Путин заявил о росте товарооборота между Россией и Казахстаном

Путин: Товарооборот России и Казахстана вырос на 4% за пять месяцев 2026 года

Tекст: Валерия Городецкая

По итогам прошлого года объем коммерческих операций достиг отметки в 28 млрд долларов, сообщил он, передает РИА «Новости».

«В прошлом году он – почти 28 миллиардов... Прилично, а за первые пять месяцев текущего года еще прибавил свыше 4%. Во всяком случае, по данным нашей статистики. Это хорошая динамика, говорящая о том, что у нас хорошие перспективы, а они определяются в том числе инвестициями. Инвестиции сегодня создают условия и показатели на будущее», – сказал Путин.

Российские предприятия принимают участие в 70 инвестиционных инициативах на территории соседней страны. Общий объем вложений оценивается примерно в 30 млрд долларов. Президент также добавил, что отечественная экономика выступает крупнейшим инвестором по самым разным направлениям, включая машиностроение и энергетику.

Напомним, лидеры двух стран провели отдельные переговоры на полях форума в Омске.

В мае российский президент спрогнозировал рост товарооборота до 30 млрд долларов.

Глава Казахстана назвал Москву главным инвестором в экономику республики.