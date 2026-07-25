В Тюмени приостановили празднование Дня города из-за угрозы беспилотников

Tекст: Валерия Городецкая

Афанасьев обратился к жителям с призывом сохранять спокойствие, передает Ura.ru.

«Мы вынуждены принять решение о приостановке всех мероприятий, которые запланированы на открытых площадках. Будем мониторить ситуацию, в случае снятия угрозы будет доведена информация о возобновлении работы до всех жителей. Предлагаю не создавать панику и соблюдать меры безопасности», – сказал мэр.

Градоначальник также отметил, что как только угроза минует, информация о возобновлении работы праздничных площадок будет оперативно опубликована в социальных сетях и средствах массовой информации. Власти продолжают внимательно следить за развитием ситуации.

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