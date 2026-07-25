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    25 июля 2026, 09:55 • Новости дня

    Бензин в США подорожал на треть из-за операции против Ирана

    Американский бензин подорожал на 35% с начала операции против Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Топливо на заправках Соединенных Штатов прибавило в цене почти 35% с начала февральских боевых действий против Ирана.

    Стоимость горючего на американских автозаправках значительно увеличилась после начала конфликта с Ираном в конце зимы, передает РИА «Новости». По данным статистики, с февраля по июль бензин подорожал почти на 35%.

    Скачок цен стал следствием перебоев в судоходстве через Ормузский пролив. Американская нефть WTI в апреле достигала отметки 114,58 доллара за баррель, прибавив 76%. К середине лета котировки снизились до 79,2 доллара, но остались выше довоенных значений на 22%.

    Разница в стоимости топлива оказалась ощутимой для водителей: заправка бака объемом около 57 литров теперь обходится на 15,6 доллара дороже. Самые высокие цены зафиксированы в Калифорнии, на Гавайях и в штате Вашингтон.

    Одновременно с этим существенного роста стоимости продовольствия не произошло. Индекс цен на домашние продукты с февраля по июнь вырос менее чем на один процент. Заметнее всего подорожало молоко, прибавив более семи процентов, тогда как яйца подешевели на 14,4%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя стоимость автомобильного топлива в Соединенных Штатах достигла 4,48 доллара.

    Вашингтон заработал на экспорте нефти более 8 млрд долларов за два месяца конфликта.

    Эксперты исключили возможность моментального удешевления бензина после окончания боевых действий.

    24 июля 2026, 16:44 • Новости дня
    ЕС разработал механизм воровства российской нефти
    ЕС разработал механизм воровства российской нефти
    @ Costfoto/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства разработали механизм, позволяющий реализовывать конфискованную российскую нефть без передачи выручки ее законным владельцам, следует из решения в официальном журнале ЕС.

    Страны Европы намерены распоряжаться изъятой российской нефтью, не передавая выручку ее владельцам, соответствующее решение было опубликовано в официальном журнале Евросоюза, передает РИА «Новости».

    До принятия нового пакета санкций эмбарго запрещало покупку, импорт и транспортировку российских энергоресурсов, однако механизма реализации грузов без перечисления прибыли собственнику не существовало. Новые поправки впервые вводят такую возможность. Механизм позволит европейским странам выводить конфискованную продукцию из-под запрета, продавать ее третьим лицам и оставлять выручку себе.

    Дополнительно Евросоюз разрешил временно хранить такие грузы на своей территории и помещать их в таможенный режим свободной зоны. Москва неоднократно подчеркивала, что не признает санкции со стороны Евросоюза, а попытки задержания танкеров власти России называли нарушением свободы судоходства и незаконным отчуждением собственности.

    Европейская комиссия намеревалась юридически обосновать перехват судов с отечественным сырьем.

    Военные корабли Евросоюза в Средиземном море получили право останавливать танкеры теневого флота.

    Напомним, ЕС 23 июля принял 21-й пакет антироссийских санкций.

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    23 июля 2026, 10:17 • Новости дня
    США впервые с начала конфликта применили бомбардировщики B-1 для ударов по Ирану
    США впервые с начала конфликта применили бомбардировщики B-1 для ударов по Ирану
    @ Simon Chapman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные применили стратегические бомбардировщики B-1 для атаки на объекты Корпуса стражей исламской революции, что стало первым подобным случаем с начала обострения конфликта.

    Американское командование впервые за 12 дней с момента возобновления боевых действий использовало бомбардировщики B-1 для ударов по иранским целям, передает Axios.

    Самолеты, способные нести до 24 тяжелых бомб весом около 900 килограммов или десятки крылатых ракет, стартовали с авиабазы в Британии. Применение таких машин на малой высоте со сверхзвуковой скоростью свидетельствует о значительной эскалации американской военной кампании.

    Центральное командование США не упомянуло об участии B-1 в своем заявлении. «Активы CENTCOM были нацелены на иранские центры военных операций, морские объекты, ангары для самолетов, склады беспилотников и военную логистическую инфраструктуру, чтобы еще больше снизить способность Ирана угрожать коммерческому судоходству в Ормузском проливе», – говорится в официальном сообщении.

    Несмотря на расширение ударов, власти Ирана не изменили своей позиции по Ормузскому проливу и продолжают атаковать американские базы.

    Президент США пригрозил нанести удары по мостам и электростанциям, включая объекты в Тегеране, если нападения на суда продолжатся. В ответ Иран заявил о готовности атаковать инфраструктуру стран Персидского залива, союзных Вашингтону.

    Параллельно повстанцы-хуситы впервые после объявления блокады саудовских портов атаковали суда Саудовской Аравии. Представитель Пентагона предположил, что за этими действиями стоит Иран, стремящийся открыть новый фронт в Красном море. В результате несколько коммерческих судов изменили курс, опасаясь нападений в Баб-эль-Мандебском проливе.

    В настоящее время катарские посредники ведут переговоры с представителями США, Ирана и Омана о возобновлении судоходства в Ормузском проливе и прекращении огня. Однако, по данным региональных источников, иранское руководство пока отклоняет предложенные инициативы. Трамп выразил уверенность, что под давлением ударов Иран вскоре будет готов к заключению сделки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование США объявило о проведении масштабных атак по иранским объектам.

    Несколькими днями ранее американские военные поразили ракетные комплексы Корпуса стражей исламской революции в акватории Ормузского пролива.

    В марте стратегические бомбардировщики B-1B Lancer совершили боевой вылет над территорией исламской республики.

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    25 июля 2026, 14:17 • Видео
    На санкции ЕС против России ответил Китай

    Евросоюз утвердил очередной пакет антироссийских санкций. Самое интересное в том, что первым на это ответил Китай, объявив о болезненных контрмерах.

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    23 июля 2026, 21:57 • Новости дня
    Палата представителей США проголосовала за прекращение операции в Иране
    Палата представителей США проголосовала за прекращение операции в Иране
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Палата представителей Конгресса США в четверг приняла новую резолюцию о прекращении военной операции против Ирана.

    Нижняя палата американского парламента с небольшим перевесом голосов одобрила документ, ограничивающий военные полномочия администрации президента в отношении Ирана, передает РИА «Новости». Документ поддержали 214 законодателей, тогда как 208 проголосовали против.

    Ожидается, что в ближайшее время аналогичный проект рассмотрит Сенат США. Согласно тексту резолюции, любые военные действия против Ирана потребуют предварительного одобрения Конгресса.

    При этом принятый документ не имеет юридической силы, и Белый дом не обязан следовать его положениям. Ранее президент США уже игнорировал подобные инициативы парламентариев. В частности, предыдущую резолюцию, одобренную Сенатом в июне, глава государства назвал «бессмысленной».

    В начале июля президент США заявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном. В середине июня американский Сенат заблокировал законопроект об окончании конфликта.

    До этого американский лидер отказался запрашивать у конгрессменов разрешение на продолжение военной операции.

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    24 июля 2026, 18:40 • Новости дня
    ЕС потребовал от Грузии отказаться от переработки российской нефти
    ЕС потребовал от Грузии отказаться от переработки российской нефти
    @ Ramon Espinosa/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Евросоюз поставил условие отказа от российской нефти перерабатывающему заводу в грузинском Кулеви на Черном море для исключения из 21-го антироссийского санкционного списка, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Как сообщило в пятницу грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс», «Еврокомиссия ведет переговоры с владельцами НПЗ, которые взяли обязательство отказаться от приема российской нефти».

    «Мы допустили полугодовую отсрочку на задействование санкций, чтобы дать владельцам время (на отказ от российской нефти)», – сообщили грузинским журналистам в ЕК.

    «Если условие будет выполнено, завод исключат из санкционного списка, а если нет, то он останется в нем», – заявили в Еврокомиссии.

    Первый зампред парламентской фракции правящей «Грузинской мечты» Леван Мачавариани заявил журналистам, что «надеется на достижение договоренности между Брюсселем и владельцами НПЗ и санкций не будет».

    «Грузинское государство только обеспечивает, чтобы Кулеви не использовали в обход санкций. Кулеви находится в частном владении», – сказал он.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, несколько недель назад управляющая Кулевским НПЗ компания Black Sea Petroleum заявила, что с августа-сентября полностью откажется от российской нефти.

    Грузия заявляет, что предоставляла всю информацию об этом Евросоюзу и призывает «пересмотреть решение» по Кулеви.

    НПЗ в Кулеви хотели внести еще в 20-й список санкций, но тогда Грузия добилась, чтобы этого не произошло.

    МИД Грузии обратился к Евросоюзу с выражением «сожаления», так как санкционированный Брюсселем нефтеперерабатывающий завод в Кулеви безосновательно внесен в 21-й антироссийский санкционный список.

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    23 июля 2026, 19:20 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности к масштабной атаке на Иран
    Трамп заявил о готовности к масштабной атаке на Иран
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время изучает варианты проведения масштабной военной операции против Ирана.

    По словам главы государства, планируемые удары по своей мощи превзойдут все предыдущие атаки, передает ТАСС.

    «Я рассматриваю возможность массированной атаки больше, чем когда-либо до этого. Я близок к принятию решения. Мы все готовы к этому», – заявил политик в интервью порталу Axios.

    В начале июля Трамп объявил об окончании перемирия с Тегераном. Месяцем ранее американский лидер анонсировал мощную атаку на Исламскую республику из-за сбитого военного вертолета.

    В мае глава Белого дома допустил вероятность возобновления масштабных военных действий против Ирана.

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    23 июля 2026, 16:45 • Новости дня
    Стоимость нефти Brent впервые с мая превысила 100 долларов
    Стоимость нефти Brent впервые с мая превысила 100 долларов
    @ Oksana Korol/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже ICE превышала 100 долларов за баррель впервые с 26 мая текущего года.

    По данным на 16:13 мск, стоимость Brent поднималась на 6,39%, достигнув 100,08 доллара за баррель, передает ТАСС. К 16:15 рост котировок ускорился, и нефть торговалась на уровне 100,28 доллара за баррель, прибавив 6,6%.

    По состоянию на 16:18 мск фьючерс на нефть вернулся к значениям ниже отметки в 100 долларов за баррель. Цена составила 99,61 доллара за баррель, показав рост на 5,89%.

    Днем стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent превысила отметку в 99 долларов за баррель. Утром цена эталонного сырья поднялась выше 97 долларов.

    Накануне котировки достигали уровня 92,15 доллара за баррель.

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    23 июля 2026, 08:05 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении американских систем ПВО в Кувейте
    Иран заявил об уничтожении американских систем ПВО в Кувейте
    @ Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Атака беспилотников на военные объекты США в Кувейте привела к потере зенитных ракетных комплексов, вертолетов и другой армейской техники.

    Представители Корпуса стражей исламской революции отчитались о результатах недавних ударов по американским позициям, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал Press TV. Главными целями стали объекты, расположенные на территории Кувейта.

    «Недавние атаки дронов были нацелены на военные активы США на военной базе «Али аль-Салем» и лагере «Аль-Адири» и уничтожили военное снаряжение, системы противовоздушной обороны Patriot, дроны, вертолеты и другие объекты», – отмечается в опубликованном сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные отчитались об уничтожении американских радаров на базе Али-ас-Салем в Кувейте.

    Элитные подразделения вооруженных сил Ирана атаковали военную инфраструктуру США ракетами и беспилотниками.

    Несколькими днями ранее Корпус стражей исламской революции сообщил о ликвидации комплексов Patriot и пусковых установок HIMARS.

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    23 июля 2026, 00:38 • Новости дня
    Хуситы атаковали два саудовских нефтетанкера

    Tекст: Катерина Туманова

    Йеменские хуситы заявили в четверг, что провели военную операцию против двух саудовских нефтяных танкеров, идентифицированных как ENCELA и LAYLIA.

    Два саудовских нефтяных танкера ENCELA и LAYLIA были атакованы йеменскими хуситами в четверг за то, что нарушили военно-морскую блокаду, введенную группировкой, передает Reuters.

    В понедельник хуситы заявили о введении морской блокады Саудовской Аравии, что вызвало предупреждение со стороны возглавляемой страной коалиции. Сторонникам Ирана пообещали ответить «решительно», что грозит нарушить глобальные поставки энергоносителей за пределами Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 июля йеменские повстанцы объявили о прекращении перемирия с Эр-Риядом. Хуситы 20 июля объявили морскую блокаду Саудовской Аравии, а власти Ирана призвали хуситов к перекрытию нефтяных маршрутов в Красном море. Президент США пригрозил хуситам ответом США при блокаде Саудовской Аравии.

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    24 июля 2026, 20:05 • Новости дня
    В Иране пообещали убивать по одному военнослужащему США за каждого иранца

    ВС Ирана решили убивать по одному военнослужащему США за каждого иранца

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Исламской республики утвердили новое правило ведения боевых действий, предполагающее жесткий симметричный ответ на возможные смертоносные удары со стороны Вашингтона, заявил глава центрального штаба иранских вооруженных сил «Хатам-аль-Анбия» Али Абдоллахи.

    Иранская армия намерена ликвидировать по одному американскому военнослужащему за каждого гражданина страны, погибшего от атак Соединенных Штатов, сообщил Абдоллахи, передает ТАСС.

    «Правило, практическую реализуемость которого мы уже ранее доказали противнику, с этого момента считаем окончательно установленным и официально объявленным законом на поле боя: за каждого гражданина Исламской республики Иран, погибшего мученической смертью, будет уничтожен один американский военнослужащий», – заявил военачальник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы начали новую серию ударов по территории Ирана.

    Президент США Дональд Трамп пригрозил Исламской республике жесткими последствиями за гибель американских военных.

    Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил о готовности Тегерана перейти к наступательной тактике.

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    22 июля 2026, 22:27 • Новости дня
    Иран предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован

    КСИР: Южный маршрут Ормузского пролива заминирован

    Иран предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Южный маршрут Ормузского пролива заминирован, что ставит под угрозу американские инвестиции в регионе на фоне продолжающейся эскалации, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Мохеби.

    Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби сообщил о минировании южного маршрута Ормузского пролива, передает РИА «Новости». По его словам, это решение стало ответом на действия Вашингтона.

    «Заминированный южный маршрут Ормузского пролива приведет к уничтожению ваших инвестиций, не ведитесь на американские уловки», – написал Мохеби в социальной сети X. Ранее президент США Дональд Трамп пообещал уничтожать по одному мосту или электростанции в Иране за каждую атаку на суда в Ормузском проливе.

    Член комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ахмад Бахшаеш Ардестани пояснил, что эскалация началась из-за попыток США использовать южный (Оманский) маршрут. Тегеран настаивает на проходе судов исключительно по иранскому маршруту. Центральный штаб военного командования Ирана напомнил, что Ормузский пролив остается закрытым, и транзит возможен только по определенным Тегераном путям.

    Ранее Тегеран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак.

    Несколькими днями ранее два нефтяных танкера подорвались на минах к югу от этого транспортного узла.

    Транзит коммерческих судов между Персидским и Оманским заливами практически остановился на фоне массированных ударов вооруженных сил США по иранской территории.

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    23 июля 2026, 10:11 • Новости дня
    Цена нефти Brent превысила 97 долларов за баррель

    Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с начала июня превысила 97 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на углеводороды продемонстрировали ускоренный рост, обновив максимумы последних полутора месяцев на фоне активных торгов.

    Мировые цены на нефть ускорили рост в четверг, стоимость барреля марки Brent поднялась выше 97 долларов, передает РИА «Новости».

    По состоянию на 10.01 по московскому времени цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 3,15% относительно предыдущего закрытия, достигнув 97,03 доллара за баррель. Этот показатель впервые с 8 июня преодолел отметку в 97 долларов.

    Одновременно с этим сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 2,43%. Их стоимость составила 88,94 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась до 93,19 доллара за баррель.

    В понедельник цена эталонного сырья преодолела отметку в 91 доллар.

    В начале прошлого месяца котировки достигали 98 долларов за баррель.

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    24 июля 2026, 22:57 • Новости дня
    Трамп: Я доверяю словам Путина и Си Цзиньпина в вопросе поставок оружия Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию вокруг Ирана, подчеркнул, что доверяет словам президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина о том, что Москва и Пекин не поставляют вооружения Тегерану.

    «Скажу вам, что президент Си заявил: они не будут принимать участие. И президент Путин сказал то же самое. <...> Я им доверяю», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Американский лидер добавил, что Соединенные Штаты сейчас ведут переговоры с Ираном, отметив, что, по его мнению, Тегеран настроен на диалог с Вашингтоном серьезнее, чем когда-либо ранее, передает РИА «Новости».

    Трамп также сообщил, что пока не принял решения о нанесении масштабных ударов по Ирану. В ответ на вопрос о том, считает ли он удары по иранским электростанциям и мостам военным преступлением, президент США заявил: «Я не буду отвечать на этот вопрос».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Трамп выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за их нейтральную позицию по Ирану.

    Во время телефонного разговора 14 июня президенты России и США обсудили подготовку меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

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    23 июля 2026, 14:49 • Новости дня
    Цена нефти Brent превысила 99 долларов за баррель

    Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 99 долларов за баррель

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые котировки эталонных марок сырья демонстрируют стремительный рост, впервые с 22 мая преодолев психологически важный рубеж в 99 долларов.

    Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась более чем на 5% и превысила отметку в 99 долларов за баррель, передает РИА «Новости». Подобные показатели зафиксированы впервые с 22 мая.

    По состоянию на 14/59 по московскому времени цена эталонной североморской смеси выросла на 5,26% по сравнению с предыдущим закрытием, достигнув 99,02 доллара за баррель.

    В это же время наблюдался рост стоимости американской нефти WTI. Сентябрьские фьючерсы на эту марку подорожали на 4,87%, составив 91,06 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в четверг стоимость барреля нефти марки Brent превысила 97 долларов.

    В среду котировки эталонного сырья достигли отметки 93 доллара за баррель.

    В понедельник цена сентябрьских фьючерсов преодолела уровень 91 доллар.

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    23 июля 2026, 21:36 • Новости дня
    Иранский танкер преодолел блокаду США и вошел в Оманский залив

    Tекст: Вера Басилая

    Иранский танкер беспрепятственно прошел американские заградительные кордоны и достиг акватории Оманского залива, сообщила иранская гостелерадиокомпания.

    Тегеран подтвердил успешный проход своего танкера через зону ограничений, установленную Вашингтоном, передает ТАСС. По данным иранской гостелерадиокомпании, в настоящий момент судно уже находится в водах Оманского залива.

    Очередной виток эскалации конфликта между странами начался восьмого июля. Тогда американская сторона впервые после подписания меморандума нанесла серию ударов по территории Ирана. Поводом для атаки послужило предполагаемое нападение на торговое судно в Ормузском проливе.

    Иран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак. Несколькими днями ранее военнослужащие Соединенных Штатов досмотрели коммерческий танкер в Оманском заливе ради поддержания санкционного режима.

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    24 июля 2026, 23:58 • Новости дня
    Армия США нанесла ракетный удар по танкеру в Оманском заливе
    Армия США нанесла ракетный удар по танкеру в Оманском заливе
    @ U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Армией США был нанесен ракетный удар по танкеру со сжиженным углеводородным газом (СУГ) в Оманском заливе, в результате погибли два члена экипажа, сообщает гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на осведомленный источник.

    Вечером 24 июля армия США открыла огонь по танкеру, который пытался зайти в региональные воды со стороны Оманского залива. Источник заявил, что американские военные посчитали груз иранским газом, передают РИА «Новости».

    Армия США «запустила по нему две ракеты и остановила его, убив двух членов экипажа и нанеся повреждения машинному отделению», говорится в сообщении гостелерадиокомпании Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные 8 июля приступили к серии атак на Иран.

    Иран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак.

    Американские установили морскую блокаду Ирана.

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