Греческий Patriot перехватил две йеменские ракеты в Саудовской Аравии

Ракетный комплекс Patriot греческого военного контингента перехватил две баллистические ракеты в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».
Атака была направлена против нефтеперерабатывающего объекта в районе города Янбу.
«В субботу, 25 июля, в 7.15 батарея зенитных управляемых ракет Patriot Греческих сил в Саудовской Аравии со стопроцентной эффективностью успешно отразила атаку, осуществленную с территории Йемена», – говорится в заявлении генерального штаба обороны Греции.
Военные действовали в рамках международной инициативы по поддержке ПВО королевства.
Ранее правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» обещало ответить на авиаудары Саудовской Аравии. Целью ударов была подконтрольная хуситам провинция Ходейда на побережье Красного моря.
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