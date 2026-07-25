Спасатели потушили возгорание на складе в Краснодаре после атаки беспилотников

Tекст: Валерия Городецкая

Чрезвычайное происшествие случилось ночью 22 июля в результате падения фрагментов сбитых беспилотных летательных аппаратов, напомнили в оперштабе Кубани.

«В Краснодаре ликвидировали пожар на территории складского комплекса. Возгорание произошло из-за падения обломков БПЛА ночью 22 июля. К тушению привлекали 125 человек и 39 единиц техники, в том числе два пожарных поезда и вертолет МИ-8», – говорится в сообщении оперштаба в Max.

Напомним, к тушению этого складского комплекса спасатели привлекли два пожарных поезда и вертолет Ми-8.

При падении фрагментов беспилотников на территорию объекта пострадали три человека.

Обломки сбитых дронов также повредили два многоквартирных дома в городе.