частности из Брюсселя, Калифорнии и Польши. Он раскритиковал партию «Тиса» и нового премьер-министра Петера Мадьяра, обвинив их в построении автократического режима. По мнению бывшего главы правительства, избиратели новой власти находятся в состоянии экономической эйфории, не осознавая реального положения дел.

    Орбан также выразил опасение, что действия нынешнего руководства направлены на политическое и физическое уничтожение оппозиционной партии «Фидес». Он предупредил граждан, что подобный произвол властей, не видящих ограничений, может привести к превращению Венгрии в «Венесуэлу без нефтяных запасов», оставив население беззащитным перед государством.

    Ранее Мадьяр предложил Орбану провести очную дискуссию на политическом фестивале в румынском городе Бэиле-Тушнад.

    Бывший глава правительства назвал отстранение президента Тамаша Шуйока началом произвола в стране.

    В июне венгерский парламент принял закон об ограничении сроков пребывания на посту премьера для недопущения возвращения Орбана.

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    25 июля 2026, 16:35 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал об ответе России на трагедию в Кирилловке

    Эксперт Дандыкин: С приходом Драпатого людоедская тактика ВСУ будет нарастать

    Военный эксперт рассказал об ответе России на трагедию в Кирилловке
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Терактом в Кирилловке Украина сознательно провоцирует Россию на удары по местам массового скопления людей и гражданской инфраструктуре, но опускаться до уровня ВСУ нельзя, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Удар беспилотниками по базе отдыха в Кирилловке на территории Запорожской области произошел в ночь на субботу, в результате погибли 11 человек, в том числе четверо детей.

    «Трагедия в Кирилловке – это не спонтанный теракт, а звено в единой продуманной концепции срыва курортного сезона, которая реализуется врагом синхронно по всем южным направлениям. Мы видим атаки на Севастополь, на Крым, Сочи и вот теперь на Запорожскую область. Цель очевидна: создать у людей состояние постоянной тревоги, заставить их нервничать, отказываться от поездок к морю. Люди сейчас натянуты как струна, и враг сознательно бьет именно в этот нерв», – считает военный эксперт Василий Дандыкин.

    С приходом на должность главкома ВСУ Михаила Драпатого «эта людоедская тактика будет только нарастать». «Никаких моральных границ для него не существует, и удары по мирным курортам станут еще более частыми. Август для наших граждан традиционно является временем отдыха, и враг попытается максимально омрачить его терактами», – добавил спикер.

    Что касается международной реакции, то собеседник предположил, что Запад традиционно «не заметит» гибель российских детей. «Они замечают только то, что укладывается в их информационную войну и ложится в антироссийскую канву. Все остальное для них – песок. Сбор доказательной базы, безусловно, вести необходимо, но реальные инструменты для привлечения к ответственности появятся только после нашей победы, когда мы получим возможность провести собственный трибунал над военными преступниками», – полагает Дандыкин.

    По мнению собеседника, враг сознательно провоцирует Россию на удары по местам массового скопления людей и гражданской инфраструктуре. «Именно этого ждут украинские ЦИПСО, чтобы немедленно использовать фейки против нас в информационной войне. Опускаться до их уровня ни в коем случае нельзя. Наш принцип остается неизменным: мы не бьем по гражданским объектам и не уподобляемся террористам», – подчеркнул эксперт.

    По его словам, вразумлять киевское руководство нужно совершенно иначе – бить конкретно и беспощадно по военным целям, без поражения которых противник лишится самой возможности воевать. «Удары должны наноситься по железнодорожным составам, на которых возят иностранных наемников и военных специалистов, по выставкам военной техники, по заводам и мастерским, где собирают дроны. Это отложенный эффект: сегодня мы разрушаем их производственную базу, а завтра им просто нечем будет запускать ракеты и беспилотники по нашим городам», – пояснил Дандыкин.

    Кроме того, у России есть «полное право на точечную ликвидацию тех, кто лично планирует и осуществляет теракты против мирного населения». «Такие, как Мадьяр (главком сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, внесен в список террористов и экстремистов) или тот же Драпатый, должны понимать, что возмездие неизбежно. Страх должен поселиться в стане врага. Мы к этому обязательно придем, и это будет абсолютно законно и справедливо», – считает эксперт.

    В ночь на субботу базы отдыха в поселке Кирилловке на территории Запорожской области подверглись атаке украинских беспилотников. Губернатор области Евгений Балицкий сообщил о гибели 11 человек, среди которых четверо детей. Еще 16 человек, включая пятерых детей, получили ранения.

    Кирилловка – известный курортный поселок в Мелитопольском районе, расположенный на полуострове, который с двух сторон зажат крупными лиманами – Утлюкским и Молочным, а центральная часть и две протяженные песчаные косы выходят прямо к Азовскому морю.

    Основная масса баз отдыха, гостевых домов, пансионатов и отелей, которые подверглись атаке, сосредоточены на двух длинных косах: косе Федотова (уходит на юго-запад в сторону заповедника Бирючий Остров) и косе Пересыпь (уходит на восток). В мирное время поселок являлся одним из самых популярных и доступных морских курортов региона, ежегодно принимая сотни тысяч отдыхающих благодаря протяженным песчаным пляжам и мелкому теплому морю.

    Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, продолжаются аварийно-спасательные работы. Балицкий назвал произошедшее вопиющим преступлением, отметив, что украинские военные целенаправленно наносили удары по мирным жителям.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала этот удар ВСУ методом террористов. А посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что ответственность за атаку несет «русофоб Драпатый». Дипломат считает, что противник тщательно спланировал удар. По его словам, для совершения теракта украинские военные специально выбрали наиболее подходящий период – летние выходные дни.

    Следственный комитет завел уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Следователи зафиксировали, что украинские формирования массово применили ударные беспилотные летательные аппараты. На опубликованных Следственным комитетом видеокадрах зафиксированы сильные разрушения жилых деревянных и кирпичных построек турбаз, а также полностью уничтоженные и обгоревшие автомобили отдыхающих.

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    25 июля 2026, 06:56 • Новости дня
    ГА ООН продлила мандат Тюрка вопреки возражениям России и США
    ГА ООН продлила мандат Тюрка вопреки возражениям России и США
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Полномочия Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка продлили еще на четыре года, несмотря на возражения России, США, Израиля и других стран, сообщают информационные агентства по итогам голосования Генассамблеи ООН.

    За продление полномочий Фолькера Тюрка на четыре года проголосовали 144 страны. Против высказались десять государств, среди них Россия, США, Израиль и КНДР, еще 13 стран воздержались, передает РИА «Новости».

    Россия предлагала ограничить мандат Тюрка сроком до 31 декабря 2026 года, синхронизировав его с полномочиями действующего генсека Антониу Гутерреша, а США настаивали на переносе голосования. Обе инициативы Генассамблея не поддержала. Против инициативы России проголосовало 71 государство; 19 стран, включая США, поддержали инициативу.

    Зампостпреда России при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что Москва сожалеет о продлении мандата Тюрка. «Я поздравляю офис верховного комиссара, 71 делегация – это и есть его мандат. В этой связи мы сожалеем, что такое событие произошло сегодня. Это не на пользу будущему ООН», – сказал Чумаков.

    По его словам, Тюрк легко выдвигает голословные обвинения в адрес России и не проявляет рвения в расследовании ударов по колледжу в Старобельске, трагедии в Буче, ограничений прав русскоязычного населения за рубежом и преследований Украинской православной церкви, а также давления на каноническое православие, журналистов и правозащитников.

    «Как сказал президент [России Владимир ] Путин, к таким нарушениям ооновские структуры ослепли и оглохли», – добавил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полномочия действующего генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша заканчиваются 31 декабря.

    За этот пост борются бывший президент Чили Мишель Бачелет, руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси, экс-лидер Сенегала Маки Салл, бывший министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса и глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан.

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    25 июля 2026, 14:10 • Новости дня
    WP: Зеленского разозлил удар России по военной выставке под Киевом
    WP: Зеленского разозлил удар России по военной выставке под Киевом
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Точный удар российских войск по оружейной выставке под Киевом сильно задел Владимира Зеленского, пишет Washington Post (WP).

    По данным западных журналистов, инцидент вызвал бурную реакцию украинских властей, передает РИА «Новости».

    «В вечернем обращении после российского удара по военной выставке Зеленский назвал это мероприятие дорогостоящей ошибкой», – говорится в публикации WP.

    В материале подчеркивается, что Вооруженные силы России существенно нарастили интенсивность ударов по объектам на Украине, включая столичный регион. Украинская система противовоздушной обороны не может эффективно перехватывать баллистические ракеты из-за истощения запасов боеприпасов для американских комплексов Patriot.

    Ранее Зеленский подтвердил факт удара по полигону с выставкой беспилотников под Киевом.

    Военный эксперт Александр Перенджиев спрогнозировал серьезную задержку поставок дронов для ВСУ из-за уничтожения презентационной площадки.

    Зеленский признал неспособность систем противовоздушной обороны страны перехватывать российские баллистические ракеты.

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    25 июля 2026, 12:10 • Новости дня
    Стало известно об аресте элитной квартиры композитора Крутого в Майами
    Стало известно об аресте элитной квартиры композитора Крутого в Майами
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Майами наложили арест на элитную недвижимость композитора Игоря Крутого стоимостью около 14 млн долларов из-за подозрений в мошенничестве, сообщают СМИ.

    «Квартиру Игоря Крутого в Майами арестовали – из-за обвинений композитора в мошенничестве», – передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash. Площадь апартаментов составляет 450 квадратных метров. Изначально недвижимость была приобретена за 7,5 млн долларов. Содержание жилья обходится примерно в 140 тыс. долларов в год.

    По соседству с композитором проживают такие известные личности, как Джаред Кушнер, Джефф Безос и Иванка Трамп. Спор вокруг недвижимости тянется с 2017 года, когда предприниматель Олег Бурлаков решил купить ее через трастовый фонд для наследников. Однако в 2021 году бизнесмен скончался от коронавируса, и сделка осталась незавершенной.

    Родственники Бурлакова, включая сестру и дочерей, обвинили семью Крутого в мошеннических действиях. По их версии, деньги за жилье были переведены, но право собственности так и не переоформили. В результате осенью 2025 года суд в США запретил продажу, дарение и переоформление апартаментов, разрешив лишь сдавать их в аренду.

    Ранее мать композитора Игоря Крутого получила элитную недвижимость в Майами за сто долларов.

    В начале прошлого года Министерство юстиции США конфисковало две квартиры российского бизнесмена Виктора Перевалова во Флориде.

    Осенью 2024 года президент России Владимир Путин наградил музыканта орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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    25 июля 2026, 02:45 • Новости дня
    При ударе по полигону под Киевом погибла сотрудница госохраны Украины Савицкая
    При ударе по полигону под Киевом погибла сотрудница госохраны Украины Савицкая
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    В результате российского удара по полигону с выставкой БПЛА под Киевом погибла Валентина Савицкая, занимавшая руководящую должность в Управлении государственной охраны Украины, сообщил ее муж Игорь Соловей.

    Савицкая возглавляла центр международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны, пишут украинские СМИ.

    Сам Соловей возглавляет так называемый Центр стратегических коммуникаций Spravdi, созданный при Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины. Заявляется, что работа Spravdi направлена на информационное противодействие России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по полигону в Киевской области, где проходил показ ударных дронов.

    Украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении подтвердил удар по полигону в Бучанском районе Киевской области.

    В момент удара на данном объекте находились ведущие разработчики и производители БПЛА, представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб.

    Сотрудник польской оборонной компании погиб при ударе по выставке под Киевом.

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    25 июля 2026, 07:58 • Новости дня
    Вдова военного ВСУ передала сотрудникам ТЦК пакет со взрывчаткой на Украине
    Вдова военного ВСУ передала сотрудникам ТЦК пакет со взрывчаткой на Украине
    @ Jaap Arriens/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    В Черниговской области Украины вдова военного ВСУ передала сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) пакет со взрывчаткой.

    «В Черниговской области вдовы украинских военнослужащих продолжают мстить сотрудникам ТЦК: одна из местных жительниц передала «людоловам», стоящим на блокпосту, пакет из сети быстрого питания с заложенной взрывчаткой», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    На Сумском направлении штурмовики «Севера» продвигаются вглубь Сумской области. Российские войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Сум, сел Студенок, Марьино, Садков, Кияницы, поселка Хотень, Глухова, Катериновки, Толстодубово и Краснополья.

    В Шосткинском районе продолжаются стрелковые бои в Уланово и Малой Слободке. В Сумском районе штурмовики «Севера» продвинулись на 21 участке до 500 м.

    Бои не прекращаются в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, Новой Сечи, поселке Хотень и в лесных массивах южнее Иволжанского. ВСУ дважды пытались контратаковать у Могрицы, но украинские подразделения были уничтожены комплексным огневым воздействием. В Краснопольском районе бои идут в лесных массивах и приграничном селе Проходы.

    На Харьковском направлении войска «Севера» расширяют полосу безопасности и наносят удары по живой силе и технике ВСУ в районах Харькова, Новой Казачьей, Цуповки, Светличного, Рубежного, Радьковки, Соснового Бора, Белого Колодезя, Черного, Ольховатки, села Хатнее, Липцов, Дергачей и Чугуева.

    Штурмовые подразделения российских войск продолжают наступление в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесах.

    ВСУ пытаются накапливать резервы в Новой Казачьей, Цуповке, Светличном и Дергачах, однако по пунктам временной дислокации украинских частей отработали российская авиация и расчеты ударных беспилотников, нанеся существенный урон личному составу противника.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на десяти участках до 900 м. Стрелковые бои продолжаются в Ивановке, Юрченково, Белом Колодезе, севернее Бакшеевки, около Шевченково, в Веровке и лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении российские штурмовые группы ведут бои западнее села Петро-Ивановка и в районе Устиновки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 270 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 110 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» освободили харьковские Захаровку и Ивашкино.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    25 июля 2026, 15:54 • Новости дня
    Захарова: Лавров поприветствовал главу МИД Японии в Маниле вполоборота
    Захарова: Лавров поприветствовал главу МИД Японии в Маниле вполоборота
    @ BRENDAN SMIALOWSKI/Pool/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров не проводил содержательной беседы с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги в Маниле, на приветствие японского министра он «не вставая, вполоборота, ответил протокольной фразой», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале категорически отвергла информацию о содержательной беседе Лаврова с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги в Маниле.

    «Никакого обсуждения международных дел, региональной повестки или двусторонних отношений не было», – подчеркнула она.

    По словам дипломата, во время мероприятия глава японского МИД Тосимицу Мотэги подошел к Сергею Лаврову со словами приветствия. Российский министр ответил короткой протокольной фразой вполоборота, даже не вставая со своего места. Захарова назвала странной попытку Токио выдать ответный кивок за полноценную встречу.

    Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги сообщил об обсуждении двусторонних отношений с Сергеем Лавровым на полях встреч АСЕАН в Маниле.

    Весной японский министр назвал свои отношения с российским коллегой доверительными.

    В прошлом году руководитель российского внешнеполитического ведомства подверг критике неформальные сигналы Токио по мирному договору.

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    25 июля 2026, 13:40 • Новости дня
    Реактивный беспилотник поразил доставлявший груз для ВСУ балкер в Черном море
    Реактивный беспилотник поразил доставлявший груз для ВСУ балкер в Черном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские расчеты беспилотных летательных аппаратов нанесли удар по транспортному судну в Черном море, сообщило Минобороны.

    Для поражения этой цели военные задействовали реактивный БПЛА «Герань-4 Сикер», сообщается в канале Минобороны в Max.

    Под удар попал балкер, осуществлявший перевозку материалов военного назначения. Находящийся на борту сухогруза груз предназначался для дальнейшего снабжения подразделений Вооруженных сил Украины.

    Ранее российские беспилотники «Герань-4 сикер» поразили пять украинских судов в акватории Черного моря.

    До этого армия России атаковала два судна у побережья Одессы и один сухогруз в порту Николаева.

    В тот же день Вооруженные силы нанесли массированные удары по портовой инфраструктуре Украины.

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    25 июля 2026, 01:27 • Новости дня
    Умер актер из «Ликвидации» и «Глухаря» Юрий Лопарев
    Умер актер из «Ликвидации» и «Глухаря» Юрий Лопарев
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Советский и российский актер Юрий Лопарев скончался в возрасте 73 лет, сообщил его друг и коллега Юрий Гумиров.

    Гумиров рассказал, что у артиста была онкология, однако Лопарев продолжал сниматься в кино и вести активный образ жизни. У Лопарева было много проектов, только в последнее время шесть или семь, что в таком возрасте встречается нечасто, отметил Гумиров.

    «Не любил о болезни думать, поэтому так себя собрал в кучу и побежал дальше – сниматься», – приводит его слова РИА «Новости».

    Юрий Лопарев родился в 1952 году, впервые вышел в кадр в шестилетнем возрасте в фильме «Жажда» и тогда решил стать актером.

    В 1990 году он окончил актерское отделение факультета драматического искусства ЛГИТМиК, после чего служил в театрах Белоруссии, Молдавии, на Украине, в том числе в Одесском театре кукол.

    С 2006 года жил и работал в Москве. Лопарев снялся более чем в 270 фильмах и сериалах, среди которых «Ликвидация», «Глухарь», «Сделано в СССР», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» и другие работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский актер и художественный руководитель театра «Особняк» Дмитрий Поднозов умер на 65-м году жизни.

    На 60-м году жизни скончался актер Мастерской Петра Фоменко Евгений Калинцев.

    Актриса театра и кино Татьяна Плетнева скончалась на 49-м году жизни.

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    25 июля 2026, 11:00 • Новости дня
    WSJ: США потребовали от Киева прекратить атаки в Черном море
    WSJ: США потребовали от Киева прекратить атаки в Черном море
    @ Jan Woitas/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон предупредил Украину о недопустимости атак на суда и нефтяную инфраструктуру в Черном море, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Как отмечает WSJ, ранее корпорация Chevron попросила Белый дом повлиять на действия ВСУ в этой акватории, после чего США потребовали от Киева ограничить нападения, передает РИА «Новости».

    «После обсуждений с представителями отрасли администрация Трампа предостерегла Украину от нападений на суда, не принадлежащие России, в Черном море», – говорится в публикации издания.

    Журналисты отмечают, что США рассматривают Каспийский трубопроводный консорциум, неоднократно подвергавшийся атакам со стороны Украины, как важнейший канал поставок казахстанского топлива в Европу. Эта магистраль служит альтернативой российским энергоносителям.

    Нефтепроводная система КТК мощностью 83 млн тонн в год является крупнейшим маршрутом транспортировки сырья из Каспийского региона. Магистраль длиной 1,5 тыс. километров соединяет месторождения Западного Казахстана с черноморским побережьем. Среди акционеров консорциума числятся Россия, Казахстан, структуры «Лукойла», СП «Роснефть», ExxonMobil, Chevron и Shell.

    Ранее украинский беспилотник атаковал гражданский танкер на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума.

    Из-за ударов компания временно приостановила прокачку нефти по трубопроводу.

    Министерство иностранных дел России призвало международное сообщество осудить данные террористические действия.

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    25 июля 2026, 20:37 • Новости дня
    Путин ответил Токаеву на идею заморозки конфликта на Украине

    Песков: Путин отреагировал на предложение Токаева заморозить конфликт на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подробно проинформировал казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева о ходе специальной военной операции в ответ на инициативу заморозить боевые действия, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Путин отреагировал на предложение Касым-Жомарта Токаева заморозить конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

    «Конечно. Он подробно ему все рассказал про специальную военную операцию», – отметил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

    Ранее во время встречи в Омске президент Казахстана выступил с инициативой остановить боевые действия и вернуться к стамбульской формуле урегулирования.

    Однако, по словам Пескова, с учетом нынешней позиции Киева подобная заморозка конфликта сейчас невозможна.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вернуться к формуле Стамбульских соглашений.

    Казахстанский лидер отметил выгоду продолжения боевых действий исключительно для противников обоих государств.

    При этом Токаев категорически отказался выступать посредником в переговорном процессе.

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    25 июля 2026, 17:07 • Новости дня
    Токаев описал сотрудничество с Россией казахской пословицей

    Токаев описал сотрудничество с Россией казахской пословицей про клад

    Токаев описал сотрудничество с Россией казахской пословицей
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал главе российского государства Владимиру Путину казахскую поговорку про клад, описывающую сотрудничество двух стран.

    Токаев рассказал Путину казахскую поговорку о взаимодействии стран, передает РИА «Новости».

    «Известная казахская пословица гласит: «Бирлик бар жерде тирлик бар». Эту поговорку можно перевести с помощью русской пословицы: «Где лад, там и клад»», – заявил Токаев.

    Казахстанский лидер выразил уверенность в достижении новых успехов. По его словам, прогресс и повышение благосостояния народов возможны благодаря незыблемым узам дружбы, добрососедству, взаимному доверию и поддержке.

    Президент России Владимир Путин прилетел в Омск для участия в форуме межрегионального сотрудничества.

    Путин и Касым-Жомарт Токаев провели отдельные двусторонние переговоры.

    Касым-Жомарт Токаев подтвердил неизменность курса Астаны на стратегическое партнерство с Москвой.

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