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    25 июля 2026, 14:07 • Новости дня

    Власти Австрии призвали сократить раздутый штат Еврокомиссии

    Министр по делам Европы Бауэр призвала сократить число еврокомиссаров

    Tекст: Вера Басилая

    Министр по делам Европы, интеграции и семьи Австрии Клаудиа Бауэр выступила за сокращение числа еврокомиссаров.

    Руководство европейского ведомства подверглось жесткой критике за избыточное количество сотрудников, чьи функции зачастую пересекаются и относятся к компетенции национальных государств. Министр по делам Европы, интеграции и семьи Австрии Клаудиа Бауэр выступила за сокращение числа еврокомиссаров, передает ТАСС.

    Министр подчеркнула, что сферы работы некоторых европейских чиновников фактически дублируют друг друга. По ее мнению, требующим экономии следует начинать с руководства собственного ведомства, поскольку Еврокомиссия не является биржей труда. Бауэр также призналась, что не знает имен всех 27 действующих еврокомиссаров.

    Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала Евросоюз за излишнюю бюрократию.

    Немецкие консерваторы потребовали от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен кардинального сокращения регуляторных ограничений.

    Девять стран ЕС ранее выступили против планов Брюсселя по найму тысяч новых чиновников.

    24 июля 2026, 16:44 • Новости дня
    ЕС разработал механизм воровства российской нефти
    ЕС разработал механизм воровства российской нефти
    @ Costfoto/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства разработали механизм, позволяющий реализовывать конфискованную российскую нефть без передачи выручки ее законным владельцам, следует из решения в официальном журнале ЕС.

    Страны Европы намерены распоряжаться изъятой российской нефтью, не передавая выручку ее владельцам, соответствующее решение было опубликовано в официальном журнале Евросоюза, передает РИА «Новости».

    До принятия нового пакета санкций эмбарго запрещало покупку, импорт и транспортировку российских энергоресурсов, однако механизма реализации грузов без перечисления прибыли собственнику не существовало. Новые поправки впервые вводят такую возможность. Механизм позволит европейским странам выводить конфискованную продукцию из-под запрета, продавать ее третьим лицам и оставлять выручку себе.

    Дополнительно Евросоюз разрешил временно хранить такие грузы на своей территории и помещать их в таможенный режим свободной зоны. Москва неоднократно подчеркивала, что не признает санкции со стороны Евросоюза, а попытки задержания танкеров власти России называли нарушением свободы судоходства и незаконным отчуждением собственности.

    Европейская комиссия намеревалась юридически обосновать перехват судов с отечественным сырьем.

    Военные корабли Евросоюза в Средиземном море получили право останавливать танкеры теневого флота.

    Напомним, ЕС 23 июля принял 21-й пакет антироссийских санкций.

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    24 июля 2026, 08:34 • Новости дня
    Каллас заявила о неприятном сюрпризе для ЕС от США

    Каллас: Брюссель потребовал от Вашингтона разъяснений из-за новых пошлин

    Каллас заявила о неприятном сюрпризе для ЕС от США
    @ IMAGO/Martin Bertrand/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Введение Соединенными Штатами новых таможенных тарифов стало неприятным сюрпризом для Евросоюза, который намерен добиваться разъяснений от американской стороны, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Европейский союз потребует от Вашингтона объяснений в связи с введением новых таможенных пошлин, передает ТАСС.

    Ранее американские власти решили обложить торговых партнеров сборами в размере от 10% до 12,5% под предлогом борьбы с принудительным трудом.

    Ограничения затронут 60 стран, включая государства ЕС. Новые меры заменят временные глобальные тарифы на импорт, которые действовали в США с 24 февраля в течение 150 дней.

    «У нас была сделка с Америкой, и мы придерживались этой сделки. <…> Для нас несоблюдение этих договоренностей стало неприятным сюрпризом», – отметила Каллас.

    Дипломат также подчеркнула необоснованность введенных ограничений. По ее мнению, европейское трудовое законодательство превосходит американское, поскольку в странах ЕС предусмотрены оплачиваемые отпуска и созданы отличные условия труда.

    Пошлины начали действовать 24 июля в 07:01 по московскому времени, однако для товаров в пути их вступление в силу отложили до 28 июля.

    Ранее США потребовали от Брюсселя до 4 июля реализовать условия двусторонней торговой сделки, пригрозив в случае промедления резким повышением пошлин.

    Американский президент согласился дать Евросоюзу отсрочку для выполнения условий исторического торгового соглашения.

    Зимой Европарламент приостановил процедуру ратификации данного документа из-за тарифных угроз Вашингтона.

    Летом прошлого года лидеры США и ЕС достигли договоренности по этой масштабной сделке.

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    25 июля 2026, 14:17 • Видео
    На санкции ЕС против России ответил Китай

    Евросоюз утвердил очередной пакет антироссийских санкций. Самое интересное в том, что первым на это ответил Китай, объявив о болезненных контрмерах.

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    23 июля 2026, 14:31 • Новости дня
    Каллас: Евросоюз введет санкции против НПЗ в России и Белоруссии
    Каллас: Евросоюз введет санкции против НПЗ в России и Белоруссии
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза включат нефтеперерабатывающие заводы в России и Белоруссии, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

    По ее словам, новые санкции затронули более ста банков и криптооператоров, а также НПЗ из России и Белоруссии, передает РИА «Новости».

    Каллас назвала 21-й пакет санкций крупнейшим разовым пакетом санкций за последние четыре года. Он насчитывает свыше 218 позиций. Глава евродипломатии также сообщила, что ограничения затронут 40 морских судов и более 50 предприятий ВПК.

    Ранее Каллас заявила, что Евросоюз приступил к подготовке нового пакета санкций против России, при том, что предыдущий, 21-й, еще не прошел процедуру формального утверждения и не вступил в силу.

    В четверг в ЕС утвердили урезанный пакет санкций против России без газового эмбарго.

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    25 июля 2026, 03:46 • Новости дня
    Каллас собралась вызвать главу миссии России при ЕС
    Каллас собралась вызвать главу миссии России при ЕС
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас пообещала вызвать российского представителя при Евросоюзе после ударов российских войск по целям на Украине.

    «В ответ на сегодняшние удары мы вызовем постпреда России при ЕС», – заявила Каллас в X.

    Каллас также заявила, что намерена предложить странам Евросоюза новый пакет санкций против Москвы.

    При этом у России в настоящее время нет официально назначенного постоянного представителя при Евросоюзе. Обязанности главы российской миссии исполняет Карен Малаян, что делает употребленное Каллас название должности некорректным, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник, 27 июля, состоится заседание Совета Безопасности ООН, посвященное вопросам поддержания мира и безопасности на украинской территории.

    Инициатором проведения данного заседания выступила украинская сторона.

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    24 июля 2026, 18:40 • Новости дня
    ЕС потребовал от Грузии отказаться от переработки российской нефти
    ЕС потребовал от Грузии отказаться от переработки российской нефти
    @ Ramon Espinosa/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Евросоюз поставил условие отказа от российской нефти перерабатывающему заводу в грузинском Кулеви на Черном море для исключения из 21-го антироссийского санкционного списка, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Как сообщило в пятницу грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс», «Еврокомиссия ведет переговоры с владельцами НПЗ, которые взяли обязательство отказаться от приема российской нефти».

    «Мы допустили полугодовую отсрочку на задействование санкций, чтобы дать владельцам время (на отказ от российской нефти)», – сообщили грузинским журналистам в ЕК.

    «Если условие будет выполнено, завод исключат из санкционного списка, а если нет, то он останется в нем», – заявили в Еврокомиссии.

    Первый зампред парламентской фракции правящей «Грузинской мечты» Леван Мачавариани заявил журналистам, что «надеется на достижение договоренности между Брюсселем и владельцами НПЗ и санкций не будет».

    «Грузинское государство только обеспечивает, чтобы Кулеви не использовали в обход санкций. Кулеви находится в частном владении», – сказал он.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, несколько недель назад управляющая Кулевским НПЗ компания Black Sea Petroleum заявила, что с августа-сентября полностью откажется от российской нефти.

    Грузия заявляет, что предоставляла всю информацию об этом Евросоюзу и призывает «пересмотреть решение» по Кулеви.

    НПЗ в Кулеви хотели внести еще в 20-й список санкций, но тогда Грузия добилась, чтобы этого не произошло.

    МИД Грузии обратился к Евросоюзу с выражением «сожаления», так как санкционированный Брюсселем нефтеперерабатывающий завод в Кулеви безосновательно внесен в 21-й антироссийский санкционный список.

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    24 июля 2026, 00:55 • Новости дня
    Дворкович приостановил исполнение полномочий главы ФИДЕ
    Дворкович приостановил исполнение полномочий главы ФИДЕ
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент FIDE Аркадий Дворкович объявил о приостановке исполнения своих полномочий и передал их временному президенту гроссмейстеру и чемпиону мира по версии FIDE Вишванатану Ананду.

    Аркадий Дворкович в заявлении подчеркнул, что передает пост президента Международной шахматной федерации (FIDE), чтобы защитить организацию от последствий включения его в европейские санкционные списки.

    «Я хочу недвусмысленно заявить, что считаю это решение незаконным и несправедливым, и оно будет немедленно оспорено всеми возможными способами», – подчеркнул Дворкович в заявлении.

    Свой шаг он направил на обеспечение стабильной работы организации, а также защиту ее мероприятий и программ от швейцарских и европейских ограничений.

    Совет Международной шахматной федерации официально ратифицировал данное решение. Согласно уставу организации, исполняющим обязанности главы назначен заместитель президента и 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд.

    Он будет руководить структурой до снятия ограничительных мер.

    Напомним, ЕС 23 июля принял 21-й пакет антироссийских санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в списке подсанкционных лиц оказались помощник президента России Владимир Мединский и министр спорта страны Михаил Дегтярев, а также в перечне указаны Поздняков и Маммиашвили.

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    23 июля 2026, 20:02 • Новости дня
    ЕС принял 21-й пакет антироссийских санкций

    ЕС ввел санкции против 170 российских организаций и 48 физических лиц

    ЕС принял 21-й пакет антироссийских санкций
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз утвердил 21-й пакет антироссийских санкций, затронувший 170 юридических и 48 физических лиц.

    «Совет ЕС утвердил 21-й пакет санкций. <…> В черный список внесено 170 организаций и 48 физических лиц», – говорится в заявлении Совета ЕС. Кроме того, отдельные ограничения коснулись восьми человек «за поддержку российской пропаганды», передает ТАСС.

    Под ограничения попали 37 российских компаний, занимающихся производством беспилотников дальнего действия. Эти меры направлены на «ограничение возможностей российского военно-промышленного комплекса». Также санкции предусматривают заморозку активов и запрет на финансирование 94 банков и крупных финансовых учреждений России.

    Новый пакет санкций позволяет полностью запретить компаниям из третьих стран предоставлять услуги с криптоактивами. Эта мера призвана ограничить работу платформ, помогающих обходить европейские ограничения. Дополнительно создана база для введения визового запрета в отношении участников СВО, включая действующих и бывших военных.

    ЕС сохранил потолок цен на российскую нефть на уровне 44 долларов за баррель до 15 июля 2027 года. В черный список попали более 40 танкеров, нарушающих это правило. Общее число судов из третьих стран, перевозящих нефть по рыночным ценам и находящихся под санкциями, достигло 673.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку направленного против уровня жизни россиян 21-го пакета санкций.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас пообещала включить в новые списки нефтеперерабатывающие заводы России и Белоруссии.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ограничения против отечественных банков привычным давлением.

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    23 июля 2026, 19:40 • Новости дня
    Совет ЕС заморозил активы 94 российских банков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз в рамках 21-го пакета санкций принял решение о заморозке активов и введении запрета на предоставление денежных средств 94 банкам и крупным финансовым учреждениям России.

    Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте организации, передает ТАСС.

    «Совет ЕС вводит замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств 94 банкам и крупным финансовым учреждениям, а также одному из ключевых представителей российского банковского сектора. Кроме того, ЕС распространяет запрет на проведение транзакций еще на 33 российских кредитных и финансовых учреждения», – говорится в заявлении.

    Ранее агентство Reuters написало о планах Евросоюза включить в новый санкционный список 90 российских банков.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о введении ограничений против 32 финансовых организаций.

    В апреле европейские власти запретили проведение транзакций с двадцатью кредитными учреждениями России.

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    23 июля 2026, 20:32 • Новости дня
    ЕС: Новые санкции дают основу для визового запрета в отношении участников СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Новый европейский санкционный пакет создает юридическую базу для отказа в выдаче виз российским военнослужащим, задействованным в спецоперации, говорится в заявлении Совета ЕС.

    В официальном заявлении Совета ЕС, опубликованном во вторник, говорится, что Европейский союз подготовил почву для введения визовых ограничений в отношении участников специальной военной операции, передает ТАСС.

    «Данный пакет создает основу для введения всеобъемлющего визового запрета в отношении действующего и бывшего личного состава Вооруженных сил России, а также иных опосредованных формирований», – подчеркивается в документе.

    В заявлении уточняется, что новые ограничительные меры направлены конкретно на военнослужащих и добровольцев, принимающих участие в боевых действиях.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила об отсутствии в итоговом варианте 21-го пакета антироссийских санкций пункта о закрытии границ Евросоюза для участников спецоперации.

    В свою очередь саммит ЕС отправил на доработку идею главы европейской дипломатии Каи Каллас о запрете въезда на территорию объединения участникам СВО.

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    23 июля 2026, 10:25 • Новости дня
    В ЕС утвердили урезанный пакет санкций против России без газового эмбарго
    В ЕС утвердили урезанный пакет санкций против России без газового эмбарго
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские дипломаты согласовали сокращенный вариант новых антироссийских ограничений, отказавшись от полного запрета на морские перевозки сжиженного природного газа.

    Окончательное решение по ограничительным мерам будет принято Советом ЕС до конца текущего дня, передает ТАСС.

    Дипломатический источник в Брюсселе заявил: «Послы согласовали 21-й пакет санкций».

    По словам европейского чиновника, новый документ не содержит полного эмбарго на транспортировку энергоресурсов. Главный оператор морских перевозок сжиженного природного газа в Европе, которым является Греция, сохранит возможность доставлять российское топливо в третьи страны.

    Собеседник агентства также подчеркнул, что новые рестрикции вступят в законную силу сразу после их официального утверждения руководством объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Греции заблокировали принятие 21-го пакета санкций Евросоюза для защиты судоходной компании Dynagas.П

    озже представители стран объединения исключили многие ключевые меры из нового пакета ограничений ради защиты интересов бизнеса. В итоге Евросоюз разрешил европейским компаниям продолжать транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны.

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    24 июля 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт оценил эффект новых пошлин США против 60 стран

    Американист Дудаков: Для России эффект новых пошлин США будет нулевым

    Эксперт оценил эффект новых пошлин США против 60 стран
    @ ETIENNE LAURENT/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Эффект от введения администрацией Дональда Трампа новых пошлин против 60 стран окажется смазанным. Во-первых, предусмотрено большое количество исключений для разных категорий товаров. А во-вторых, немалое количество государств, включая ключевых торговых партнеров Вашингтона, уже на протяжении более года сталкиваются с тарифным давлением, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «В феврале 2026 года Верховный суд США признал неконституционными львиную долю тарифов, которые вводились Дональдом Трампом на основе объявленного режима чрезвычайной ситуации в торговой сфере. С того момента американский лидер пытается использовать другие механизмы для того, чтобы накладывать пошлины», – напомнил американист Малек Дудаков.

    Он отметил, что ранее речь шла о временном глобальном тарифе в размере 10% – их действие истекает 24 июля. Взамен этой меры Штаты и ввели новые пошлины в размере от 10% до 12,5% на товары из 60 стран. По оценкам аналитика, эффект от решения администрации Трампа «окажется смазанным» по ряду причин. «Во-первых, предусмотрено большое количество исключений для разных категорий товаров, которые поставляются в США», – пояснил собеседник.

    «Во-вторых, немалое количество государств, включая ключевых торговых партнеров Вашингтона, уже на протяжении более года сталкиваются с тарифным давлением, которое превышает отметку в 10–15%», – добавил Дудаков. Как указал политолог, это привело к тому, что «никто не торопится о чем бы то ни было договариваться с Белым домом».

    «Все рассчитывают на то, что тарифы рано или поздно будут отменены судами в Америке», – заметил он. Спикер также напомнил, что остается 100 дней до выборов в Конгресс. «На них с высокой долей вероятности победят демократы, после чего Трамп превратится в «хромую утку». Поэтому многие страны не видят смысла заключать с ним сейчас соглашения», – уточнил американист.

    Вместе с тем, новые тарифы могут привести к негативным последствиям для самих Штатов. «США уже сталкиваются с проблемами, в частности из-за роста цен на топливо, вызванного конфликтом с Ираном. Не исключено, что пошлины дополнительно разгонят инфляцию. В таком случае ФРС придется повышать ключевую ставку», – рассуждает аналитик.

    Что касается мер в отношении Москвы, то Дудаков напомнил: «торговый оборот России и США крайне маленький». «Речь идет о нескольких миллиардах долларов в год. В основном Америка закупает у нас критически важное для себя сырье: в частности, редкоземельные металлы. Но они не подпадают под действие тарифов. Таким образом, для России эффект объявленных пошлин будет около нулевым», – заключил политолог.

    Ранее администрация Дональда Трампа установила новые тарифы в размере 10% и 12,5% на товары из 60 стран. В качестве обоснования использован Закон о торговле 1974 года. По мнению Вашингтона, государства, на которые распространяются пошлины, не ввели или не применяют в достаточной мере «запрет на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда».

    Пошлина в размере 10% будет действовать для 17 стран, которые уже запретили ввоз товаров, произведенных с использованием принудительного труда, либо обязались ввести такой запрет. В их числе Британия, Канада, Индия, Мексика, Аргентина и другие. Пошлинами в 10% или 12,5% будут облагаться отдельные товары из ЕС, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Швейцарии. Для всех товаров из России и Китая будут действовать 12,5%-ные пошлины.

    Тарифы вступили в силу в 00.01 24 июля по времени восточного побережья США (07.01 мск). Таким образом, они фактически пришли на смену временным глобальным пошлинам на американский импорт, вступившим в силу 24 февраля на срок 150 дней. При этом для товаров, которые на момент вступления решения в силу уже находятся в пути, предусмотрена отсрочка – пошлины для них начнут действовать с 28 июля.

    Новые ограничения коснутся 99,4% американского импорта, но предполагают множество исключений. Так, из-под действия пошлин будут выведены нефть, газ, удобрения, некоторые виды продовольствия, а также товары, на которые уже действуют пошлины, в том числе автомобили, сталь, алюминий и медь. Кроме того, меры не будут применены к товарам, подпадающим под действие соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой.

    Новые меры уже вызвали критику со стороны затронутых государств. Бразилия назвала их необоснованными и пригрозила ответными шагами, а Австралия заявила о несоответствии соглашению о свободной торговле. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС потребует от Вашингтона объяснений в связи с введением новых таможенных пошлин. «У нас была сделка с Америкой, и мы придерживались этой сделки. Для нас несоблюдение этих договоренностей стало неприятным сюрпризом», – отметила она.

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    24 июля 2026, 05:32 • Новости дня
    Вучич заявил об отсутствии альтернатив вступлению Сербии в Евросоюз
    Вучич заявил об отсутствии альтернатив вступлению Сербии в Евросоюз
    @ IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Белград рассматривает европейскую интеграцию как свою главную стратегическую цель и не видит других вариантов развития для государства, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    «Европейский путь – наша стратегическая цель, других путей для нас нет», – заявил глава государства в интервью Die Presse, передает ТАСС.

    По словам сербского лидера, это требует тесного сотрудничества со всеми странами-кандидатами.

    Ранее руководитель государства отмечал, что вступление в объединение в ближайшее время маловероятно. Он объяснил это тем, что Евросоюз не сможет принять новые страны в течение нескольких ближайших лет.

    Ранее Вучич исключал скорое вступление Сербии и Украины в Евросоюз. Сербский лидер называл антироссийские санкции ключевым условием Брюсселя.

    Ради евроинтеграции власти республики рассматривают возможность отмены безвизового режима с Россией.

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    23 июля 2026, 03:20 • Новости дня
    Стало известно о возможности Греции избежать запрета на перевозку российского СПГ

    Tекст: Катерина Туманова

    Греческая Dynagas сможет перевозить российский СПГ и после введения нового пакета антироссийских санкций, так как ЕС планирует разрешить европейским компаниям продолжать транспортировку российского СПГ в третьи страны, пишет FT.

    Греческой судоходной компании Dynagas будет разрешено продолжать перевозить российский сжиженный природный газ в рамках новых санкций Европейского союза, пишет Financial Times.

    Соглашение, которое представители стран ЕС должны одобрить в четверг, позволит европейским компаниям транспортировать российский СПГ в третьи страны в течение года с возможностью продления.

    Источники издания отмечают, что объемы поставок будут ограничены уровнем 2025 года. Кроме того, страны ЕС планируют продлить на год действие потолка цен на российскую нефть на уровне 44,10 доллара за баррель, чтобы ограничить доходы Москвы.

    Компромисс по санкциям был достигнут после сопротивления со стороны Афин и других столиц, опасающихся ущерба для своих экономических интересов. В частности, Греция выступила в защиту компании Dynagas, которая эксплуатирует 27 газовозов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, FT 16 июля сообщила о вето Греции на новые санкции против российского СПГ и об ослаблении поддержки антироссийских санкций в ЕС. При этом Politico отметила, что ЕС столкнулся с нехваткой идей для 21-го пакета антироссийских санкций.

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    23 июля 2026, 20:56 • Новости дня
    Евросоюз не смог запретить транзит российского СПГ третьим странам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Брюссель не стал включать запрет на транспортировку российского сжиженного природного газа в 21-й пакет санкций.

    Изначально эта мера преподносилась как центральная часть новых ограничений, однако в итоговом документе от нее отказались, передает ТАСС.

    «Что касается перевозок СПГ в третьи страны и закупок, связанных с такими перевозками: введены временные исключения сроком на один год с возможностью автоматического продления», – сказано в официальном заявлении Еврокомиссии.

    Вместо полного эмбарго европейские власти обязали операторов танкеров регулярно отчитываться об объемах контрактов и пунктах назначения грузов. Кроме того, компании теперь должны уведомлять руководство объединения о любых сделках по продаже газовозов российской стороне.

    Напомним, европейские дипломаты согласовали сокращенный вариант новых антироссийских ограничений без полного эмбарго на морские перевозки сжиженного природного газа.

    Власти Греции заблокировали принятие жестких мер для защиты своей судоходной компании Dynagas.

    Представители стран Евросоюза исключили многие ключевые инициативы ради защиты интересов национального бизнеса.

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    22 июля 2026, 23:18 • Новости дня
    Суд в Гааге отказался отпустить экс-главу Освободительной армии Косова под залог

    Бывший глава Освободительной армии Косова Хашим Тачи остался под стражей в Гааге

    Tекст: Денис Тельманов

    Специальный трибунал отклонил ходатайство об освобождении обвиняемого в военных преступлениях Хашима Тачи за 50 тыс. евро из-за высоких рисков.

    Бывшему лидеру непризнанной республики и полевому командиру Освободительной армии Косова Хашиму Тачи отказали в изменении меры пресечения, передает ТАСС.

    «Все выводы, содержащиеся в пункте 6 подпункта «б» статьи 41 и касающиеся рисков, связанных с Тачи в данном деле, по-прежнему остаются в силе, они были сделаны на основе многочисленных обоснованных и индивидуальных факторов, и никакие возможные условия освобождения не могут в достаточной мере смягчить эти риски. Соответственно, содержание Тачи под стражей по-прежнему является обоснованным и соразмерным», – сказано в решении суда.

    Обвинительное заключение против фигуранта содержит шесть эпизодов преступлений против человечности, включая пытки и убийства. Также следствие выявило четыре случая военных преступлений. Слушания по этому резонансному делу начались в сентябре 2025 года.

    В судебном процессе приняли участие около 140 потерпевших. Прокуратуре потребовалось два года для сбора и представления полной доказательной базы. Оглашение итогового приговора назначено на 16 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецсуд в Гааге запланировал оглашение приговора Хашиму Тачи на 16 сентября 2026 года. В середине июля Евросоюз назначил Дирка Шубеля новым спецпредставителем в Косове.

    Месяцем ранее партия Альбина Курти победила на внеочередных парламентских выборах в самопровозглашенной республике.

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