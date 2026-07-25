В ICAN предупредили о риске превращения планеты в радиоактивную пустыню

В ICAN сообщили об опасном наращивании ядерных арсеналов девятью державами

Tекст: Мария Иванова

Глобальное расширение ядерных потенциалов свидетельствует о новой опасной гонке вооружений, передает РИА «Новости».

Ровно 80 лет назад Соединенные Штаты провели первый подводный атомный взрыв, и сегодня ситуация вновь обостряется. «Все девять ядерных держав модернизируют и расширяют свои ядерные арсеналы. Только в 2025 году расходы на эти цели составили 119 млрд долларов. Речь идет об опасной гонке вооружений, способной привести к гибели миллиардов людей и превратить планету в радиоактивную пустыню», – заявила представитель ICAN Алисия Сандерс-Закре.

По словам эксперта, само существование подобного оружия несет риск его случайного или намеренного применения. Согласно недавнему докладу организации, в 2025 году траты на ядерные программы сильнее всего выросли в США, увеличившись на 22% и превысив 69 млрд долларов. Среди европейских стран лидером стала Британия с расходами в 12,6 млрд долларов.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко отмечал, что наращивание потенциалов Британией и Францией лишь раскручивает гонку вооружений. Подобные действия западных стран прямо противоречат целям Договора о нераспространении ядерного оружия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Стокгольмский международный институт исследования проблем мира зафиксировал увеличение мирового запаса ядерных боеголовок до 12 тыс. единиц.

Франция расширила свой арсенал до 370 ядерных боеголовок.

Российская сторона отметила возрастание совокупного ядерного потенциала Великобритании и Франции.