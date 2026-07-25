В зону СВО поступил перехватывающий видеосигнал детектор дронов «Набат-3»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Обновленное устройство способно обнаруживать беспилотники противника в радиусе до двух километров, передает ТАСС. В компании-производителе GoDrone сообщили, что модернизация была вызвана возросшей угрозой использования высоких частот украинскими военными.

«Детектор дронов «Набат-3» был модернизирован, в ходе чего расширен рабочий частотный диапазон, увеличена дальность – цель обнаруживается в радиусе до 2 км – и точность обнаружения дронов противника. Обновленное изделие уже направлено на апробацию в действующие подразделения в зону СВО», – рассказал официальный представитель организации.

Новая версия аппарата работает в диапазоне от 200 до 8800 МГц, что позволяет фиксировать практически все модели вражеских беспилотников. Улучшенная система фильтрации шумов эффективно отсекает ложные сигналы от Wi-Fi, сотовой связи и бытовых приборов, анализируя характер радиоэфира.

Кроме того, прибор оснащен функцией видеоперехвата. Она позволяет оператору в реальном времени видеть изображение с камеры дрона или безэкипажного катера, что помогает определить направление угрозы и принять необходимые меры противодействия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле на выставке в Казани разработчики представили новую радиоэлектронную станцию обнаружения беспилотников «Гадалка».

Месяцем ранее создатели отечественного детектора «Булат» анонсировали выпуск шестой модификации аппарата с функцией перехвата изображения.

В это же время бойцы морской пехоты задействовали на фронте компактные приборы для просмотра видеосигнала с украинских дронов.