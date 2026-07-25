В Кремле назвали Казахстан ключевым стратегическим партнером России

Песков назвал Казахстан крупнейшей экономикой Средней Азии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Взаимодействие государств охватывает множество сфер и постоянно развивается, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул значимость соседней республики для российской стороны.

«Это крупнейшая экономика Средней Азии, это один из наших ведущих партнеров на пространстве СНГ, наш стратегический партнер», – заявил представитель Кремля. Он добавил, что экономические связи отличаются многоплановостью.

Страны также активно укрепляют гуманитарные и культурные контакты. По словам Пескова, развитие двусторонних отношений не ограничивается встречами на высшем уровне. Эта ежедневная кропотливая деятельность задействует полные составы кабинетов министров обоих государств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае по итогам государственного визита Владимира Путина в Астану стороны оформили 15 документов о сотрудничестве.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал Россию главным инвестором в экономику республики.

Накануне этой поездки российский лидер опубликовал статью о прочных узах дружбы между двумя государствами.