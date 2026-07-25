Бензин в США подорожал на треть из-за операции против Ирана

Американский бензин подорожал на 35% с начала операции против Ирана

Tекст: Мария Иванова

Стоимость горючего на американских автозаправках значительно увеличилась после начала конфликта с Ираном в конце зимы, передает РИА «Новости». По данным статистики, с февраля по июль бензин подорожал почти на 35%.

Скачок цен стал следствием перебоев в судоходстве через Ормузский пролив. Американская нефть WTI в апреле достигала отметки 114,58 доллара за баррель, прибавив 76%. К середине лета котировки снизились до 79,2 доллара, но остались выше довоенных значений на 22%.

Разница в стоимости топлива оказалась ощутимой для водителей: заправка бака объемом около 57 литров теперь обходится на 15,6 доллара дороже. Самые высокие цены зафиксированы в Калифорнии, на Гавайях и в штате Вашингтон.

Одновременно с этим существенного роста стоимости продовольствия не произошло. Индекс цен на домашние продукты с февраля по июнь вырос менее чем на один процент. Заметнее всего подорожало молоко, прибавив более семи процентов, тогда как яйца подешевели на 14,4%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя стоимость автомобильного топлива в Соединенных Штатах достигла 4,48 доллара.

Вашингтон заработал на экспорте нефти более 8 млрд долларов за два месяца конфликта.

Эксперты исключили возможность моментального удешевления бензина после окончания боевых действий.