  • Новость часаПесков: Россия продолжит разъяснять позицию по Украине с удвоенной энергией
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    25 июля 2026, 15:20 • Новости дня

    В Кремле назвали Казахстан ключевым стратегическим партнером России

    Песков назвал Казахстан крупнейшей экономикой Средней Азии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Казахстан – один из ведущих партнеров России на пространстве СНГ, сотрудничество Москвы и Астаны в экономике носит многоплановый характер, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Взаимодействие государств охватывает множество сфер и постоянно развивается, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул значимость соседней республики для российской стороны.

    «Это крупнейшая экономика Средней Азии, это один из наших ведущих партнеров на пространстве СНГ, наш стратегический партнер», – заявил представитель Кремля. Он добавил, что экономические связи отличаются многоплановостью.

    Страны также активно укрепляют гуманитарные и культурные контакты. По словам Пескова, развитие двусторонних отношений не ограничивается встречами на высшем уровне. Эта ежедневная кропотливая деятельность задействует полные составы кабинетов министров обоих государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае по итогам государственного визита Владимира Путина в Астану стороны оформили 15 документов о сотрудничестве.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал Россию главным инвестором в экономику республики.

    Накануне этой поездки российский лидер опубликовал статью о прочных узах дружбы между двумя государствами.

    25 июля 2026, 20:37 • Новости дня
    Путин ответил Токаеву на идею заморозки конфликта на Украине

    Песков: Путин отреагировал на предложение Токаева заморозить конфликт на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подробно проинформировал казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева о ходе специальной военной операции в ответ на инициативу заморозить боевые действия, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Путин отреагировал на предложение Касым-Жомарта Токаева заморозить конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

    «Конечно. Он подробно ему все рассказал про специальную военную операцию», – отметил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

    Ранее во время встречи в Омске президент Казахстана выступил с инициативой остановить боевые действия и вернуться к стамбульской формуле урегулирования.

    Однако, по словам Пескова, с учетом нынешней позиции Киева подобная заморозка конфликта сейчас невозможна.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вернуться к формуле Стамбульских соглашений.

    Казахстанский лидер отметил выгоду продолжения боевых действий исключительно для противников обоих государств.

    При этом Токаев категорически отказался выступать посредником в переговорном процессе.

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    25 июля 2026, 17:07 • Новости дня
    Токаев описал сотрудничество с Россией казахской пословицей

    Токаев описал сотрудничество с Россией казахской пословицей про клад

    Токаев описал сотрудничество с Россией казахской пословицей
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал главе российского государства Владимиру Путину казахскую поговорку про клад, описывающую сотрудничество двух стран.

    Токаев рассказал Путину казахскую поговорку о взаимодействии стран, передает РИА «Новости».

    «Известная казахская пословица гласит: «Бирлик бар жерде тирлик бар». Эту поговорку можно перевести с помощью русской пословицы: «Где лад, там и клад»», – заявил Токаев.

    Казахстанский лидер выразил уверенность в достижении новых успехов. По его словам, прогресс и повышение благосостояния народов возможны благодаря незыблемым узам дружбы, добрососедству, взаимному доверию и поддержке.

    Президент России Владимир Путин прилетел в Омск для участия в форуме межрегионального сотрудничества.

    Путин и Касым-Жомарт Токаев провели отдельные двусторонние переговоры.

    Касым-Жомарт Токаев подтвердил неизменность курса Астаны на стратегическое партнерство с Москвой.

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    25 июля 2026, 14:17 • Видео
    На санкции ЕС против России ответил Китай

    Евросоюз утвердил очередной пакет антироссийских санкций. Самое интересное в том, что первым на это ответил Китай, объявив о болезненных контрмерах.

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    25 июля 2026, 07:37 • Новости дня
    Путин и Токаев в Омске собрались обсудить взаимодействие России и Казахстана
    Путин и Токаев в Омске собрались обсудить взаимодействие России и Казахстана
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведут в Омске отдельную встречу перед пленарным заседанием Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщает пресс-служба Кремля.

    XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет 25 июля в Омске, передает РИА «Новости».

    Путин и Токаев примут в нем участие. «Перед пленарным заседанием Форума Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе отдельной встречи обсудят актуальные темы взаимодействия России и Казахстана», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Путин посетил в Астану с государственным визитом. По итогам визита стороны оформили 15 документов о сотрудничестве.

    В своей статье российский лидер охарактеризовал отношения с Токаевым как искренние и дружеские.

    В 2025 году во время визита президента Казахстана в Россию лидеры двух стран по видеосвязи обратились к участникам XXI Форума межрегионального сотрудничества в Уральске.

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    25 июля 2026, 17:00 • Новости дня
    Путин заявил о росте поставок по коридору «Север-Юг»

    Путин: Объем поставок по коридору «Север-Юг» вырос на 10% с начала года

    Путин заявил о росте поставок по коридору «Север-Юг»
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин высоко оценил взаимодействие Москвы и Астаны в реализации проекта транспортного коридора «Север-Юг».

    Глава государства подчеркнул важность совместной работы на пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества, передает РИА «Новости».

    «Россия и Казахстан активно взаимодействуют в развитии международного транспортного маршрута «Север-Юг». Его восточная ветка связывает российские порты на Черном и Балтийском морях, в Арктике, регионы в центральной части страны, в Сибири через казахстанскую территорию с Туркменистаном и Ираном», – сказал Путин.

    По словам российского лидера, объемы поставок по данному маршруту стабильно увеличиваются. Только за первые пять месяцев текущего года этот показатель вырос на 10%. Кроме того, страны намерены расширять географию использования беспилотного транспорта.

    Глава государства напомнил, что в мае уже заработала первая линия автономного грузового сообщения между Москвой и Астаной. В дальнейшем подобную практику планируют распространить на другие международные направления. В целом потенциал двустороннего логистического партнерства оценивается как безграничный.

    Напомним, президенты России и Казахстана провели отдельные переговоры на полях форума в Омске.

    Весной пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о значительном прогрессе в развитии транспортного коридора «Север – Юг».

    Двумя годами ранее Путин пригласил все заинтересованные государства к участию в этом логистическом проекте.

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    25 июля 2026, 17:40 • Новости дня
    Токаев отметил дипломатическую гибкость Путина в Анкоридже

    Токаев: Путин проявил максимум дипломатической гибкости в Анкоридже

    Токаев отметил дипломатическую гибкость Путина в Анкоридже
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил переговорные навыки президента России Владимира Путина во время прошлогоднего диалога с главой американской администрации Дональдом Трампом на Аляске.

    «Я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске», – заявил Токаев российскому коллеге в ходе встречи в Омске, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске изменила ситуацию вокруг украинского конфликта.

    Президент России обсудил с американским коллегой варианты завершения боевых действий без оформления формальных документов.

    В августе прошлого года Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил российского лидера с результатами этих переговоров.

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    25 июля 2026, 16:20 • Новости дня
    Токаев предложил вернуться к Стамбульским соглашениям по Украине
    Токаев предложил вернуться к Стамбульским соглашениям по Украине
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил вернуться к формуле Стамбульских соглашений для урегулирования ситуации на Украине.

    Переговоры глав государств прошли в субботу в Омске на полях Форума межрегионального сотрудничества двух стран, передает РИА «Новости».

    «Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Естественно, под гарантии великих держав, включая Россию. И дальше двигаться в сторону долгожданного мира», – заявил казахстанский лидер.

    В ответ президент России пообещал подробно проинформировать коллегу о текущем положении дел на украинском направлении. По словам Путина, он обязательно расскажет Токаеву все детали в ходе их сегодняшней беседы.

    Напомним, лидеры двух стран запланировали отдельную встречу перед пленарным заседанием форума в Омске.

    В мае текущего года политики обсудили тему украинского кризиса на переговорах в Астане.

    Ранее президент Казахстана напоминал об упущенном в Стамбуле шансе на перемирие.

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    25 июля 2026, 18:45 • Новости дня
    Токаев отказался выступать посредником в урегулировании украинского кризиса

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия способна справиться с урегулированием ситуации на Украине без участия посредников.

    По словам казахстанского лидера, Россия – великая страна обладает всем необходимым для самостоятельного решения сложных вопросов, передает РИА «Новости».

    «Казахстан – не сторонняя страна, но в то же время, несмотря на все предложения и призывы, я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия это – великая страна, русский народ – это великий народ, и как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня», – подчеркнул Токаев.

    Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вернуться к формуле Стамбульских соглашений для урегулирования ситуации на Украине.

    Токаев призвал заморозить текущий конфликт.

    Казахстанский лидер также подтвердил неизменность курса Астаны на стратегическое партнерство с Москвой.

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    25 июля 2026, 14:50 • Новости дня
    Путин прибыл в Омск с рабочим визитом
    Путин прибыл в Омск с рабочим визитом
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прилетел в Омск для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана вместе с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым.

    Перед началом пленарного заседания лидеры двух стран проведут двусторонние переговоры, чтобы обсудить ключевые вопросы российско-казахстанского взаимодействия, передает ТАСС.

    В этом году главной темой масштабного события стала «Формирование глобальной логистической экосистемы: новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества». В работе форума примут участие 650 официальных лиц, включая 483 представителя от России и 167 от Казахстана. Среди них – руководители 19 российских регионов и семи административных единиц соседней республики, а также члены делового и научного сообществ.

    Форум межрегионального сотрудничества с участием глав государств проходит ежегодно с 2003 года, поочередно в России и Казахстане. Главная цель мероприятия – повышение уровня жизни в регионах обеих стран через развитие торговых, экономических, культурных и научных связей. Стало известно, что в 2027 году форум примет Актюбинская область Казахстана, а в 2028 году он пройдет в Пермском крае.

    Напомним, перед поездкой в Омск глава российского государства посетил Иркутск.

    Лидеры двух стран запланировали отдельную встречу перед началом пленарного заседания форума.

    В мае Москва и Астана оформили 15 документов о сотрудничестве по итогам государственного визита Владимира Путина в Казахстан.

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    25 июля 2026, 16:03 • Новости дня
    Песков назвал удары ВСУ по КТК нападением на Казахстан, Россию и США

    Песков: Атаки на КТК стали нападением на Казахстан, Россию и США

    Песков назвал удары ВСУ по КТК нападением на Казахстан, Россию и США
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Удары украинских беспилотников по Каспийскому трубопроводному консорциуму можно расценивать как нападение Украины на Россию, Казахстан и США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудят ситуацию вокруг Каспийского трубопроводного консорциума на форуме в Омске, передают «Вести». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул значимость этого вопроса для двусторонней повестки.

    «Будет обмен мнениями по всем вопросам, в том числе эта очень важная тема. Ведь по сути, что такое удары по инфраструктуре КТК? Это нападение Украины и на Казахстан, и на Россию, и на Соединенные Штаты Америки, потому что американские компании тоже в числе акционеров КТК», – заявил представитель Кремля.

    Каспийский трубопроводный консорциум временно остановил прокачку нефти из-за террористических атак беспилотников.

    Министерство иностранных дел Казахстана решительно осудило удары по гражданским нефтеналивным судам в Черном море.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия киевского режима попыткой дестабилизации мировых энергетических рынков.

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    25 июля 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин и Токаев провели переговоры на форуме в Омске
    Путин и Токаев провели переговоры на форуме в Омске
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели отдельные переговоры на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

    Мероприятие проходит в Омске 24-25 июля, передает РИА «Новости».

    Российский и казахстанский лидеры прибыли на площадку областного Конгресс-холла. После приветствия и совместного фотографирования вице-премьер России Алексей Оверчук представил им стенды с видеопрезентацией, посвященные сотрудничеству двух стран. Основными темами стали транспортный каркас, развитие торговли и выход на новые рынки.

    Вторую часть презентации, которая касалась технологий искусственного интеллекта, президентам представил Жаслан Мадиев, заместитель премьер-министра и министр цифрового развития Казахстана. Беседа Путина и Токаева состоялась в преддверии пленарного заседания форума.

    Напомним, президент России Владимир Путин прилетел в Омск для участия в форуме межрегионального сотрудничества.

    Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев также прибыл в этот город с официальной делегацией.

    Главы государств запланировали отдельную встречу перед началом пленарного заседания.

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    25 июля 2026, 17:20 • Новости дня
    Путин напомнил об особом значении Омска для семьи Токаева
    Путин напомнил об особом значении Омска для семьи Токаева
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отец президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева зимой 1945 года после тяжелого ранения проходил лечение в Омске, поэтому для казахстанского лидера этот город не является рядовым местом в России, рассказал президент России Владимир Путин.

    «Для вас тоже Омск – это не рядовое место в России... Здесь после тяжелого ранения зимой 1945 года проходил лечение отец действующего президента Касым-Жомарта Кемелевича», – сказал Путин на встрече с казахстанским коллегой, передает РИА «Новости».

    Зимой 1945 года фронтовика Кемеля Токаева эвакуировали в Омск с ранением. Там молодой хирург Гавриил Илизаров сделал ему операцию и сохранил ногу.

    Напомним, президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели отдельные переговоры на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества в Омске.

    Российский лидер отметил стратегический характер и успешное развитие отношений между двумя странами.

    Казахстанский президент подтвердил неизменность курса Астаны на укрепление союзнических связей с Москвой.

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    25 июля 2026, 17:02 • Новости дня
    Токаев назвал конфликт на Украине выгодным противникам Москвы и Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что конфликт на Украине играет на руку и противникам и России, и украинского государства, и его надо заморозить.

    В ходе встречи с Владимиром Путиным в Омске Касым-Жомарт Токаев обозначил свою позицию по текущей ситуации, передает ТАСС.

    Токаев отметил, что продолжение боевых действий играет на руку исключительно противникам обоих государств.

    «Конфликт надо останавливать, поскольку то, что происходит, на мой убежденный взгляд, это на руку и в радость противникам и России, и Украины», – заявил Токаев перед началом межрегионального форума двух стран.

    Президент подчеркнул категорический отказ выступать посредником в переговорном процессе, несмотря на поступающие призывы. По его словам, русский народ является великим и способен самостоятельно справиться со всеми вопросами актуальной повестки без стороннего вмешательства.

    Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели отдельные переговоры на полях форума в Омске.

    Касым-Жомарт Токаев подтвердил неизменность курса Астаны на стратегическое партнерство с Москвой.

    Ранее казахстанский лидер отказался от роли посредника в военном конфликте между Россией и Украиной.

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    25 июля 2026, 15:00 • Новости дня
    Президент Казахстана Токаев прибыл в Омск

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Омск для участия в XXII российско-казахстанском Форуме межрегионального сотрудничества.

    В аэропорту его встречала представительная делегация, передает ТАСС.

    «Касым-Жомарта Токаева встретили заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук, губернатор Омской области Виталий Хоценко и другие официальные лица», – сообщили в пресс-службе лидера Казахстана.

    Напомним, лидеры двух стран запланировали отдельную встречу перед началом пленарного заседания в Омске.

    В мае российский президент завершил государственный визит в Казахстан.

    Во время этой поездки главы государств подвели итоги переговоров в формате видеопрезентаций.

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    25 июля 2026, 17:31 • Новости дня
    Токаев предложил запустить цифровой транспортный коридор Казахстан – Россия

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой создания цифрового транспортного коридора Казахстан – Россия.

    Лидеры России и Казахстана обсудили создание единой цифровой логистической платформы для оптимизации грузоперевозок на наиболее загруженных направлениях, передает ТАСС.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой создания цифрового транспортного коридора между двумя странами.

    «На базе действующих цифровых платформ предлагается в пилотном формате запустить на одном из наиболее загруженных направлений цифровой транспортный коридор Казахстан – Россия», – отметил казахстанский лидер.

    Он выразил уверенность, что применение новых технологий поможет нарастить объемы взаимной торговли и увеличить транзитные потоки.

    Токаев также напомнил об успешном запуске беспилотных грузовиков между странами, который состоялся в мае.

    В свою очередь, президент России Владимир Путин сообщил о возможной интеграции искусственного интеллекта для выстраивания оптимальных транспортных цепочек и безбумажного мониторинга грузов в рамках ЕАЭС, передает РИА «Новости».

    «В стадии проработки находится перспективная инициатива по формированию евразийского цифрового транспортного коридора. Речь идет о задействовании технологий искусственного интеллекта для выстраивания оптимальных транспортных цепочек и безбумажного мониторинга движения грузов», – сказал Путин, выступая на форуме.

    Ранее президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели отдельные переговоры на полях форума в Омске.

    Российский лидер высоко оценил взаимодействие Москвы и Астаны в реализации проекта транспортного коридора «Север-Юг».

    В мае Путин и Токаев подвели итоги совместных переговоров по теме трансграничных беспилотных грузоперевозок.

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    25 июля 2026, 20:56 • Новости дня
    Путин проводил Токаева до машины после встречи в Омске

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин проводил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева до автомобиля после завершения совместной программы в Омске.

    Путин проводил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева до автомобиля после завершения совместной программы в Омске, передает РИА «Новости».

    Российский лидер тепло попрощался с президентом Казахстана после совместного участия в Форуме межрегионального сотрудничества и двусторонних переговоров.

    Российский лидер прибыл в Омск в субботу. В рамках визита главы государств приняли участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, а также провели отдельную двустороннюю встречу.

    На пленарном заседании российский лидер выступил с речью о формировании глобальной логистической экосистемы.

    Во время двусторонней встречи Путин напомнил об особом значении этого города для семьи казахстанского коллеги.

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