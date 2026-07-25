WP: Зеленского разозлил удар России по военной выставке под Киевом

Tекст: Валерия Городецкая

По данным западных журналистов, инцидент вызвал бурную реакцию украинских властей, передает РИА «Новости».

«В вечернем обращении после российского удара по военной выставке Зеленский назвал это мероприятие дорогостоящей ошибкой», – говорится в публикации WP.

В материале подчеркивается, что Вооруженные силы России существенно нарастили интенсивность ударов по объектам на Украине, включая столичный регион. Украинская система противовоздушной обороны не может эффективно перехватывать баллистические ракеты из-за истощения запасов боеприпасов для американских комплексов Patriot.

Ранее Зеленский подтвердил факт удара по полигону с выставкой беспилотников под Киевом.

Военный эксперт Александр Перенджиев спрогнозировал серьезную задержку поставок дронов для ВСУ из-за уничтожения презентационной площадки.

Зеленский признал неспособность систем противовоздушной обороны страны перехватывать российские баллистические ракеты.