Новак сообщил об улучшении ситуации с топливом в России

Tекст: Валерия Городецкая

«Ситуация постепенно стабилизируется, ряд заводов вышел в работу, поэтому баланс спроса и предложения сейчас лучше. И значительно лучше ситуация на заправках по обеспечению топливом, в том числе и сельхозтоваропроизводителей», – приводят «Известия» слова Новака. Он добавил, что северный завоз обеспечивается в полном объеме, а нефтяные компании поставляют необходимые объемы.

Однако в некоторых регионах, особенно в Сибири, сохраняются сложности с топливом. По словам вице-премьера, вопросы обеспечения решаются в ручном режиме. Особое внимание уделяется Алтайскому и Забайкальскому краям, Якутии, Иркутской области и Республике Алтай.

Новак также сообщил, что Россия договорилась с Казахстаном о возможных поставках излишков нефтепродуктов при необходимости.

Ранее Новак заявил о частичной стабилизации российского топливного рынка.

Правительство для обеспечения стабильности отложило плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах.

Ранее российские нефтяные компании получили указание нарастить объемы поставок горючего в отдельные субъекты страны.