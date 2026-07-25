Москвичам пообещали теплые и дождливые выходные

Метеоролог Позднякова пообещалиа москвичам дожди и потепление

Tекст: Дмитрий Зубарев

Максимальная температура воздуха в городе достигнет отметки плюс 25 градусов, передает РИА «Новости». Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова уточнила детали грядущих изменений погоды.

«В субботу погода будет разной на территории столичного региона. Ночью – без осадков или без существенных осадков, днем пройдет кратковременный дождь… Ветер будет северо-западный со скоростью три-восемь метров в секунду», – рассказала эксперт.

По словам синоптика, днем в первый выходной столбики термометров покажут от 23 до 25 градусов тепла. В воскресенье характер погоды существенно не изменится: ночью существенных осадков не предвидится, а днем вновь пройдут кратковременные дожди при температуре от 22 до 25 градусов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля синоптики спрогнозировали кратковременное возвращение тепла в столичный регион.

Перед этим ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей об аномальных ливнях.

В начале месяца метеорологи ожидали постепенное снижение температуры воздуха с грозами.