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    25 июля 2026, 14:51 • Новости дня

    Пилот погиб при падении легкомоторного самолета на дом в Германии

    Самолет упал на жилой дом в Германии, пилот погиб

    Tекст: Мария Иванова

    В немецкой общине Гандеркезе легкомоторный самолет упал на крышу жилого здания, в результате чего погиб пилот.

    Трагедия произошла утром 25 июля на севере Германии, передает РИА «Новости». Воздушное судно рухнуло прямо на крышу жилого дома.

    «По меньшей мере один человек погиб в результате крушения легкомоторного самолета в Гандеркезе (район Ольденбург)», – говорится в сообщении телерадиокомпании NDR.

    В настоящее время спасатели ведут поиски второго человека. Предполагается, что он также мог находиться на борту в момент катастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае на юго-западе Германии взорвалось в воздухе легкомоторное воздушное судно.

    В прошлом году подобный аппарат рухнул на жилой дом в немецком населенном пункте Коршенбройх.

    23 июля 2026, 20:18 • Новости дня
    В ФРГ выпустили предостережение после публикации списка МО России

    Контрразведка ФРГ выпустила инструкцию для ВПК после заявлений Минобороны России

    В ФРГ выпустили предостережение после публикации списка МО России
    @ Oliver Berg/dpa/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Ведомство по защите конституции Германии (контрразведка) опубликовало рекомендации по безопасности для военно-промышленного комплекса страны на фоне публикации Министерством обороны России списка европейских поставщиков беспилотников.

    Ведомство по защите конституции Германии (контрразведка) опубликовало рекомендации по безопасности для военно-промышленного комплекса страны, передает ТАСС. Поводом стал распространенный российским военным ведомством список европейских заводов, производящих дроны для ударов по территории России.

    В документе отмечается, что перечень министерства обороны включал 21 компанию, в том числе три немецкие. «Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) объявил эти предприятия потенциальными целями для российских вооруженных сил», – говорится в тексте инструкции.

    Контрразведка связывает публикацию этого списка с мартовской встречей канцлера ФРГ Фридриха Мерца и Владимира Зеленского, где стороны договорились усилить сотрудничество. В ведомстве подчеркнули, что уровень угрозы для оборонных компаний Германии остается стабильно высоким. Ситуацию также усугубляют инциденты со шпионажем и обходом санкций.

    Предприятиям настоятельно советуют организовать полноценное управление рисками и регулярно проверять устойчивость компьютерных сетей ко взломам. Сотрудникам рекомендуют проявлять максимальную сдержанность в социальных сетях, а при поступлении подозрительных заказов немедленно связываться со спецслужбами.

    Ранее Министерство обороны России опубликовало адреса европейских производителей беспилотников для Украины.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал эти заводы потенциальными целями для российских военных.

    Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла из-за обнародования данной информации.

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    23 июля 2026, 13:55 • Новости дня
    Учебно-боевой самолет упал в Подмосковье
    Учебно-боевой самолет упал в Подмосковье
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    При выполнении взлета в Московской области потерпел аварию учебно-боевой самолет, летчик катапультировался, сообщили в Минобороны.

    «23 июля в Московской области при выполнении взлета потерпел аварию учебно-боевой самолет. Летчик катапультировался, угрозы его жизни нет», – приводит сообщение оборонного ведомства ТАСС.

    Отмечается, что полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет.

    Предварительной причиной аварии названа техническая неисправность авиатехники.

    Напомним, в апреле в Крыму во время тренировочного полета упал Су-30.

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    25 июля 2026, 14:17 • Видео
    На санкции ЕС против России ответил Китай

    Евросоюз утвердил очередной пакет антироссийских санкций. Самое интересное в том, что первым на это ответил Китай, объявив о болезненных контрмерах.

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    24 июля 2026, 13:19 • Новости дня
    Адвокат: Германия обвинила Украину в подрыве «Северных потоков»

    Адвокат Канестрини: Германия обвинила Украину в подрыве «Северных потоков»

    Адвокат: Германия обвинила Украину в подрыве «Северных потоков»
    @ generalbundesanwalt.de

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прокуратура ФРГ считает, что диверсия на «Северных потоках» была совершена по указанию госорганов Украины, сообщил адвокат Никола Канестрини.

    Прокуратура Германии считает, что диверсия на «Северных потоках» была совершена по указанию госорганов Украины, сообщил адвокат Никола Канестрини, передает РИА «Новости».

    «В обвинительном заключении утверждается, что имеются достаточные основания подозревать, что акты саботажа были совершены по указанию украинских государственных органов и под их руководством», – заявил защитник.

    Взрывы на двух российских экспортных магистралях, «Северном потоке – 1» и «Северном потоке – 2», произошли в сентябре 2022 года.

    Германия, Дания и Швеция допустили вероятность целенаправленной диверсии. Оператор объектов Nord Stream AG тогда подчеркивал, что повреждения носят беспрецедентный характер, а оценить сроки восстановления газопроводов невозможно.

    Российская Генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что Москва неоднократно запрашивала информацию о ходе расследования инцидентов, однако ни разу не получала ответных данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный федеральный суд Германии заподозрил в организации взрывов на газопроводах украинскую сторону.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков увидел в действиях немецких правоохранителей подтверждение ранних выводов Москвы о заказчике теракта.

    Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал признать Украину террористическим образованием по итогам расследования этого дела.

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    23 июля 2026, 10:33 • Новости дня
    Politico: Германия отложила создание флота боевых дронов из-за разногласий

    Politico: Минобороны Германии отложит создание флота боевых дронов до 2029 года

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Германии столкнулись с внутренними противоречиями из-за планов создания флота боевых беспилотников, что ставит под угрозу амбициозные сроки реализации проекта.

    Министерство обороны ФРГ не может прийти к единому мнению относительно закупки беспилотных летательных аппаратов, пишет Politico.

    Разногласия возникли между сторонниками приобретения австралийских дронов и теми, кто предпочитает дождаться европейских аналогов. Это может сорвать планы Берлина по формированию начального флота к 2029 году.

    Изначально планировалось закупить 12 аппаратов MQ-28 Ghost Bat австралийского подразделения Boeing в качестве временного решения. Однако внутренняя оценка ведомства показала, что ни один из доступных дронов полностью не соответствует требованиям Германии. MQ-28 потребует серьезных модификаций для выполнения задач по нанесению ударов по наземным целям, а европейские проекты пока недостаточно развиты.

    Стоимость первоначального флота оценивается примерно в 820 млн евро. В связи с этим рассматривается вариант сначала провести конкурс среди производителей, а затем принимать решение о закупке. Такой подход сдвинет сроки выбора победителя до 2027 года, что сделает невозможным развертывание флота к 2029 году. Для частичного восполнения нехватки вооружений предлагается использовать крылатые ракеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компании Rheinmetall и Boeing договорились совместно предлагать Бундесверу боевой беспилотник MQ-28 Ghost Bat.

    Министерство обороны Германии запланировало закупку тысяч барражирующих боеприпасов у стартапов Helsing и Stark Industries.

    Военно-воздушные силы страны направили ведущим оборонным предприятиям запрос на создание дальнобойных аппаратов к 2029 году.

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    24 июля 2026, 14:55 • Новости дня
    Производитель батареек Varta подал заявление о банкротстве

    Немецкая компания Varta подала заявление о банкротстве

    Tекст: Мария Иванова

    Старейшее немецкое предприятие по выпуску элементов питания инициировало процедуру несостоятельности из-за полного прекращения финансирования со стороны ключевых инвесторов.

    Окружной суд Штутгарта получил четыре заявления о несостоятельности от известного немецкого бренда, передает ТАСС.

    Причиной такого шага стало отсутствие новых вливаний капитала. Прежние собственники, включая автопроизводителя Porsche, отказались продолжать поддержку испытывающего проблемы предприятия.

    Разделение активов становится неизбежным. Крупные кредиторы, включая Deutsche Bank, планируют забрать прибыльное производство бытовых элементов питания. При этом австрийский предприниматель Михаэль Тойнер проявил интерес к подразделению микробатарей, которые используются в слуховых аппаратах.

    Предприятие было основано в 1887 году и поставляло аккумуляторы даже для лунной миссии. Жесткая конкуренция с азиатскими поставщиками привела к резкому падению выручки. Согласно последним опубликованным данным за 2024 год, убытки составили около 64,5 млн евро при обороте более 790 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом квартале этого года количество корпоративных банкротств в Германии достигло 20-летнего максимума.

    Руководство компании Porsche запланировало масштабные сокращения персонала ради экономии средств.

    Топ-менеджеры немецкого автоконцерна Volkswagen признали угрозу дальнейшему существованию своего предприятия.

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    23 июля 2026, 17:07 • Новости дня
    Цены на газ в Германии с 2020 года выросли в пять раз

    Tекст: Денис Тельманов

    Отказ от российских энергоресурсов и обострение ситуации на Ближнем Востоке привели к резкому подорожанию топлива для немецких потребителей.

    Германия вынуждена платить за газ в пять раз больше по сравнению с 2020 годом, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Berliner Zeitung. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее признал, что отсутствие поставок из России спровоцировало в стране затяжной энергетический кризис.

    «В 2020 году импортный газ стоил около 12 евро за мегаватт-час на границе Германии. В то время большая часть газа поступала из России. Европейская торговая цена в начале недели составляла чуть более 60 евро. До начала конфликта на Ближнем Востоке она составляла около 31 евро», – пишет издание.

    В настоящее время основным поставщиком газа в Германию является Норвегия, обеспечивающая около 44% потребностей страны. Нидерланды поставляют 24%, а Бельгия – 21%. Через СПГ-терминалы поступает лишь немногим более 10% импортного топлива.

    При этом норвежская компания Equinor за второй квартал 2026 года увеличила прибыль на 77% в годовом выражении, хотя добыча газа выросла всего на 3%.

    Журналисты отмечают, что Берлину не удастся найти более дешевые альтернативы в ближайшей перспективе.

    Экономика страны уже несколько лет находится в состоянии стагнации, усугубляемой высокими ценами на энергоносители после прекращения поставок российского газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал отсутствие поставок из России главной причиной затяжного энергетического кризиса.

    Европейские компании сильно отстали от графика заполнения подземных хранилищ газа перед зимой.

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке спровоцировало резкий скачок биржевых котировок на энергоносители.

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    23 июля 2026, 16:12 • Новости дня
    Полиция ФРГ задержала устроившего поножовщину в торговом центре мужчину

    Tекст: Денис Тельманов

    В Штутгарте правоохранители арестовали подозреваемого в вооруженном нападении на посетительницу комплекса. Масштабная операция с привлечением вертолета завершилась поимкой злоумышленника, тяжело ранившего 47-летнюю женщину на территории молла Milaneo.

    Правоохранительные органы Германии поймали предполагаемого преступника, напавшего на посетительницу в Штутгарте, передает РИА «Новости». Инцидент произошел на территории крупного коммерческого объекта.

    «В торговом центре Milaneo в Штутгарте 47-летняя женщина получила ножевые ранения. Сначала полиция оцепила здание, чтобы не дать нападавшему скрыться», – цитируют журналисты публикацию газеты Bild. Позже злоумышленника обнаружили и задержали уже за пределами оцепленной зоны.

    Для поимки беглеца силовики полностью перекрыли все входы и выходы из комплекса. Воздушное наблюдение за прилегающими улицами велось с помощью полицейского вертолета. Прибывшие на место происшествия врачи оперативно оказали помощь пострадавшей.

    Точные мотивы и обстоятельства случившегося пока остаются неизвестными. Следователи продолжают собирать улики и изучают записи с камер видеонаблюдения, при этом сам торговый комплекс уже возобновил работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года полиция ФРГ задержала подозреваемого в нападении с ножом на посетителей бара в Билефельде.

    В июне того же года вооруженная женщина напала на прохожих в Мюнхене. В прошлом месяце мужчина с ножом ранил нескольких посетителей торгового центра в Краснодаре.

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    22 июля 2026, 23:02 • Новости дня
    Инженеры бундесвера начали строить укрепления на границе Польши с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкие военные специалисты совместно с польской армией приступили к возведению оборонительной инфраструктуры и противотанковых заграждений по масштабной программе «Восточного щита».

    Несколько десятков военнослужащих усиленного механизированного инженерного взвода ФРГ разместились в польском учебном центре Бемово-Писке, передает РИА «Новости».

    «Инженеры бундесвера оказывают поддержку Польше в оборудовании границы с Белоруссией и… Калининградом», – отмечается в сообщении немецкого командования.

    Совместно с местными силами они будут создавать противотанковые рвы, оборудовать огневые позиции и строить полевые укрытия. Миссия контингента рассчитана до конца октября.

    Масштабные работы проходят в рамках программы «Восточный щит», запущенной в 2024 году. За четыре года Варшава планирует выделить на создание военной инфраструктуры на восточном фланге 2,5 млрд долларов.

    Власти России неоднократно выражали обеспокоенность беспрецедентной активностью сил НАТО у западных границ. В альянсе расширение инициатив оправдывают сдерживанием спецоперации. Москва остается открытой к равноправному диалогу, призывая Запад отказаться от милитаризации континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Варшава отвергла предложение Берлина о заключении расширенного пакта о военной защите.

    В конце прошлого года Министерство обороны ФРГ анонсировало отправку военнослужащих Бундесвера для создания оборонительной линии «Восточный щит».

    Прошлым летом польские военные начали монтаж противотанковых ежей и рытье окопов на восточной границе.

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    24 июля 2026, 10:59 • Новости дня
    Мерц перетасовал правительство ФРГ из-за скандала с суррогатным материнством

    Мерц анонсировал новые министерские назначения после скандальной отставки Шпана

    Tекст: Мария Иванова

    Глава немецкого правительства Фридрих Мерц запустил процесс кадрового обновления кабинета министров после резонансного ухода лидера фракции ХДС/ХСС Йенса Шпана.

    Фридрих Мерц представил план обновления состава высшего руководства страны, передает РИА «Новости».

    Катализатором изменений стал  уход Йенса Шпана с поста руководителя фракции ХДС/ХСС, о котором стало известно 18 июля. Политик покинул должность на фоне резонансной истории с рождением ребенка от суррогатной матери в США.

    «Маркус Зедер и я очень быстро пришли к согласию о том, чтобы предложить кандидатуру Торстена Фрая на пост нового руководителя фракции ХДС/ХСС в бундестаге. В качестве преемника я могу предложить Нину Варкен», – заявил канцлер на специальной пресс-конференции.

    Выступление политика транслировал канал Phoenix. Варкен не только возглавит ведомство канцлера, но и получит портфель министра по особым поручениям. В свою очередь, кресло министра здравоохранения займет действующий генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн.

    Голосование по утверждению Фрая на новую должность запланировано на 29 июля. В Германии процедура суррогатного материнства строго запрещена законом, что и стало причиной нынешнего политического кризиса.

    Торстен Фрай ответил на все вопросы избирателей на портале обратной связи.

    Ранее руководство Христианско-демократического союза обсуждало вариант досрочной отставки Фридриха Мерца.

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    23 июля 2026, 10:27 • Новости дня
    Базы США в Германии приготовились к террористическим атакам

    NYT: Базы США в Германии повысили готовность из-за угроз проиранских группировок

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные базы в Германии переведены в состояние повышенной готовности из-за потенциальной террористической угрозы со стороны проиранских группировок.

    Военные базы Соединенных Штатов в Германии перевели в режим повышенной готовности из-за угрозы со стороны поддерживаемых Ираном группировок, передает The New York Times. Причиной стала возможная террористическая атака на американские объекты.

    Повышение уровня безопасности произошло еще в начале июля. «Это решение было принято на основе разведданных, указывающих на потенциальную угрозу со стороны проиранских формирований», – заявил представитель европейского командования армии США. Угроза была признана достаточно серьезной для изменения статуса баз.

    Разведка зафиксировала активность группировок, которые могут планировать нападения на американских военнослужащих в Европе. В связи с этим были усилены меры безопасности и введены дополнительные ограничения на передвижение персонала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля США и Иран вновь обменялись военными ударами.

    Ранее американская администрация рассматривала возможность сокращения военного присутствия в Германии из-за разногласий по иранскому кризису.

    На этом фоне Польша подготовила инфраструктуру для переброски американских солдат с немецких баз.

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    23 июля 2026, 14:37 • Новости дня
    Военный вертолет с пятью людьми упал в Чехии

    Чешский военный вертолет Venom потерпел крушение на базе ВВС

    Tекст: Мария Иванова

    В районе авиабазы Намешть-над-Ославой разбился военный вертолет Venom, на борту которого находились пять военнослужащих чешской армии.

    Военный вертолет потерпел крушение в районе авиабазы Намешть-над-Ославой в Чехии, передает ТАСС. Об инциденте официально сообщила Армия Чешской Республики.

    «На 22-й базе ВВС в Намешти-над-Ославой потерпел крушение вертолет Venom. На борту находились пять военнослужащих», – говорится в заявлении военного ведомства, опубликованном в социальной сети X.

    В настоящее время на месте происшествия активно работают спасательные службы. Информация о состоянии пострадавших военнослужащих пока не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля американский военный вертолет совершил аварийную посадку в Аравийском море.

    Месяцем ранее при крушении военного воздушного судна в Пакистане погибли 22 человека.

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    24 июля 2026, 11:11 • Новости дня
    Бундесвер отозвал военный корабль из Ормуза из-за сломанного кондиционера

    Германия отозвала минный тральщик из Ормуза из-за сломанного кондиционера

    Tекст: Мария Иванова

    Бундесвер был вынужден вернуть военный корабль Fulda из региона Ормузского пролива по причине выхода из строя климатических систем.

    Причиной отзыва немецкого минного тральщика Fulda, который должен был участвовать в операции в Ормузском проливе, стала поломка систем кондиционирования, передает РИА «Новости».

    Министерство обороны ФРГ решило перенаправить судно в Средиземное море, пояснив, что миссия на Ближнем Востоке сейчас маловероятна.

    «В последнее время среди членов экипажа наблюдалось недовольство из-за неработающих систем кондиционирования на борту. По этой причине часть экипажа вынуждена была спать на палубе», – отмечает издание Handelsblatt.

    Корабль, построенный в конце 1990-х годов, создавался для работы в прохладных водах Балтики и Северного моря. Он совершенно не приспособлен для тропического климата. Когда моряки стали жаловаться на тяжелые условия, командование применило к ним дисциплинарные меры, запретив контакты. Месяцем ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял о переброске двух кораблей в Красное море для возможного участия в миссии в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае минный тральщик Fulda покинул военно-морской порт Киля.

    До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус подтвердил отправку корабля в Средиземное море.

    Европейская коалиция подготовилась к операции по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.

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    24 июля 2026, 08:14 • Новости дня
    Все пассажиры разбившегося в США гидроплана выжили

    Все 11 человек на борту разбившегося в США гидроплана выжили

    Tекст: Мария Иванова

    Около побережья штата Вашингтон совершил жесткую посадку и загорелся пассажирский самолет с 11 людьми, однако всем находившимся на борту удалось спастись.

    Авария произошла в четверг вечером у побережья американского штата Вашингтон, передает РИА «Новости».

    Гидроплан De Havilland DHC-3 Otter вылетел из Сиэтла, но совершил аварийную посадку в бухте Шэллоу близ острова Сьюша. После приземления воздушное судно загорелось.

    На борту находились 11 человек, всем им удалось выжить. При этом сообщается о четырех пострадавших. Информацию об инциденте подтвердили в береговой охране и авиакомпании Kenmore Air, пишет газета Seattle Times.

    Остров Сьюша, в районе которого разбился самолет, расположен примерно в 6,5 километра к югу от морской границы США и Канады.

    Ранее местный телеканал KIRO7 сообщил о крушении гидросамолета в штате Вашингтон.

    В конце июня на Аляске разбился вертолет Береговой охраны США. В середине того же месяца легкомоторный самолет упал на автомобильную магистраль в Техасе.

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    25 июля 2026, 20:45 • Новости дня
    Немецкий фрегат «Саксония» вернулся домой после полугодовой миссии НАТО

    Фрегат ВМС Германии «Саксония» завершил полугодовую миссию НАТО в Европе

    Tекст: Мария Иванова

    Оставив позади свыше 66 тыс. километров, боевой корабль ВМС ФРГ «Саксония» успешно завершил многомесячное патрулирование северных акваторий и вернулся в порт приписки.

    Судно прибыло в порт приписки Вильгельмсхафен на северо-западе Германии, передает ТАСС.

    В море фрегат провел более шести месяцев в составе первой постоянной военно-морской группы оперативного реагирования альянса.

    В задачи миссии, стартовавшей шестого января 2026 года, входила защита критически важной инфраструктуры. Командир корабля Вольфганг Эккюллер заявил: «Экипаж внес значительный вклад в обеспечение военно-морского присутствия НАТО».

    С апреля по июль «Саксония» выступала флагманом этой оперативной группы. Группировка обычно включает несколько эсминцев, фрегатов и судов снабжения из стран Североатлантического альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Морской коллегии Николай Патрушев назвал угрозой для России создание военно-морского альянса стран Северной Европы и Украины.

    Корабли Североатлантического альянса ранее начали бессрочное патрулирование акватории Балтийского моря. Для участия в этой миссии в Финский залив зашли военные суда под флагами Германии и Нидерландов.

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    25 июля 2026, 21:45 • Новости дня
    Bloomberg: Сделка с США лишит оборонные предприятия Германии магнитов

    Bloomberg: Сделка с США лишит оборонные предприятия ФРГ поставщика магнитов

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкие производители вооружений рискуют остаться без важнейших компонентов из-за приобретения корпорацией Energy Fuels единственного крупного западного изготовителя магнитов за 1,9 млрд долларов.

    Сделка по продаже завода Vacuumschmelze американской компании Energy Fuels вызвала серьезную тревогу в Берлине, передает РИА «Новости».

    Стоимость контракта оценивается в 1,9 млрд долларов. Предприятие выступает единственным в западных странах производителем постоянных магнитов в промышленных масштабах.

    Оборудование критически важно для военной и автомобильной промышленности. «Некоторые немецкие оборонные компании обеспокоены тем, что останутся без магнитов, если американцы начнут в первую очередь снабжать ими собственные производства», – отмечает Bloomberg.

    Ситуация осложняется невозможностью закупки аналогичной продукции из редкоземельных металлов в Китае. Пекин ввел жесткие экспортные ограничения на поставки компонентов военного назначения.

    Правительство Германии рассматривает возможность выдвижения встречных условий по текущей сделке. Подобный шаг способен спровоцировать заметное охлаждение отношений между Берлином и Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские компании активно скупают необходимые европейскому ВПК редкоземельные металлы.

    Западные производители оружия выразили опасения из-за новых экспортных ограничений Китая.

    Правительство Германии обеспокоилось задержками поставок китайского сырья для оборонной промышленности.

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