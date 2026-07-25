Путин прибыл в Омск с рабочим визитом

Tекст: Валерия Городецкая

Перед началом пленарного заседания лидеры двух стран проведут двусторонние переговоры, чтобы обсудить ключевые вопросы российско-казахстанского взаимодействия, передает ТАСС.

В этом году главной темой масштабного события стала «Формирование глобальной логистической экосистемы: новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества». В работе форума примут участие 650 официальных лиц, включая 483 представителя от России и 167 от Казахстана. Среди них – руководители 19 российских регионов и семи административных единиц соседней республики, а также члены делового и научного сообществ.

Форум межрегионального сотрудничества с участием глав государств проходит ежегодно с 2003 года, поочередно в России и Казахстане. Главная цель мероприятия – повышение уровня жизни в регионах обеих стран через развитие торговых, экономических, культурных и научных связей. Стало известно, что в 2027 году форум примет Актюбинская область Казахстана, а в 2028 году он пройдет в Пермском крае.

Напомним, перед поездкой в Омск глава российского государства посетил Иркутск.

Лидеры двух стран запланировали отдельную встречу перед началом пленарного заседания форума.

В мае Москва и Астана оформили 15 документов о сотрудничестве по итогам государственного визита Владимира Путина в Казахстан.