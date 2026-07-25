МИД рассказал об обучении африканских военных отражению атак беспилотников

Борисенко: Россия обучает африканских военных отражению атак беспилотников

Tекст: Валерия Городецкая

Особое внимание на занятиях уделяется тактике противодействия беспилотникам и навыкам их самостоятельного использования, передает ТАСС.

«Естественно, военнослужащие российского Африканского корпуса оказывают содействие вооруженным силам в Мали в подготовке для использования самых разных видов вооружений и техники», – отметил дипломат.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, российские инструкторы находятся непосредственно на месте. Они не только обучают малийских партнеров, но и сами активно применяют различные виды современного оружия в рамках совместной работы.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко отметил важность обучения африканских военнослужащих использованию боевой техники.

Подразделения Африканского корпуса Минобороны РФ задействовали разведывательно-ударные дроны «Орион» в Мали.

Руководство этой африканской республики рассчитывает укрепить стратегическое партнерство с Москвой в области обороны.