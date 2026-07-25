Путин заявил об успешном стратегическом развитии отношений с Казахстаном

Путин: Отношения России и Казахстана развиваются успешно

Tекст: Валерия Городецкая

«Отношения наши развиваются. Развиваются успешно. Они действительно носят не на словах, а на деле стратегический характер», – приводит РИА «Новости» слова главы государства.

По словам Путина, обе страны ведут активное сотрудничество на международной арене и участвуют в работе региональных объединений. Президент также предложил обсудить совместную работу в ОДКБ, где в 2026 году председательствует Россия, и в ЕАЭС, где председательствует Казахстан.

Напомним, лидеры двух стран запланировали отдельную беседу перед пленарным заседанием Форума межрегионального сотрудничества в Омске.

В конце июня президенты обсудили по телефону реализацию совместных проектов в сфере торговли и энергетики.

В мае Путин посетил Астану с государственным визитом.