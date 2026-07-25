Венесуэла официально объявила о начале выхода из МУС

Пласенсия: Венесуэла уведомила Гутерриша о начале выхода из МУС

Tекст: Антон Антонов

«Венесуэла сообщила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу о твердом и бесповоротном решении денонсировать Римский статут и начать окончательный выход из МУС в соответствии со статьей 127», – заявил министр в X.

Соответствующее поручение дала уполномоченный президент Дельси Родригес.

По мнению дипломата, действия МУС демонстрируют явную предвзятость. Работа суда непропорционально сконцентрирована на африканских и латиноамериканских государствах в ущерб интересам развивающихся стран.

Министр добавил, что система правосудия используется для углубления неравенства и игнорирования суверенитета народов. Подобный подход служит чуждым интересам и применяется для политического преследования венесуэльцев, резюмировал политик.

Статья 127 Римского статута предусматривает, что выход государства из соглашения вступает в силу через год после получения соответствующего уведомления генеральным секретарем ООН, передает РИА «Новости».



Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году Венесуэла обвинила МУС в преследовании стран Глобального Юга.

В 2025 году Аргентина подала иск в МУС против Венесуэлы.