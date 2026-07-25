Пилот погиб при падении легкомоторного самолета на дом в Германии

Самолет упал на жилой дом в Германии, пилот погиб

Tекст: Мария Иванова

Трагедия произошла утром 25 июля на севере Германии, передает РИА «Новости». Воздушное судно рухнуло прямо на крышу жилого дома.

«По меньшей мере один человек погиб в результате крушения легкомоторного самолета в Гандеркезе (район Ольденбург)», – говорится в сообщении телерадиокомпании NDR.

В настоящее время спасатели ведут поиски второго человека. Предполагается, что он также мог находиться на борту в момент катастрофы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае на юго-западе Германии взорвалось в воздухе легкомоторное воздушное судно.

В прошлом году подобный аппарат рухнул на жилой дом в немецком населенном пункте Коршенбройх.