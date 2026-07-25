Один из числившихся погибшим при атаке на кировский завод выжил

Губернатор Соколов: Один из числившихся погибшим при атаке на завод в Кирове жив

Tекст: Валерия Городецкая

Всего в результате инцидента погибли пять человек, сообщил Соколов в Max.

«Слава Богу, погибших на месте не шесть, а пять человек. Один из работников предприятия, числящийся пропавшим под завалами, не выходивший на связь, жив», – подчеркнул он. Губернатор назвал погибших настоящими героями трудового фронта и отметил, что представил их к государственным наградам.

Изначально сообщалось, что при ракетном ударе по кировскому предприятию погибли шесть человек.

Соколов объявил в регионе трехдневный траур.