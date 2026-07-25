Склад Wildberries приостановил работу после падения беспилотника в Екатеринбурге

Tекст: Валерия Городецкая

В пресс-службе организации уточнили, что работа объекта временно приостановлена, передает ТАСС.

«Логистический комплекс не пострадал», – говорится в официальном сообщении компании. Представители маркетплейса подчеркнули, что на территории склада была проведена плановая эвакуация персонала, организованная заранее в строгом соответствии с действующими правилами техники безопасности.

В настоящее время руководство компании готовится к возобновлению деятельности логистического хаба. Ожидается, что складской комплекс вернется к штатному режиму работы в самое ближайшее время.

В середине июля украинские беспилотники атаковали логистические центры компании в Котовске и Электростали.

Позже глава маркетплейса Татьяна Ким сообщила об ударах по складам в Краснодаре и Невинномысске.

Пострадавшие из-за этих инцидентов продавцы получили отсрочку по кредитам.